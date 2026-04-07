Phát triển chăn nuôi hươu sao, cây dó trầm gắn với chế biến sâu

Chiều 7/4, tại Hà Nội, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức buổi làm việc với các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) về phát triển chăn nuôi hươu sao và cây dó trầm trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc, về phía Bộ NN&MT có các đồng chí: Trần Quang Bảo - Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Dương Tất Thắng - Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Sở NN&MT, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở NN&MT Hà Tĩnh đã thông tin về tình hình phát triển chăn nuôi hươu sao và cây dó trầm trên địa bàn; đồng thời đề xuất Bộ NN&MT quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị bền vững.

Theo đó, năm 2025, tổng đàn hươu trên địa bàn Hà Tĩnh đạt hơn 52.000 con, chiếm khoảng 60% tổng đàn hươu cả nước; tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm chăn nuôi hươu sao lớn nhất cả nước.

Sản phẩm “Hươu giống và nhung hươu Hương Sơn” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu năm 2008; đến năm 2019 được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý, góp phần nâng cao giá trị và khả năng nhận diện trên thị trường. Hiện nay, chăn nuôi hươu sao đang chuyển mạnh theo hướng nâng cao chất lượng, đẩy mạnh bảo quản, chế biến và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Giám đốc Sở NN&MT Hà Tĩnh Lê Ngọc Huấn thông tin một số nội dung tại buổi làm việc.

Tổng diện tích trồng cây dó trầm trên địa bàn Hà Tĩnh đạt khoảng 2.700 ha. Hiện nay, đã có một số cơ sở, hộ dân chế tác các sản phẩm từ dó trầm như: trầm cảnh, trầm xô, nụ trầm, nhang trầm...; bước đầu hình thành làng nghề chế tác trầm hương với hàng trăm hộ tham gia. Dù vậy, thị trường vẫn chủ yếu dừng ở mua bán cây giống, chế biến thô sản phẩm trầm hương. Việc phát triển cây dó trầm còn mang tính tự phát, thiếu quy trình kỹ thuật.

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ thực trạng, tiềm năng, những thuận lợi, khó khăn, đồng thời đề xuất các giải pháp phát triển chăn nuôi hươu sao và cây dó trầm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi nghe báo cáo của đoàn công tác UBND tỉnh Hà Tĩnh về tình hình phát triển, chế biến, tiêu thụ sản phẩm từ hươu sao, cây dó trầm; các kiến nghị, đề xuất của địa phương và ý kiến thảo luận của đại biểu, lãnh đạo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Cục Chăn nuôi và Thú y, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã thống nhất nhiều nội dung hỗ trợ phát triển sản phẩm trong thời gian tới.

Theo đó, đối với hươu sao, các đơn vị sẽ hỗ trợ Hà Tĩnh nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền triển khai đề tài khoa học cấp nhà nước về phát triển hươu sao; thành lập tổ công tác liên ngành với sự tham gia của 2 cục cùng các viện, trường nhằm hỗ trợ, đồng hành xây dựng, hoàn thiện và trình hồ sơ công nhận hươu sao là giống vật nuôi, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026 (hiện tại hươu sao thuộc động vật rừng).

Đồng thời, các đơn vị sẽ nghiên cứu cơ chế, chính sách của Trung ương, phối hợp với tỉnh để hỗ trợ, kêu gọi, xúc tiến doanh nghiệp đầu tư xây dựng Trung tâm nuôi giữ, bảo tồn và phát triển giống hươu sao tại Hà Tĩnh; tạo điều kiện để các HTX tham gia chương trình “Hợp tác xã liên kết với hộ nông dân để phát triển kinh tế và thoát nghèo bền vững”, qua đó tiếp cận nguồn lực hỗ trợ sơ chế, chế biến sâu.

Đối với cây dó trầm, các đơn vị sẽ phối hợp nghiên cứu, tham mưu ban hành quy trình kỹ thuật gieo ươm, trồng, chăm sóc, tạo trầm, khai thác, chế biến sản phẩm; đánh giá đặc tính sinh thái, lập địa, giá trị và chất lượng để làm cơ sở định hướng phát triển, đồng thời xác định thị trường tiêu thụ ổn định.

Xem xét, tham mưu đề xuất không đưa cây dó trầm trồng tại vườn nhà và trên đất lâm nghiệp vào quản lý như loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm nhóm 2A, Phụ lục II, Công ước CITES nhằm tạo thuận lợi cho sản xuất, truy xuất nguồn gốc, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm; mở các lớp đào tạo, tập huấn chuyển giao kỹ thuật; hỗ trợ kết nối doanh nghiệp liên kết đầu tư, tạo đầu ra bền vững cho người dân.

Cùng với đó, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Cục Chăn nuôi và Thú y sẽ phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh thành lập các tổ công tác với sự tham gia của các viện chuyên môn liên quan nhằm hỗ trợ, tư vấn, đồng hành cùng địa phương trong phát triển chăn nuôi hươu sao, cây dó trầm gắn với chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.