Ngư dân Hà Tĩnh vào mùa đánh bắt sứa biển

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, khi sứa biển vào mùa, đông đảo ngư dân Hà Tĩnh lại ra khơi đánh bắt, thu nhập hàng triệu đồng sau mỗi chuyến biển.
Khi những chiếc thuyền đầy sứa vừa cập bờ, ngư dân đã khẩn trương bốc xuống các xe kéo. Ngư dân Trần Văn Sỹ (trú thôn Đại Tiến, xã Đồng Tiến) chia sẻ: "Dù đầu mùa nhưng sản lượng sứa năm nay nhiều hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Gia đình chúng tôi đã đánh bắt sứa 4 ngày vừa qua, mỗi ngày khoảng 5-8 tấn. Sứa đánh bắt về được thu mua ngay tại chỗ".
Sứa được cắt thành miếng nhỏ đem rửa sạch với nước biển rồi trải qua quy trình chế biến tỉ mỉ.
Hà Tĩnh tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp chống khai thác IUU, chủ động chuẩn bị các điều kiện, nội dung cần thiết nhằm sẵn sàng phục vụ đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC).
Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Cùng với tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, năm 2025, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới quản lý điều hành, mang lại hiệu quả rõ nét trong thực hiện các chương trình, dự án.
Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.