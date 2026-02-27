Đua tiến độ trên các công trường

Giá xăng tăng mạnh 26/02/2026 14:53 Từ 15h ngày 26/2, giá xăng RON 95 tăng 1.000 đồng/lít lên 20.150 đồng/lít. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng RON 95 đã tăng 5 lần và giảm 3 lần.

Nhiều diện tích đất nông nghiệp xã Kỳ Xuân bị bỏ hoang vì sạt lở 26/02/2026 13:37 Mưa lũ trong năm 2025 đã làm nhiều ha đất sản xuất tại thôn Lạc Tiến, xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) bị vùi lấp bởi đất đá từ núi đổ xuống. Nhiều hộ dân bị mất trắng diện tích sản xuất.

Người thổi hồn cho trang sức 26/02/2026 10:34 Mỗi dịp đầu xuân, nhiều người mua vàng để gửi gắm ước mong may mắn, còn phía sau những quầy trang sức lấp lánh là những người thợ kim hoàn vẫn miệt mài với công việc.

Hà Tĩnh có thêm cơ sở gia công may bao bì ở xã miền núi 26/02/2026 10:32 Khi đi vào hoạt động, cơ sở gia công may bao bì tại thôn Thanh Bình (xã Mai Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) của Công ty CP Bao bì Sông La Xanh sẽ tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 150 lao động.

Phố vàng sôi động, giá vàng đắt gấp đôi ngày vía Thần Tài năm ngoái 26/02/2026 10:15 Sáng ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch), các cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại Hà Tĩnh tấp nập khách hàng đến giao dịch. Dù giá vàng ở mức cao nhưng người dân vẫn xếp hàng chờ mua một vài chỉ vàng lấy may, gửi gắm kỳ vọng về một năm mới tài lộc, hanh thông.

Ngày vía Thần Tài, thị trường vàng “nóng” từ sáng sớm 26/02/2026 10:15 Trong buổi sáng ngày vía Thần Tài, không khí mua bán tại các cửa hàng vàng bạc ở Hà Tĩnh diễn ra khá sôi động.

Hải sản đắt hàng, ngư dân hồ hởi vươn khơi 26/02/2026 10:00 Sau Tết, nhu cầu tiêu thụ hải sản tươi sống tăng cao nên bà con ngư dân xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) phấn khởi vươn khơi, bám biển.

Giá vàng thế giới tiếp tục đà tăng mạnh, vượt mốc 5.200 USD/ounce 26/02/2026 08:40 Các nhà đầu tư đang đổ xô vào kênh trú ẩn an toàn này trước những diễn biến mới về chính sách thuế quan của Mỹ và căng thẳng leo thang liên quan đến Iran.

Tài chính thị trường ngày 26/2: Người dân Hà Tĩnh mua hơn 1.400 ô tô mới 26/02/2026 07:40 Chỉ trong vòng 1 tháng, tính đến ngày 14/2/2026, người dân Hà Tĩnh đã thực hiện đăng ký lần đầu 1.401 ô tô. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

"Vàng ăn được" sốt cùng vía Thần Tài 26/02/2026 07:17 Bên cạnh mua vàng lấy vía ngày Thần Tài, nhiều người còn đặt bánh tạo hình hũ vàng, thỏi vàng... dâng lễ khiến nhu cầu tăng đột biến, các cửa hàng phải làm việc xuyên ngày đêm để kịp trả đơn.

Ốc tép dạt vào bờ, ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi thu "lộc biển" 26/02/2026 05:20 Với lượng ốc tép dạt vào bờ biển lớn, ngư dân các địa phương tại Hà Tĩnh tranh thủ đánh bắt, thu gom "lộc biển" nhằm nâng cao thu nhập.

Lãi suất ngân hàng biến động mạnh: Người mừng, người lo! 25/02/2026 15:00 Lãi suất huy động vốn và cho vay biến động mạnh, người có tiền nhàn rỗi hồ hởi gửi tiết kiệm, trong khi đó nhiều cá nhân, doanh nghiệp lo lắng trước áp lực chi phí vốn “leo thang”.

Ngành điện Hà Tĩnh chủ động, linh hoạt trong mọi kịch bản phụ tải 25/02/2026 13:44 Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, điện năng sinh hoạt trung bình trên địa bàn Hà Tĩnh đạt 4,48 triệu kWh, tăng 32,25% so với 1 tuần trước đó.

