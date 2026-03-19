Hà Tĩnh và WB bàn giải pháp triển khai dự án hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu

Sáng 19/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà chủ trì làm việc với đoàn công tác của Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới (WB) về đề xuất đầu tư dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Trọng Hiếu và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo, tỉnh Hà Tĩnh đề xuất triển khai dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh bằng nguồn vốn ODA trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030 và đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ WB.

Ông Nguyễn Danh Phong - Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh báo cáo một số nội dung dự án.

Dự án hướng tới đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng tích hợp, thích ứng với biến đổi khí hậu của các đô thị khu vực trung tâm tỉnh, đô thị khu vực Hương Sơn và vùng phụ cận nhằm giảm thiểu ngập lụt, phát triển giao thông liên kết vùng, đẩy mạnh khai thác dịch vụ, du lịch khu vực ven biển; hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao đời sống Nhân dân, kiến thiết đô thị bền vững, tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu theo dõi phóng sự về diễn biến và thiệt hại do thiên tai, bão lũ, biến đổi khí hậu gây ra trong thời gian qua và tình hình kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh năm 2025.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng 7.900 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay WB khoảng 6.359 tỷ đồng (chiếm 80% tổng vốn đầu tư); vốn đối ứng từ ngân sách địa phương khoảng 1.541 tỷ đồng.

Dự án sẽ được thực hiện trên địa bàn các phường, xã: Thành Sen, Trần Phú, Hà Huy Tập, Thạch Khê, Đồng Tiến, Thạch Lạc, Cẩm Bình, Thạch Hà, Hương Sơn, Sơn Tiến, Sơn Giang, Kim Hoa. Theo kế hoạch, dự án sẽ được thực hiện và giải ngân trong giai đoạn 2027–2032.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Trọng Hiếu phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ sự cần thiết đầu tư dự án; phạm vi, quy mô và các hợp phần ưu tiên; đồng thời, trao đổi về quy trình, điều kiện vay vốn và các thủ tục chuẩn bị dự án theo quy định.



Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng phòng Đa phương, Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại, Bộ Tài chính phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Yoonhee Kim – Giám đốc Ban Đô thị thích ứng biến đổi khí hậu quản lý rủi ro thiên tai và đất đai (WB) bày tỏ vui mừng trước sự hợp tác hiệu quả giữa tỉnh Hà Tĩnh và WB trong thời gian qua, đặc biệt trong việc huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bà Yoonhee Kim – Giám đốc Ban Đô thị thích ứng biến đổi khí hậu quản lý rủi ro thiên tai và đất đai (WB) phát biểu tại buổi làm việc.

WB đã nhận được đề xuất tài trợ dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn từ UBND tỉnh Hà Tĩnh và đánh giá cao định hướng đầu tư phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững. WB mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác với tỉnh, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ trong quá trình chuẩn bị dự án. Bên cạnh đó, WB cũng sẽ cử các chuyên gia tiếp cận dự án, phối hợp với tỉnh để làm rõ hơn các nội dung kỹ thuật, phạm vi và hiệu quả đầu tư.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà nhấn mạnh, tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, sớm hoàn thiện các hồ sơ liên quan gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất khoản vay từ WB và triển khai các quy trình, thủ tục, hồ sơ tiếp theo của dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ từ Bộ Tài chính và WB nhằm hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư trong năm 2026, tiến tới khởi công dự án vào năm 2027.

Tỉnh Hà Tĩnh đã có Văn bản số 1821/UBND-XD ngày 10/3/2026 đề nghị WB có thư quan tâm hoặc văn bản cam kết về việc cung cấp vốn ODA cho dự án. Vì vậy, tỉnh mong muốn WB sớm có thư phúc đáp, cung cấp đầy đủ các nội dung về điều kiện vay, điều kiện ràng buộc và huy động nguồn vốn chuẩn bị đầu tư dự án, nguồn vốn viện trợ không hoàn lại thực hiện hợp phần hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường năng lực.

Tỉnh cam kết thực hiện dự án tuân thủ quy định của Việt Nam và WB, bố trí đầy đủ vốn đối ứng của địa phương, giao đơn vị có năng lực, kinh nghiệm, trách nhiệm làm chủ đầu tư và đẩy nhanh các nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh.

