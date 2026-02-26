Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Nông nghiệp

Người chăn nuôi hươu phấn khởi vào mùa hái lộc nhung

Nguyễn Tâm
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Đầu năm mới cũng là lúc người chăn nuôi hươu ở Hà Tĩnh bước vào mùa hái lộc nhung. Điều phấn khởi là nhung hươu đang được giá, dễ tiêu thụ.

bqbht_br_huou-13.jpg
bqbht_br_huou-16.jpg
bqbht_br_huou-15.jpg
Tuổi cao không làm được việc nặng nên ông Thái Văn Thanh, thôn Yên Sơn, xã Hương Sơn chú trọng chăn nuôi hươu. Đầu năm mới gia đình ông có 4 con hươu cho thu hoạch nhung mang về gần 50 triệu đồng. Ông Thanh phấn khởi: “Ra Tết là nhà tôi có nhung hươu thu hoạch luôn. Rất phấn khởi vì nhung được giá, tiêu thụ rất dễ dàng. Tôi có khoản thu nhập kha khá để trang trải các chi phí”.
bqbht_br_huou-2.jpg
bqbht_br_huou-1.jpg
bqbht_br_huou-6.jpg
bqbht_br_huou-5.jpg
Nhận thấy lợi thế về chăn nuôi hươu nên anh Nguyễn Khắc Huân, hiện là Giám đốc Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Nhung Hươu Việt, xã Tứ Mỹ đã đầu tư chuồng trại nuôi hơn 120 con hươu và tiến hành chế biến sâu, nâng cao giá trị của nhung. Anh Huân cho biết: “Mùa này là mùa đẹp nhất của nhung hươu và chất lượng nhung cũng tốt nhất. Trong đợt này chúng tôi thu hoạch gần 50 cặp nhung, cặp nào cũng từ 1 kg trở lên. Tới đây chúng tôi tiếp tục mở rộng đàn, liên kết với bà con trong việc cung cấp con giống, bao tiêu và đa dạng hóa các sản phẩm nhung hươu chế biến sâu”.
bqbht_br_huou-10.jpg
bqbht_br_huou-9.jpg
Người chăn nuôi hươu phấn khởi hái lộc đầu xuân với niềm vui được mùa, được giá, dễ tiêu thụ. Giá bán hiện đang dao động từ 12 đến 13 triệu đồng/kg. (Trong ảnh: ông Trần Văn Tình, xã Sơn Tiến thu hoạch nhung hươu).
bqbht_br_huou-11.jpg
bqbht_br_huou-14.jpg
Người chăn nuôi hươu phấn khởi bước vào vụ hái lộc.
bqbht_br_huou-4.jpg
Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có gần 52 nghìn con hươu, trong đó có gần 30 nghìn con hươu đực cho nhung. Năm 2026, Hà Tĩnh phấn đấu sản lượng nhung hươu đạt trên 27 tấn.
bqbht_br_huou-18.jpg
Anh Nguyễn Văn Thắng – Giám đốc Hợp tác xã hươu sao Ngọc Linh cho biết: “Năm nay nhung hươu được mùa, bà con hợp tác xã chúng tôi rất phấn khởi. Tới đây chúng tôi tiếp tục đầu tư tăng đàn bởi hiện nay người dân đã rất thuần thục trong chăn nuôi và thị trường tiêu thụ ngày càng ổn định.”
bqbht_br_huou-20.jpg
Nhờ chú trọng chất lượng hươu giống cộng với chăm sóc tốt nên ngày càng có những cặp nhung hươu có trọng lượng từ 1,5 kg trở lên.
bqbht_br_huou-19.jpg
bqbht_br_huou-17.jpg
Với kỹ thuật nuôi ngày càng nâng cao và đầu ra sản phẩm được mở rộng, nghề nuôi hươu đang mở ra hướng phát triển bền vững, góp phần giúp người dân đón một năm mới nhiều kỳ vọng và thuận lợi.
Người chăn nuôi hươu phấn khởi hái lộc nhung đầu xuân

Tin liên quan

Tags:

#Nhung huơu được mùa #phấn khởi hái lộc

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.
Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Tận dụng lợi thế vườn đồi, vườn cây ăn quả, nhiều hộ dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, đưa lại nguồn thu nhập ổn định, tạo sinh kế bền vững.
Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng 17,87 ha rừng để triển khai dự án xây dựng tuyến đường từ bản Rào Tre (tỉnh Hà Tĩnh) đến bản Cà Xen (tỉnh Quảng Trị) và dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.