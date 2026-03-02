Được mùa cá cơm, làng biển phía Nam Hà Tĩnh rộn ràng vụ sản xuất mới

Giá vàng tăng mạnh, liệu mốc 6.000 USD có bị phá vỡ? 01/03/2026 05:28 Căng thẳng Israel - Iran leo thang, giá vàng, bạc và dầu đồng loạt tăng, trong khi bitcoin lao dốc. Chuyên gia cảnh báo thị trường toàn cầu có thể tiếp tục biến động mạnh nếu xung đột kéo dài.

Căng thẳng ở Trung Đông leo thang, nhiều nhà đầu tư mua vàng chờ giá tăng 01/03/2026 05:15 Những diễn biến căng thẳng giữa Mỹ - Israel và Iran đã nhanh chóng tạo hiệu ứng lên thị trường vàng toàn cầu. Tại Hà Tĩnh, thị trường vàng bất ngờ “nóng” lên khi nhiều nhà đầu tư mua vào với kỳ vọng giá sẽ tăng mạnh trong tuần tới.

VinFast đầu tư gần 13.300 tỷ đồng xây Nhà máy sản xuất xe máy điện tại Hà Tĩnh 28/02/2026 16:38 Dự án Nhà máy sản xuất xe máy điện Vinfast Hà Tĩnh sẽ xây dựng nhà xưởng trong quý I/2026 và sản xuất đại trà từ quý II/2026.

Đạo ôn lá "xuất kích", nông dân lo bảo vệ lúa xuân 28/02/2026 14:00 Bệnh đạo ôn lá đang phát sinh, gia tăng trên đồng ruộng, bà con nông dân Hà Tĩnh phải tập trung theo dõi, phòng trừ kịp thời để bảo đảm cây lúa sinh trưởng tốt trong thời gian tới.

Mỗi lượng vàng tăng 3 triệu, lên 187 triệu đồng 28/02/2026 13:54 Giá vàng và bạc trong nước sáng cuối tuần đồng loạt tăng theo diễn biến quốc tế.

Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ 28/02/2026 09:44 Mô hình trồng bí đỏ hữu cơ lần đầu tiên được triển khai tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Asia Vibe bứt tốc mùa lễ hội, kích hoạt dòng khách, dòng tiền tại đô thị biên mậu Móng Cái 28/02/2026 08:00 Mùa lễ hội cuối năm và đầu xuân đang đưa Asia Vibe (Vinhomes Golden Avenue, Móng Cái) bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ. Với lợi thế kết nối xuyên biên giới, quy hoạch thương phố quốc tế bài bản và dòng khách gia tăng rõ rệt, khu vực này đang hình thành hệ sinh thái kinh doanh sôi động, mở ra cơ hội đầu tư sáng giá tại một trong những đô thị cửa khẩu năng động nhất miền Bắc.

Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết 28/02/2026 05:32 Nhiều nhà vườn tại Hà Tĩnh đang tất bật thu gom cây đào sau Tết, tích cực triển khai các biện pháp chăm sóc, cắt tỉa để “hồi sinh” cây, chuẩn bị cho mùa hoa năm sau.

Hà Tĩnh thu 1.221 tỷ đồng từ thuế xuất nhập khẩu 28/02/2026 05:27 2 tháng đầu năm 2026, số thu thuế xuất nhập khẩu qua địa bàn Hà Tĩnh của Chi cục Hải quan Khu vực XI đạt 1.221 tỷ đồng, đạt 15,6% dự toán được giao.

Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy thép Vinmetal gần 80.000 tỷ đồng 27/02/2026 16:36 Nhà máy thép Vinmetal Hà Tĩnh tại Khu kinh tế Vũng Áng dự kiến thực hiện trên tổng diện tích hơn 460 ha, tổng mức đầu tư gần 80.000 tỷ đồng.

Đua tiến độ trên các công trường 27/02/2026 13:48 Khí thế thi công đầu xuân Bính Ngọ đang lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các công trình, dự án ở Hà Tĩnh. Tiếng máy hòa trong nhịp làm việc khẩn trương, mở màn cho mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Nhiệt điện Vũng Áng 2: Vững nhịp vận hành, mở đà tăng trưởng 27/02/2026 12:14 Tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2, khí thế thi đua lao động đang diễn ra hết sức khẩn trương, bảo đảm dòng điện an toàn, ổn định, tạo động lực phát triển mới cho Hà Tĩnh.

"Cầm tay chỉ việc" doanh nghiệp và người dân trong mùa quyết toán thuế 27/02/2026 10:59 Đang vào mùa cao điểm quyết toán thuế nên hiện nay, Thuế tỉnh Hà Tĩnh đang tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp và người nộp thuế.

Lành mạnh thị trường để giữ chân du khách mùa lễ hội xuân 27/02/2026 09:22 Lượng du khách tăng mạnh dịp đầu xuân kéo theo hoạt động kinh doanh tại các điểm lễ hội ở Hà Tĩnh sôi động. Ngành chức năng đã chủ động kiểm tra, ngăn chặn tình trạng “chặt chém”, hàng giả, hàng kém chất lượng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn.

