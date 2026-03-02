Hotline: 02393.693.427
Được mùa cá cơm, làng biển phía Nam Hà Tĩnh rộn ràng vụ sản xuất mới

Thu Trang
(Baohatinh.vn) - Ngư dân phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) đang đón mùa cá cơm bội thu, mở đầu vụ sản xuất nước mắm truyền thống với nguồn nguyên liệu dồi dào và chất lượng cao.

bqbht_br_mg-0085.jpg
bqbht_br_mg-0026.jpg
bqbht_br_mg-0029.jpg
Những ngày này, bến cá phường Hải Ninh rộn ràng hơn thường lệ khi những chuyến tàu cập bờ đầy ắp cá cơm. Lộc biển đầu năm không chỉ mang lại niềm vui cho ngư dân mà còn mở ra khởi đầu thuận lợi cho vụ sản xuất nước mắm mới, nghề truyền thống đã gắn bó với bao thế hệ cư dân vùng biển phía Nam Hà Tĩnh.
bqbht_br_mg-9992.jpg
Cá cơm có rải rác quanh năm nhưng cao điểm thường vào giai đoạn từ tháng 12 âm lịch năm trước đến tháng 3 âm lịch năm sau, gồm nhiều loại: cơm bạc, cơm sọc than, mờm. Theo như nhiều ngư dân, cá cơm sọc than được xem là loại cho chất lượng nước mắm ngon nhất.
bqbht_br_mg-0067.jpg
bqbht_br_mg-0037.jpg
bqbht_br_mg-0061.jpg
Từ sáng sớm, tại khu vực cảng cá và các điểm thu mua trên địa bàn, không khí mua bán diễn ra khẩn trương.
bqbht_br_mg-0028.jpg
Cá cơm tươi rói, thân bạc lấp lánh, được phân loại ngay tại bến để kịp đưa về các cơ sở chế biến. Theo nhiều chủ tàu, năm nay cá cơm xuất hiện sớm, sản lượng khá, giá cả ổn định, tạo động lực cho bà con bám biển.
bqbht_br_mg-0064.jpg
Sau một đêm đánh bắt, chiếc thuyền 200CV của anh Nguyễn Văn Lân (TDP Tam Hải 2, Hải Ninh) đã cập bến với hơn 5 tấn cá cơm. "Mấy ngày nay, bà con trúng đậm cá cơm, tàu ít thì 2-3 tấn, nhiều thì 7-8 tấn. Cá được nhập tại bến cho các thương lái với giá tốt. Trừ chi phí xăng dầu, nhân công, thuyền chúng tôi thu lãi vài chục triệu đồng...” - anh Lân cho biết.
bqbht_br_mg-0107.jpg
bqbht_br_mg-0018.jpg
bqbht_br_mg-0116.jpg
Những mẻ cá tươi rói được khẩn trương vận chuyển vào bờ.
bqbht_br_mg-0045.jpg
Những chuyến đi biển đầu năm đang mang lại nguồn thu nhập khá cho người dân vùng biển Hải Ninh. Theo chính quyền địa phương, từ những chuyến biển đầu năm âm lịch, ngư dân phường Hải Ninh đã thu về hàng trăm tấn hải sản các loại, trong đó nguồn nguyên liệu làm nước mắm truyền thống chiếm khoảng 60%.
bqbht_br_mg-0057.jpg
bqbht_br_mg-0078.jpg
bqbht_br_mg-9999.jpg
Nguồn nguyên liệu dồi dào là điều kiện quan trọng để các hộ làm nước mắm truyền thống bắt tay vào vụ mới. Tại nhiều gia đình có nghề ủ chượp lâu năm, cá cơm tươi được trộn muối theo tỷ lệ chuẩn, cho vào chum sành ủ kín. Quy trình sản xuất được thực hiện nghiêm ngặt từ khâu chọn cá, chọn muối đến đảo trộn, phơi nắng, đảm bảo giữ trọn hương vị đặc trưng.
bqbht_br_mg-9986.jpg
Việc sản xuất nước mắm đầu năm không chỉ tận dụng được nguồn cá cơm tươi ngon mà còn đảm bảo sản lượng nước mắm gối vụ cho các năm kế tiếp.
bqbht_br_mg-0014.jpg
Toàn phường Hải Ninh hiện có 54 cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống có quy mô từ 200.000 - 700.000 lít/năm, trong đó có 6 cơ sở đạt chuẩn OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao và 4 sao.
bqbht_br_mg-0167.jpg
bqbht_br_mg-0143.jpg
bqbht_br_mg-0172.jpg
Bà Đặng Thị Luận - Giám đốc HTX Chế biến thủy hải sản Chiến Thắng, phường Hải Ninh cho biết: “Trong những ngày đầu năm (âm lịch), chúng tôi đã thu mua hơn 50 tấn cá cơm để chuẩn bị nguồn nước mắm gối đầu cho thời gian tới...”.
bqbht_br_img-6756.jpg
bqbht_br_img-6797.jpg
bqbht_br_ag7a3658-copy-1.jpg
Đối với người dân nơi đây, nước mắm không chỉ là gia vị mà còn được xem là “linh hồn”, là sản phẩm chính tạo nên sự nổi tiếng của địa phương. Được mùa cá cơm đầu năm không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho ngư dân mà còn tiếp thêm động lực để làng biển Hải Ninh giữ lửa nghề truyền thống.

Tags:

#Phường Hải Ninh #Nước mắm Hải Ninh #Nước mắm truyền thống Hải Ninh #Được mùa cá cơm #Ngư dân phường Hải Ninh