Xuyên đêm làm "vàng"... ăn được đón ngày vía Thần Tài 25/02/2026 11:05 Lượng người đặt các loại bánh thạch chữ tài lộc, bánh thạch thỏi vàng cúng ngày vía Thần Tài đông nên chị Nguyễn Thị Thu Hà (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) phải làm xuyên đêm để kịp giao cho khách hàng.

Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị: Bệ phóng thể chế cho kinh tế nhà nước 25/02/2026 09:54 Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước đã mở ra không gian và tạo động lực mới để thúc đẩy khu vực kinh tế nhà nước thật sự trở thành nền tảng vững chắc, bảo đảm tự chủ chiến lược, tự cường và sức cạnh tranh toàn diện của nền kinh tế.

HILLSIDE Vũng Áng - Không chỉ là nơi ở, mà là không gian sống 25/02/2026 08:07 Giữa nhịp phát triển mạnh mẽ của Hà Tĩnh, dự án HILLSIDE Vũng Áng đang dần hiện lên như một điểm nhấn đô thị mới, nơi không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, mà còn kiến tạo không gian sống hiện đại, tiện ích.

Tài chính thị trường ngày 25/2: Sau Tết, hàng hóa có thể tăng giá cục bộ 25/02/2026 07:45 Bộ Tài chính dự báo giá thực phẩm, ăn uống, trông xe... có thể nhích lên sau Tết, người dân cần lưu ý khi chi tiêu. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

33% người trưởng thành có tiền gửi tiết kiệm ngân hàng 25/02/2026 07:39 Ngân hàng Nhà nước cho biết tỷ lệ người trưởng thành có tiết kiệm gửi tại ngân hàng trên tổng số người trưởng thành là 33%.

Ngắm những sản phẩm vàng “hút khách” ngày vía Thần Tài 25/02/2026 05:26 Trước thềm ngày vía Thần Tài, không khí mua bán vàng tại Hà Tĩnh trở nên nhộn nhịp. Không chỉ gia tăng về lượng khách, các cửa hàng còn tung ra nhiều sản phẩm thiết kế bắt mắt, mẫu mã đa dạng, đáp ứng nhu cầu mua vàng cầu may đầu năm của người dân.

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân 25/02/2026 05:19 Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.

Tập trung cao chống khai thác IUU, chuẩn bị kỹ nội dung làm việc với EC 24/02/2026 17:03 Hà Tĩnh tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp chống khai thác IUU, chủ động chuẩn bị các điều kiện, nội dung cần thiết nhằm sẵn sàng phục vụ đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC).

Giữ nhịp chăn nuôi lợn an toàn để duy trì nguồn cung thực phẩm sạch 24/02/2026 15:17 Các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ chăn nuôi liên kết tại Hà Tĩnh đang siết chặt an toàn sinh học, đồng thời tính toán mở rộng quy mô nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường.

Nhộn nhịp chăm lạc, bón thúc lúa xuân ở Đức Quang 24/02/2026 14:21 Sau những ngày vui đón xuân Bính Ngọ đầm ấm, vui tươi, bà con nông dân xã Đức Quang (Hà Tĩnh) đã đồng loạt ra đồng chăm sóc, kiểm tra tình hình sâu bệnh cho các loại cây trồng vụ xuân.

Lãi vay mua nhà 15%/năm, chuyên gia nói là phép thử lớn cho bất động sản 24/02/2026 14:13 Nhiều ngân hàng nâng mặt bằng lãi cho vay mua bất động sản lên 12-14%/năm, tương đương tăng 5-6% chỉ sau thời gian ngắn. Mức lãi thả nổi có nơi lên đến 15%/năm, gây áp lực không nhỏ lên khách hàng.

Liên kết trồng dứa ở Hà Tĩnh: Lượng - chất song hành, đảm bảo bền vững! 24/02/2026 14:09 Với việc mở rộng diện tích trồng dứa theo hướng bền vững, gắn liên kết chuỗi, Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, chất lượng, phục vụ chế biến và tiêu thụ lâu dài.

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn 24/02/2026 10:49 Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.

Xã Cẩm Xuyên trồng 750 cây xanh đầu Xuân Bính Ngọ 24/02/2026 10:00 Hơn 200 cán bộ và người dân xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã ra quân trồng 750 cây xanh đầu Xuân Bính Ngọ và triển khai các hoạt động xây dựng NTM năm 2026.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh "Ăn Tết gọn, làm việc sớm"! 24/02/2026 10:00 Các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh nhanh chóng đẩy mạnh sản xuất ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày còn xuân.

Khởi động sớm vụ chè xuân 24/02/2026 09:05 Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.