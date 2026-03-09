Hotline: 02393.693.427
Kinh tế

Nông nghiệp

Ngư dân Hà Tĩnh vào mùa đánh bắt sứa biển

Ngọc Thắng
(Baohatinh.vn) - Những ngày này, khi sứa biển vào mùa, đông đảo ngư dân Hà Tĩnh lại ra khơi đánh bắt, thu nhập hàng triệu đồng sau mỗi chuyến biển.

bqbht_br_a1.jpg
Những ngày đầu tháng 3, ngư dân các xã Đồng Tiến, Thạch Hải, Thạch Kim đã bắt đầu đánh bắt sứa. Tàu đánh bắt sứa chủ yếu công suất 24CV, hoạt động cách bờ gần 2 hải lý.
a211.jpg
bqbht_br_a2.jpg
Tại biển Đồng Tiến, từ sáng sớm, các thuyền đánh bắt sứa đã bắt đầu trở về. Bà con ngư dân sử dụng xe kéo để “tăng bo” sứa từ thuyền vào bờ.
bqbht_br_a7.jpg
bqbht_br_a4.jpg
bqbht_br_a5.jpg
bqbht_br_a6.jpg
Khi những chiếc thuyền đầy sứa vừa cập bờ, ngư dân đã khẩn trương bốc xuống các xe kéo. Ngư dân Trần Văn Sỹ (trú thôn Đại Tiến, xã Đồng Tiến) chia sẻ: "Dù đầu mùa nhưng sản lượng sứa năm nay nhiều hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Gia đình chúng tôi đã đánh bắt sứa 4 ngày vừa qua, mỗi ngày khoảng 5-8 tấn. Sứa đánh bắt về được thu mua ngay tại chỗ".
bqbht_br_a3.jpg
Mỗi con sứa có trọng lượng từ 30 - 40 kg nên việc vận chuyển cũng khá vất vả.
bqbht_br_a8.jpg
Chỉ với con thuyền công suất 24CV cùng 2 lao động, gia đình ông Hoàng Văn Đàn (thôn Đại Tiến, xã Đồng Tiến) đã có những chuyến biển đầy ắp sứa tươi. "Trong 1 ngày thời tiết thuận lợi, gia đình tôi có 4 chuyến đi biển, đã đánh bắt được khoảng 10 tấn sứa. Nhờ đó, mỗi lao động chúng tôi có thể thu về hơn 5 triệu đồng/ngày".
bqbht_br_a9.jpg
Theo ngư dân, mùa khai thác sứa thường bắt đầu từ tháng Giêng và kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch. Năm nay, mùa sứa đến sớm hơn và sản lượng đầu mùa cũng khá dồi dào. Mỗi chuyến ra khơi chỉ kéo dài vài giờ, nhưng nếu gặp luồng sứa lớn, mỗi thuyền có thể khai thác được sản lượng lớn.
bqbht_br_a11.jpg
Sau khi chuyển sứa từ thuyền xuống các xe kéo, ngư dân khẩn trương đưa vào các điểm thu mua để bán. Sứa biển là loài nhuyễn thể được dùng làm thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, bổ mát vào mùa hè. Toàn bộ cơ thể sứa đều có thể chế biến thành thức ăn, trong đó phần chân sứa có giá trị cao nhất.
a12.jpg
Tất cả đều rất hối hả với mong muốn kịp thời gian để lên thuyền đánh bắt chuyến tiếp theo.
bqbht_br_a13.jpg
Sau khi những chiếc xe đầy ắp sứa được đưa đến điểm sơ chế, các công nhân của cơ sở chế biến nhanh chóng đưa xuống để tiến hành các công đoạn sơ chế.
a17.jpg
Nhận định năm nay sản lượng sứa nhiều hơn các năm trước, các cơ sở thu mua, chế biến cũng đã chủ động tăng số lượng nhân công, đầu tư thêm thiết bị để đáp ứng nhu cầu thu mua, chế biến. Ông Nguyễn Đình Dung (chủ cơ sở chế biến sứa Dung Mai, thôn Đại Tiến, xã Đồng Tiến) cho biết: "Trong 4 ngày vừa qua, cơ sở chúng tôi thu mua của ngư dân gần 300 tấn sứa. Cơ sở phải tăng cường thêm lao động để sản xuất cho kịp tiến độ, ước tính năm nay chúng tôi thu mua của ngư dân tại địa phương tầm 1.200 tấn sứa".
bqbht_br_a19.jpg
bqbht_br_a20.jpg
Sứa được cắt thành miếng nhỏ đem rửa sạch với nước biển rồi trải qua quy trình chế biến tỉ mỉ.
bqbht_br_a21.jpg
Sứa thành phẩm có thể dùng với mắm ruốc kèm rau thơm hoặc làm gỏi (nộm) ăn cùng bánh đa. Các món ăn được chế biến từ sứa lá dung như: sứa chấm, nộm sứa, gỏi sứa... đều rất hấp dẫn.

