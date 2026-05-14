Chủ động nguồn điện đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn mới

Chiều 14/5, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về tình hình cung ứng điện, nhu cầu, kế hoạch đầu tư hệ thống nguồn, lưới điện trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Nguyễn Đức Thiện chủ trì buổi làm việc. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà; lãnh đạo các sở, ban, ngành và Công ty Điện lực Hà Tĩnh tham dự.

Thời gian qua, tình hình tiêu thụ điện trên địa bàn tỉnh có sự tăng trưởng mạnh. Giai đoạn 2021-2025, công suất cực đại tăng bình quân 10,7%/năm; điện thương phẩm tăng trung bình 9,09%/năm. 4 tháng đầu năm 2026, điện thương phẩm toàn tỉnh tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 573,188 triệu kWh; công suất cực đại đạt mức 423,2 MW.

Trong bối cảnh thời tiết cực đoan và nhu cầu sử dụng điện tăng cao, hệ thống điện trên địa bàn tỉnh cơ bản vẫn được vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân.

Phó Giám đốc Sở Công thương Dương Thanh Hòa báo cáo tình hình cung ứng điện trên địa bàn.

Với tốc độ thu hút đầu tư mạnh mẽ vào các khu, cụm công nghiệp hiện nay, dự báo nhu cầu phụ tải giai đoạn 2026 - 2030 của Hà Tĩnh sẽ gia tăng đột biến. Tổng nhu cầu công suất toàn tỉnh dự kiến sẽ tăng từ 471 MW (năm 2026) lên mức 1.142 MW (năm 2028) và đạt 1.224 MW vào năm 2030.

Mặc dù hiện tại hệ thống lưới điện vẫn cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu, nhưng dư địa phát triển không còn nhiều. Vì vậy, trước áp lực phụ tải dự báo sẽ tăng gấp 2 - 3 lần trong vòng 3 năm tới, hệ thống lưới điện 110kV, 220kV hiện hữu tại Hà Tĩnh sẽ không còn khả năng đáp ứng, tiềm ẩn nguy cơ quá tải.

Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh Đỗ Tiến Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về nhu cầu sử dụng điện tại Khu kinh tế Vũng Áng, KCN Gia Lách mở rộng, KCN VSIP; tiến độ triển khai các dự án nguồn, lưới điện trên địa bàn; các giải pháp đảm bảo cung ứng điện ổn định phục vụ thu hút đầu tư...​

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà góp ý một số nội dung tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Thiện – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc khẳng định, Tổng Công ty tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư các dự án điện trên địa bàn Hà Tĩnh, đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương trong giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đi qua địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Đức Thiện – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phát biểu tại buổi làm việc.

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cũng đề nghị tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công ty Điện lực Hà Tĩnh trong việc cập nhật, cung cấp thông tin về các dự án đầu tư điện trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan quản lý Nhà nước cùng với các nhà đầu tư thứ cấp đăng ký tiến độ, nhu cầu công suất điện để có sự chuẩn bị về hạ tầng cung ứng.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định nhấn mạnh, việc đầu tư đồng bộ hệ thống nguồn và lưới điện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đáp ứng yêu cầu phát triển trước mắt mà còn tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kết luận buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công thương phối hợp với Công ty Điện lực Hà Tĩnh hoàn thiện dự thảo bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giai đoạn 2026–2030 để tham mưu xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy và tổ chức ký kết trước ngày 22/5.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công thương phối hợp các đơn vị liên quan xác định lộ trình đưa Trạm biến áp 220kV Vũng Áng II và Trạm biến áp 220kV Can Lộc đi vào hoạt động. Soát xét lại tiến độ đầu tư các dự án, nắm bắt nhu cầu phụ tải phát sinh để có lộ trình ưu tiên đầu tư các dự án điện, đảm bảo phát triển ngành điện và kinh tế - xã hội địa phương. Cùng đó, tập trung rà soát, tham mưu UBND tỉnh các nội dung liên quan đến bàn giao lưới điện có nguồn vốn tài sản công sang ngành điện quản lý; triển khai cắm mốc hướng tuyến đường dây 110kV, 220kV theo quy hoạch…

Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất thành lập ban chỉ đạo cung ứng điện để chỉ đạo sâu sát, đảm bảo nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới.