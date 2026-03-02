Được mùa cá cơm, làng biển phía Nam Hà Tĩnh rộn ràng vụ sản xuất mới

(Baohatinh.vn) - Ngư dân phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) đang đón mùa cá cơm bội thu, mở đầu vụ sản xuất nước mắm truyền thống với nguồn nguyên liệu dồi dào và chất lượng cao.
Những ngày này, bến cá phường Hải Ninh rộn ràng hơn thường lệ khi những chuyến tàu cập bờ đầy ắp cá cơm. Lộc biển đầu năm không chỉ mang lại niềm vui cho ngư dân mà còn mở ra khởi đầu thuận lợi cho vụ sản xuất nước mắm mới, nghề truyền thống đã gắn bó với bao thế hệ cư dân vùng biển phía Nam Hà Tĩnh.
Từ sáng sớm, tại khu vực cảng cá và các điểm thu mua trên địa bàn, không khí mua bán diễn ra khẩn trương.
Những mẻ cá tươi rói được khẩn trương vận chuyển vào bờ.
Nguồn nguyên liệu dồi dào là điều kiện quan trọng để các hộ làm nước mắm truyền thống bắt tay vào vụ mới. Tại nhiều gia đình có nghề ủ chượp lâu năm, cá cơm tươi được trộn muối theo tỷ lệ chuẩn, cho vào chum sành ủ kín. Quy trình sản xuất được thực hiện nghiêm ngặt từ khâu chọn cá, chọn muối đến đảo trộn, phơi nắng, đảm bảo giữ trọn hương vị đặc trưng.
Bà Đặng Thị Luận - Giám đốc HTX Chế biến thủy hải sản Chiến Thắng, phường Hải Ninh cho biết: “Trong những ngày đầu năm (âm lịch), chúng tôi đã thu mua hơn 50 tấn cá cơm để chuẩn bị nguồn nước mắm gối đầu cho thời gian tới...”.
Đối với người dân nơi đây, nước mắm không chỉ là gia vị mà còn được xem là “linh hồn”, là sản phẩm chính tạo nên sự nổi tiếng của địa phương. Được mùa cá cơm đầu năm không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho ngư dân mà còn tiếp thêm động lực để làng biển Hải Ninh giữ lửa nghề truyền thống.
Những diễn biến căng thẳng giữa Mỹ - Israel và Iran đã nhanh chóng tạo hiệu ứng lên thị trường vàng toàn cầu. Tại Hà Tĩnh, thị trường vàng bất ngờ “nóng” lên khi nhiều nhà đầu tư mua vào với kỳ vọng giá sẽ tăng mạnh trong tuần tới.
Mô hình trồng bí đỏ hữu cơ lần đầu tiên được triển khai tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Mùa lễ hội cuối năm và đầu xuân đang đưa Asia Vibe (Vinhomes Golden Avenue, Móng Cái) bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ. Với lợi thế kết nối xuyên biên giới, quy hoạch thương phố quốc tế bài bản và dòng khách gia tăng rõ rệt, khu vực này đang hình thành hệ sinh thái kinh doanh sôi động, mở ra cơ hội đầu tư sáng giá tại một trong những đô thị cửa khẩu năng động nhất miền Bắc.
Khí thế thi công đầu xuân Bính Ngọ đang lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các công trình, dự án ở Hà Tĩnh. Tiếng máy hòa trong nhịp làm việc khẩn trương, mở màn cho mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.
Lượng du khách tăng mạnh dịp đầu xuân kéo theo hoạt động kinh doanh tại các điểm lễ hội ở Hà Tĩnh sôi động. Ngành chức năng đã chủ động kiểm tra, ngăn chặn tình trạng “chặt chém”, hàng giả, hàng kém chất lượng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn.
Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi từ 125 triệu lên 350 triệu đồng, giúp tăng niềm tin người gửi tiền và củng cố ổn định hệ thống ngân hàng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sáng ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch), các cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại Hà Tĩnh tấp nập khách hàng đến giao dịch. Dù giá vàng ở mức cao nhưng người dân vẫn xếp hàng chờ mua một vài chỉ vàng lấy may, gửi gắm kỳ vọng về một năm mới tài lộc, hanh thông.
Chỉ trong vòng 1 tháng, tính đến ngày 14/2/2026, người dân Hà Tĩnh đã thực hiện đăng ký lần đầu 1.401 ô tô. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.