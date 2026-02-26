Người chăn nuôi hươu phấn khởi vào mùa hái lộc nhung

(Baohatinh.vn) - Đầu năm mới cũng là lúc người chăn nuôi hươu ở Hà Tĩnh bước vào mùa hái lộc nhung. Điều phấn khởi là nhung hươu đang được giá, dễ tiêu thụ.
Tuổi cao không làm được việc nặng nên ông Thái Văn Thanh, thôn Yên Sơn, xã Hương Sơn chú trọng chăn nuôi hươu. Đầu năm mới gia đình ông có 4 con hươu cho thu hoạch nhung mang về gần 50 triệu đồng. Ông Thanh phấn khởi: “Ra Tết là nhà tôi có nhung hươu thu hoạch luôn. Rất phấn khởi vì nhung được giá, tiêu thụ rất dễ dàng. Tôi có khoản thu nhập kha khá để trang trải các chi phí”.
Nhận thấy lợi thế về chăn nuôi hươu nên anh Nguyễn Khắc Huân, hiện là Giám đốc Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Nhung Hươu Việt, xã Tứ Mỹ đã đầu tư chuồng trại nuôi hơn 120 con hươu và tiến hành chế biến sâu, nâng cao giá trị của nhung. Anh Huân cho biết: “Mùa này là mùa đẹp nhất của nhung hươu và chất lượng nhung cũng tốt nhất. Trong đợt này chúng tôi thu hoạch gần 50 cặp nhung, cặp nào cũng từ 1 kg trở lên. Tới đây chúng tôi tiếp tục mở rộng đàn, liên kết với bà con trong việc cung cấp con giống, bao tiêu và đa dạng hóa các sản phẩm nhung hươu chế biến sâu”.
Người chăn nuôi hươu phấn khởi hái lộc đầu xuân với niềm vui được mùa, được giá, dễ tiêu thụ. Giá bán hiện đang dao động từ 12 đến 13 triệu đồng/kg. (Trong ảnh: ông Trần Văn Tình, xã Sơn Tiến thu hoạch nhung hươu).
Người chăn nuôi hươu phấn khởi bước vào vụ hái lộc.
Với kỹ thuật nuôi ngày càng nâng cao và đầu ra sản phẩm được mở rộng, nghề nuôi hươu đang mở ra hướng phát triển bền vững, góp phần giúp người dân đón một năm mới nhiều kỳ vọng và thuận lợi.
Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Cùng với tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, năm 2025, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới quản lý điều hành, mang lại hiệu quả rõ nét trong thực hiện các chương trình, dự án.
Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Việc chuyển đổi mục đích sử dụng 17,87 ha rừng để triển khai dự án xây dựng tuyến đường từ bản Rào Tre (tỉnh Hà Tĩnh) đến bản Cà Xen (tỉnh Quảng Trị) và dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.