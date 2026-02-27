Đua tiến độ trên các công trường

(Baohatinh.vn) - Khí thế thi công đầu xuân Bính Ngọ đang lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các công trình, dự án ở Hà Tĩnh. Tiếng máy hòa trong nhịp làm việc khẩn trương, mở màn cho mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.
Công ty Cổ phần Xây dựng 47 – đơn vị thi công dự án – bố trí làm việc 3 ca, 4 kíp mỗi ngày. Hàng chục kỹ sư, công nhân bám hiện trường, duy trì nhịp độ thi công, phấn đấu hoàn thành dự án vào tháng 6/2026.
Những ngày đầu xuân, khí thế thi công cũng lan toả tại phường Bắc Hồng Lĩnh. Địa phương đã tổ chức chu đáo lễ khởi công 3 công trình gồm: hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường chính; xây dựng nhà học 17 phòng và hạ tầng kỹ thuật Trường Tiểu học Bắc Hồng; đường giao thông khu dân cư tổ dân phố Thuận Hòa. Tổng mức đầu tư các dự án gần 35 tỷ đồng.
Sáng ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch), các cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại Hà Tĩnh tấp nập khách hàng đến giao dịch. Dù giá vàng ở mức cao nhưng người dân vẫn xếp hàng chờ mua một vài chỉ vàng lấy may, gửi gắm kỳ vọng về một năm mới tài lộc, hanh thông.
Chỉ trong vòng 1 tháng, tính đến ngày 14/2/2026, người dân Hà Tĩnh đã thực hiện đăng ký lần đầu 1.401 ô tô. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước đã mở ra không gian và tạo động lực mới để thúc đẩy khu vực kinh tế nhà nước thật sự trở thành nền tảng vững chắc, bảo đảm tự chủ chiến lược, tự cường và sức cạnh tranh toàn diện của nền kinh tế.
Giữa nhịp phát triển mạnh mẽ của Hà Tĩnh, dự án HILLSIDE Vũng Áng đang dần hiện lên như một điểm nhấn đô thị mới, nơi không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, mà còn kiến tạo không gian sống hiện đại, tiện ích.
Bộ Tài chính dự báo giá thực phẩm, ăn uống, trông xe... có thể nhích lên sau Tết, người dân cần lưu ý khi chi tiêu. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Trước thềm ngày vía Thần Tài, không khí mua bán vàng tại Hà Tĩnh trở nên nhộn nhịp. Không chỉ gia tăng về lượng khách, các cửa hàng còn tung ra nhiều sản phẩm thiết kế bắt mắt, mẫu mã đa dạng, đáp ứng nhu cầu mua vàng cầu may đầu năm của người dân.
Hà Tĩnh tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp chống khai thác IUU, chủ động chuẩn bị các điều kiện, nội dung cần thiết nhằm sẵn sàng phục vụ đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC).
Lãi suất vay mua nhà tại nhiều ngân hàng đang được điều chỉnh tăng mạnh, từ mức phổ biến 6-8% mỗi năm lên khoảng 12-15% trong thời gian ngắn. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.