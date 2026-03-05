Bí quyết nuôi chồn hương thu tiền tỷ của nông dân Hà Tĩnh

Hải sản đắt hàng, ngư dân hồ hởi vươn khơi 26/02/2026 10:00 Sau Tết, nhu cầu tiêu thụ hải sản tươi sống tăng cao nên bà con ngư dân xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) phấn khởi vươn khơi, bám biển.

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân 25/02/2026 05:19 Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.

Tập trung cao chống khai thác IUU, chuẩn bị kỹ nội dung làm việc với EC 24/02/2026 17:03 Hà Tĩnh tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp chống khai thác IUU, chủ động chuẩn bị các điều kiện, nội dung cần thiết nhằm sẵn sàng phục vụ đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC).

Giữ nhịp chăn nuôi lợn an toàn để duy trì nguồn cung thực phẩm sạch 24/02/2026 15:17 Các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ chăn nuôi liên kết tại Hà Tĩnh đang siết chặt an toàn sinh học, đồng thời tính toán mở rộng quy mô nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường.

Nhộn nhịp chăm lạc, bón thúc lúa xuân ở Đức Quang 24/02/2026 14:21 Sau những ngày vui đón xuân Bính Ngọ đầm ấm, vui tươi, bà con nông dân xã Đức Quang (Hà Tĩnh) đã đồng loạt ra đồng chăm sóc, kiểm tra tình hình sâu bệnh cho các loại cây trồng vụ xuân.

Liên kết trồng dứa ở Hà Tĩnh: Lượng - chất song hành, đảm bảo bền vững! 24/02/2026 14:09 Với việc mở rộng diện tích trồng dứa theo hướng bền vững, gắn liên kết chuỗi, Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, chất lượng, phục vụ chế biến và tiêu thụ lâu dài.

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn 24/02/2026 10:49 Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.

Xã Cẩm Xuyên trồng 750 cây xanh đầu Xuân Bính Ngọ 24/02/2026 10:00 Hơn 200 cán bộ và người dân xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã ra quân trồng 750 cây xanh đầu Xuân Bính Ngọ và triển khai các hoạt động xây dựng NTM năm 2026.

Khởi động sớm vụ chè xuân 24/02/2026 09:05 Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.

Mùa xuân là Tết trồng cây 22/02/2026 12:38 Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết 22/02/2026 05:00 Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.

Doanh nghiệp Quế Lâm và hành trình “nông nghiệp tử tế” 21/02/2026 10:48 Bằng niềm tin vào nông nghiệp tử tế, những mô hình nông nghiệp hữu cơ Quế Lâm đang góp phần tạo nền tảng vững chắc cho định hướng phát triển nông nghiệp xanh của Hà Tĩnh.

Hương hoa bưởi "gọi" nhà nông ra vườn ngày Tết 21/02/2026 10:00 Người trồng bưởi Phúc Trạch ở Hà Tĩnh đang tranh thủ từng ngày nắng ráo để kịp thời thụ phấn bổ sung, mang theo ước vọng vụ mùa bội thu, năng suất.

Nông dân Hà Tĩnh hồ hởi sản xuất đầu xuân mới 20/02/2026 15:46 Trong sắc xuân căng tràn, tươi mới, bà con nông dân Hà Tĩnh phấn khởi xuống đồng, gửi gắm ước vọng về một vụ mùa bội thu, thắng lợi, mưa thuận gió hòa, cuộc sống thêm no ấm.

"Xông biển" đầu xuân, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi 18/02/2026 12:00 Tạm gác lại niềm vui sum họp trong những ngày Tết cổ truyền, ngư dân các địa phương ven biển Hà Tĩnh đã hối hả vươn khơi, mang theo niềm tin về một năm mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang.

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn 18/02/2026 06:00 Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững 16/02/2026 05:00 Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.

Ngăn thực phẩm không kiểm dịch len lỏi thị trường dịp Tết 14/02/2026 06:00 Cận Tết, lượng gia súc giết mổ, tiêu thụ tăng gấp nhiều lần nên ngành chức năng, chính quyền địa phương tại Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn.

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn 14/02/2026 05:20 Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường 13/02/2026 14:00 Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.

Phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông nghiệp 13/02/2026 05:30 Cùng với tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, năm 2025, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới quản lý điều hành, mang lại hiệu quả rõ nét trong thực hiện các chương trình, dự án.

Rộn ràng vụ mới... 12/02/2026 15:00 Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh 12/02/2026 09:43 Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.

Nông sản “made in Hà Tĩnh” rộn ràng ra chợ Tết 12/02/2026 09:27 Từ những vườn cam chín mọng, trĩu quả đến các vườn hoa rực rỡ sắc màu, cánh đồng rau củ xanh mướt, nông dân Hà Tĩnh đang tất bật thu hoạch, đưa nông sản cung ứng ra thị trường Tết.

Hoa nở đúng vụ, nhà vườn “hái lộc” mùa Tết 12/02/2026 09:09 Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật nên các vườn hoa Tết năm nay của người dân thôn Xuân Sơn (xã Toàn Lưu, Hà Tĩnh) nở đẹp và đúng thời điểm, mang về nguồn thu nhập khá cho bà con.

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu 12/02/2026 05:30 Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.

Mô hình nông nghiệp đa tầng xen canh mang lại hiệu quả kinh tế tại Kỳ Lạc 11/02/2026 15:02 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đánh giá cao mô hình nông nghiệp đa tầng của HTX Lâm Hợp, xã Kỳ Lạc giúp tăng thu nhập và ổn định đời sống người dân.

Chủ động các phương án phòng chống dịch H5N1 tại xã Cẩm Xuyên 11/02/2026 14:19 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu xã Cẩm Xuyên đẩy mạnh công tác phòng chống dịch H5N1, phun khử trùng và giám sát chặt chẽ để bảo vệ cộng đồng.