Sau Tết, đặc sản cam bù Hà Tĩnh vẫn bán chạy 27/02/2026 09:17 Sau Tết, đặc sản cam bù của Hà Tĩnh vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ trên thị trường. Từ các nhà vườn đến các điểm bán lẻ, không khí mua bán diễn ra sôi động, giá bán ở mức cao.

Đồ lễ Rằm tháng Giêng hút khách, nhiều cơ sở chốt đơn sớm 27/02/2026 08:31 Dịch vụ đặt mâm cỗ và các lễ vật làm sẵn được nhiều người dân Hà Tĩnh lựa chọn cho ngày Rằm tháng Giêng sắp tới. Nhiều cơ sở tranh thủ “chốt đơn” để kịp thời phục vụ khách hàng.

Tài chính thị trường ngày 27/2: Đề xuất nâng trần chi trả bảo hiểm tiền gửi lên 350 triệu đồng 27/02/2026 07:51 Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi từ 125 triệu lên 350 triệu đồng, giúp tăng niềm tin người gửi tiền và củng cố ổn định hệ thống ngân hàng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Người chăn nuôi hươu phấn khởi vào mùa hái lộc nhung 26/02/2026 15:05 Đầu năm mới cũng là lúc người chăn nuôi hươu ở Hà Tĩnh bước vào mùa hái lộc nhung. Điều phấn khởi là nhung hươu đang được giá, dễ tiêu thụ.

Giá xăng tăng mạnh 26/02/2026 14:53 Từ 15h ngày 26/2, giá xăng RON 95 tăng 1.000 đồng/lít lên 20.150 đồng/lít. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng RON 95 đã tăng 5 lần và giảm 3 lần.

Nhiều diện tích đất nông nghiệp xã Kỳ Xuân bị bỏ hoang vì sạt lở 26/02/2026 13:37 Mưa lũ trong năm 2025 đã làm nhiều ha đất sản xuất tại thôn Lạc Tiến, xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) bị vùi lấp bởi đất đá từ núi đổ xuống. Nhiều hộ dân bị mất trắng diện tích sản xuất.

Người thổi hồn cho trang sức 26/02/2026 10:34 Mỗi dịp đầu xuân, nhiều người mua vàng để gửi gắm ước mong may mắn, còn phía sau những quầy trang sức lấp lánh là những người thợ kim hoàn vẫn miệt mài với công việc.

Hà Tĩnh có thêm cơ sở gia công may bao bì ở xã miền núi 26/02/2026 10:32 Khi đi vào hoạt động, cơ sở gia công may bao bì tại thôn Thanh Bình (xã Mai Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) của Công ty CP Bao bì Sông La Xanh sẽ tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 150 lao động.

Phố vàng sôi động, giá vàng đắt gấp đôi ngày vía Thần Tài năm ngoái 26/02/2026 10:15 Sáng ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch), các cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại Hà Tĩnh tấp nập khách hàng đến giao dịch. Dù giá vàng ở mức cao nhưng người dân vẫn xếp hàng chờ mua một vài chỉ vàng lấy may, gửi gắm kỳ vọng về một năm mới tài lộc, hanh thông.

Hải sản đắt hàng, ngư dân hồ hởi vươn khơi 26/02/2026 10:00 Sau Tết, nhu cầu tiêu thụ hải sản tươi sống tăng cao nên bà con ngư dân xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) phấn khởi vươn khơi, bám biển.

Giá vàng thế giới tiếp tục đà tăng mạnh, vượt mốc 5.200 USD/ounce 26/02/2026 08:40 Các nhà đầu tư đang đổ xô vào kênh trú ẩn an toàn này trước những diễn biến mới về chính sách thuế quan của Mỹ và căng thẳng leo thang liên quan đến Iran.

Tài chính thị trường ngày 26/2: Người dân Hà Tĩnh mua hơn 1.400 ô tô mới 26/02/2026 07:40 Chỉ trong vòng 1 tháng, tính đến ngày 14/2/2026, người dân Hà Tĩnh đã thực hiện đăng ký lần đầu 1.401 ô tô. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

"Vàng ăn được" sốt cùng vía Thần Tài 26/02/2026 07:17 Bên cạnh mua vàng lấy vía ngày Thần Tài, nhiều người còn đặt bánh tạo hình hũ vàng, thỏi vàng... dâng lễ khiến nhu cầu tăng đột biến, các cửa hàng phải làm việc xuyên ngày đêm để kịp trả đơn.

Ốc tép dạt vào bờ, ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi thu "lộc biển" 26/02/2026 05:20 Với lượng ốc tép dạt vào bờ biển lớn, ngư dân các địa phương tại Hà Tĩnh tranh thủ đánh bắt, thu gom "lộc biển" nhằm nâng cao thu nhập.