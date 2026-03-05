Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Nông nghiệp

Bí quyết nuôi chồn hương thu tiền tỷ của nông dân Hà Tĩnh

Vũ Viễn
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Với 10 cặp chồn giống ban đầu, anh Hoàng Văn Thái ở xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) đã nhân đàn lên gấp 10 lần, thu nhập hằng năm đạt gần 3 tỷ đồng.

bqbht_br_25mm.jpg
Năm 2017, gia đình anh Hoàng Văn Thái (sinh năm 1990) ở thôn Lạc Tiến (xã Kỳ Xuân) bắt đầu bắt tay vào làm trang trại và chăn nuôi đủ các loại như: bò, lợn, gà… nhưng không đem lại hiệu quả. Năm 2019, sau khi tìm hiểu, nghiên cứu qua các kênh thông tin đại chúng về nuôi chồn hương, anh Thái đã mạnh dạn mua 10 cặp giống về và tận dụng các chuồng trại nuôi bò, lợn rồi cải tạo để nuôi thử nghiệm.
bqbht_br_dsc-7848-mm.jpg
“Thời gian đầu, do chưa có nhiều kinh nghiệm nên gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng sau đó, tôi đã đi tìm hiểu kỹ lưỡng ở các mô hình đã từng nuôi thành công; áp dụng tốt kỹ thuật nuôi nên đàn chồn ngày càng sinh sôi, phát triển nhanh về số lượng” - anh Hoàng Văn Thái cho hay.
bqbht_br_dsc-7851-mm.jpg
Theo anh Thái, điều quan trọng nhất trong nuôi chồn là hệ thống chuồng nuôi phải đảm bảo thoáng, mát vào mùa hè và ấm vào mùa đông, đặc biệt khu vực nuôi phải sạch sẽ. Người nuôi phải am hiểu đặc tính của loài, biết được cá tính của từng con để có cách chăm sóc phù hợp, tránh để chồn bị nhiễm bệnh.
bqbht_br_26-mm.jpg
Khu vực nuôi chồn được gia đình anh Thái thiết kế dạng lồng sắt cao khoảng 70 cm, rộng 1m2 tùy vào số lượng nuôi nhốt. Lồng sắt được bố trí trên giá đỡ cách nền từ 0,5m để chuồng được thông thoáng, tránh ẩm thấp và tiện vệ sinh chuồng trại.
bqbht_br_32mm-1.jpg
Chuồng nuôi được gia đình anh Thái phân chia thành các khu riêng biệt: khu nuôi cá thể, khu nuôi các cặp chồn giống... Tùy giai đoạn phát triển, anh Thái sẽ nhốt chồn trong lồng theo tỷ lệ 1-2 hoặc nhiều con.
bqbht_br_20260226-170314-mm.jpg
Thức ăn của chồn hương chủ yếu là chuối chín. Ngoài ra, gia đình anh Thái còn bổ sung thêm các loại động vật khác như: cá, gà, vịt.. để tăng hàm lượng dinh dưỡng cho đàn chồn.
bqbht_br_23-mm.jpg
Anh Hoàng Văn Thái chia sẻ: “Hiện tại, cơ sở của anh nuôi hơn 200 con chồn các loại, trong đó có 60 con mẹ đang trong quá trình sinh sản. Một con chồn mẹ có thời gian mang thai khoảng 2 tháng, mỗi năm sẽ đẻ 2 lứa, mỗi lứa 3 - 5 con. Thời điểm hiện tại, chồn giống 3 tháng tuổi có giá trung bình từ 8-10 triệu đồng/cặp; đối với chồn nuôi lấy thịt có thể bán với giá gần 2 triệu đồng/kg”.
bqbht_br_dsc-7865.jpg
Hiện tại, gia đình anh Thái chỉ tập trung bán con giống và đã trở thành địa chỉ cung cấp chồn giống uy tín của khách hàng trong và ngoài tỉnh. Theo ước tính, với 60 con chồn mẹ, mỗi năm sinh được gần 500 con chồn giống, đem về thu nhập cho gia đình anh Thái gần 2,5 tỷ đồng.

Mô hình nuôi chồn hương của gia đình anh Hoàng Văn Thái là một trong những mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tại địa phương. Đây cũng là cơ sở cung cấp giống chồn chất lượng cho các hộ dân trên địa bàn, nhằm góp phần phát triển kinh tế, lan tỏa phong trào khởi nghiệp ở địa phương.

Trưởng phòng Kinh tế xã Kỳ Xuân Nguyễn Đình Hào

Tin liên quan

Tags:

#Kỳ Xuân #Mô hình nuôi chồn hương #nuôi chồn sinh sản #mô hình kinh tế Hà Tĩnh

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.