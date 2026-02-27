Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Đua tiến độ trên các công trường

Ngọc Khánh
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Khí thế thi công đầu xuân Bính Ngọ đang lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các công trình, dự án ở Hà Tĩnh. Tiếng máy hòa trong nhịp làm việc khẩn trương, mở màn cho mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

bqbht_br_q16.jpg
Ngay từ mồng 8 Tết Nguyên đán, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 đã huy động nhân lực, thiết bị triển khai thi công hố móng tràn mới và khu vực đập chính thuộc Dự án nâng cấp, sửa chữa Hồ Kẻ Gỗ. Các tổ đội bám công trường, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.
bqbht_br_q1.jpg
Đội ngũ kỹ sư, công nhân phấn khởi thi đua với hi vọng khởi đầu một năm mới thuận lợi. Kỹ sư Nguyễn Văn Tú - Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (ngoài cùng bên trái) rời quê hương Đà Nẵng vào ngày mồng 6 Tết để kịp có mặt trên công trường. Hiện đội ngũ của anh đang thi công hạng hạng mục tiêu năng để giảm tốc độ nước khi nước của hồ Kẻ Gỗ đổ xuống hạ lưu.
bqbht_br_q12.jpg
bqbht_br_q15.jpg
Công ty Cổ phần Xây dựng 47 – đơn vị thi công dự án – bố trí làm việc 3 ca, 4 kíp mỗi ngày. Hàng chục kỹ sư, công nhân bám hiện trường, duy trì nhịp độ thi công, phấn đấu hoàn thành dự án vào tháng 6/2026.
bqbht_br_q4.jpg
Trên công trường, các nhóm công nhân đang tập trung cao độ để thi công tại các vị trí địa hình phức tạp, nền đất yếu, yêu cầu kỹ thuật cao.
bqbht_br_q6.jpg
Mỗi công đoạn đều được giám sát nghiêm ngặt, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn lao động.
bqbht_br_q5.jpg
Ông Đoàn Bình Nguyên - Phó Giám đốc Dự án (bên trái) cho biết: "Hiện các đơn vị đang tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình đầu mối gồm: đập chính, đập phụ 1, 2, 3; tràn xả lũ mới; hệ thống điện và chỉnh trang tổng thể. Tổng mức đầu tư dự án 350 tỷ đồng, phấn đấu hoàn thành vào tháng 6/2026, góp phần nâng cao năng lực điều tiết, bảo đảm an toàn vùng hạ du trong mùa mưa bão".
bqbht_br_q7.jpg
Trên công trường thi công đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông, không khí lao động cũng khẩn trương không kém. Các nhà thầu đồng loạt tái khởi động máy móc, huy động tối đa nhân lực để xử lý nền đất yếu qua địa bàn phường Thành Sen. Họ tranh thủ từng ngày nắng để bù tiến độ.
bqbht_br_q8.jpg
Đại diện chủ đầu tư và chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra hiện trường, rà soát tiến độ từng gói thầu, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, vật liệu. Song song với việc tăng ca, tăng kíp, thì yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn lao động được đặt lên hàng đầu; mỗi hạng mục hoàn thành đều được nghiệm thu chặt chẽ. Anh Phạm Tiến Hùng - Kỹ sư trưởng Công ty Cổ phần 484 (bên phải) cho biết: "Từ mùng 6 Tết, đơn vị đã ra quân tạo không khí sôi nổi,. Hiện đơn vị đang đẩy nhanh thi công các phần việc như đắp đất nền đường, hệ thống thoát nước, đúc cấu kiện bê tông. Tiến độ dự án đã đạt gần 70%".
bqbht_br_q19.jpg
bqbht_br_q20.jpg
Những ngày đầu xuân, khí thế thi công cũng lan toả tại phường Bắc Hồng Lĩnh. Địa phương đã tổ chức chu đáo lễ khởi công 3 công trình gồm: hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường chính; xây dựng nhà học 17 phòng và hạ tầng kỹ thuật Trường Tiểu học Bắc Hồng; đường giao thông khu dân cư tổ dân phố Thuận Hòa. Tổng mức đầu tư các dự án gần 35 tỷ đồng.
bqbht_br_q3.jpg
Song song với việc tăng ca, tăng kíp, yêu cầu về chất lượng, mỹ thuật và an toàn lao động luôn được đặt lên hàng đầu. Mỗi hạng mục hoàn thành đều được nghiệm thu kỹ lưỡng, bảo đảm công trình bền vững, phát huy hiệu quả lâu dài.
﻿bqbht_br_q10.jpg
Khí thế lao động ngay từ những ngày đầu năm không chỉ thể hiện quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ mà còn khẳng định nỗ lực của Hà Tĩnh trong việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực tăng tốc phát triển hạ tầng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới tăng trưởng bền vững trong năm 2026.

Tin liên quan

Tags:

#Công trường dự án #đảm bảo tiến độ #tốp đầu giải ngân vốn đầu tư công #Giải ngân đầu tư công Hà Tĩnh

Chủ đề Đầu tư công

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Giá xăng tăng mạnh

Giá xăng tăng mạnh

Từ 15h ngày 26/2, giá xăng RON 95 tăng 1.000 đồng/lít lên 20.150 đồng/lít. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng RON 95 đã tăng 5 lần và giảm 3 lần.
Người thổi hồn cho trang sức

Người thổi hồn cho trang sức

Mỗi dịp đầu xuân, nhiều người mua vàng để gửi gắm ước mong may mắn, còn phía sau những quầy trang sức lấp lánh là những người thợ kim hoàn vẫn miệt mài với công việc.
"Vàng ăn được" sốt cùng vía Thần Tài

"Vàng ăn được" sốt cùng vía Thần Tài

Bên cạnh mua vàng lấy vía ngày Thần Tài, nhiều người còn đặt bánh tạo hình hũ vàng, thỏi vàng... dâng lễ khiến nhu cầu tăng đột biến, các cửa hàng phải làm việc xuyên ngày đêm để kịp trả đơn.
Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị: Bệ phóng thể chế cho kinh tế nhà nước

Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị: Bệ phóng thể chế cho kinh tế nhà nước

Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước đã mở ra không gian và tạo động lực mới để thúc đẩy khu vực kinh tế nhà nước thật sự trở thành nền tảng vững chắc, bảo đảm tự chủ chiến lược, tự cường và sức cạnh tranh toàn diện của nền kinh tế.
Ngắm những sản phẩm vàng “hút khách” ngày vía Thần Tài

Ngắm những sản phẩm vàng “hút khách” ngày vía Thần Tài

Trước thềm ngày vía Thần Tài, không khí mua bán vàng tại Hà Tĩnh trở nên nhộn nhịp. Không chỉ gia tăng về lượng khách, các cửa hàng còn tung ra nhiều sản phẩm thiết kế bắt mắt, mẫu mã đa dạng, đáp ứng nhu cầu mua vàng cầu may đầu năm của người dân.
Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Tài chính thị trường ngày 24/2: Lãi vay mua nhà tăng mạnh

Tài chính thị trường ngày 24/2: Lãi vay mua nhà tăng mạnh

Lãi suất vay mua nhà tại nhiều ngân hàng đang được điều chỉnh tăng mạnh, từ mức phổ biến 6-8% mỗi năm lên khoảng 12-15% trong thời gian ngắn. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.