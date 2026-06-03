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"Đội nắng" giữ dòng điện thông suốt

Thu Phương
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(Baohatinh.vn) - Khi nền nhiệt ngoài trời liên tục vượt ngưỡng 40 độ C, nhân viên Công ty Điện lực Hà Tĩnh vẫn miệt mài bám lưới. Đằng sau ánh sáng của mỗi ngôi nhà, sự ổn định của mỗi dây chuyền sản xuất là nỗ lực không ngừng của những người đang ngày đêm giữ dòng điện thông suốt.

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Nắng nóng gay gắt diện rộng những ngày qua khiến nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Ông Mai Thanh Tùng - Trưởng phòng Điều độ, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: "Ngày 2/6, công suất cực đại (Pmax) của lưới điện Hà Tĩnh đạt 441,7 MW, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2025; sản lượng điện tiêu thụ toàn tỉnh hơn 7,3 triệu kWh, tăng 15,87% so với ngày có sản lượng cao nhất của năm trước".
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Phụ tải nhiều khu vực tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống điện. Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục trong mùa nắng nóng, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã và đang triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp.
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Các đơn vị điện lực tăng cường kiểm tra tình trạng mang tải của thiết bị; cân pha, san tải, luân chuyển và thay thế máy biến áp phù hợp với nhu cầu tiêu thụ điện thực tế của từng khu vực dân cư, từng phụ tải công nghiệp trên địa bàn.
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Trạm biến áp Thạch Thanh 11 có công suất 180 kVA đang ở tình trạng phụ tải thấp, trong khi trạm biến áp Thạch Tiến 4 (xã Thạch Hà) thường xuyên vận hành gần ngưỡng đầy tải. Để tối ưu khả năng cung cấp điện, Điện lực Thạch Hà đã triển khai phương án hoán đổi máy biến áp giữa hai khu vực.
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Giữa nền nhiệt bỏng rát, từng công đoạn tháo dỡ, cẩu hạ thiết bị, vận chuyển và đấu nối được tổ công tác thực hiện khẩn trương, chính xác.
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﻿Mồ hôi thấm đẫm áo, hơi nóng phả lên mặt nhưng mọi thao tác vẫn được các anh thực hiện cẩn trọng, chuyên nghiệp, bảo đảm tuyệt đối an toàn và rút ngắn tối đa thời gian cắt điện.
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Nắng nóng gay gắt không phải là điều khiến những người thợ điện e ngại. Điều mà họ luôn trăn trở là làm sao hoàn thành công việc nhanh, chính xác nhất để cấp điện trở lại cho người dân trong thời gian sớm nhất.
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33 năm gắn bó với nghề, ông Nguyễn Hải Vân - nhân viên vận hành Điện lực Thạch Hà đã quá quen với những ca làm việc giữa nắng gắt, những mùa cao điểm phụ tải và áp lực giữ dòng điện vận hành an toàn, ổn định. "Càng nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đồng nghĩa chúng tôi càng phải bám lưới nhiều hơn để theo dõi, xử lý kịp thời những bất thường có thể xảy ra" - ông Vân chia sẻ.
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Sau khi được tháo dỡ, máy biến áp tại trạm biến áp Thạch Thanh 11 nhanh chóng được cẩu lên xe chuyên dụng để vận chuyển đến vị trí mới.
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Tại hiện trường, cán bộ Phòng An toàn, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cùng lãnh đạo Điện lực Thạch Hà trực tiếp kiểm tra, giám sát các phương án kỹ thuật và an toàn lao động.
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Ông Nguyễn Duy Sáng - Phó Trưởng Điện lực Thạch Hà (ngoài cùng bên phải) cho hay: “Trong bối cảnh phụ tải tăng cao, công tác san tải, cân pha và luân chuyển máy biến áp là giải pháp quan trọng nhằm giảm nguy cơ quá tải, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trong mùa nắng nóng”.
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Ở nhiều địa phương khác trong tỉnh, lực lượng quản lý vận hành lưới điện cũng đang căng mình ứng phó với áp lực phụ tải mùa hè. Tại Điện lực Cẩm Xuyên, các tổ công tác liên tục có mặt trên hiện trường để kiểm tra, xử lý các khiếm khuyết phát sinh trên lưới. Bên cạnh nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao, phụ tải điện tại Khu du lịch Thiên Cầm cũng tăng mạnh khi bước vào mùa du lịch.
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Điện lực Cẩm Xuyên quản lý hơn 327 km đường dây trung thế, hơn 770 km đường dây hạ thế cùng 377 trạm biến áp trải rộng trên nhiều dạng địa hình khác nhau. Đây là thách thức không nhỏ đối với công tác quản lý kỹ thuật, đặc biệt trong điều kiện thời tiết cực đoan.
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Ông Trần Quang Nhật - Phó Trưởng Điện lực Cẩm Xuyên cho biết: "Riêng trong tháng 6 này, chúng tôi đặt mục tiêu thực hiện cân pha 40 máy biến áp, luân chuyển 10 máy biến áp để bảo đảm vận hành ổn định, giảm tổn thất điện năng và hạn chế nguy cơ quá tải".
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Giữa cái nắng gay gắt, nhiều nữ công nhân cũng bám lưới, bám hiện trường. Trên tuyến đường dây hạ thế tại xã Cẩm Xuyên, chị Nguyễn Thị Hà (SN 1972) cùng đồng nghiệp vẫn tất bật thực hiện các công việc chỉnh trang lưới điện, thay thế hòm hộp công tơ và hỗ trợ công tác vận hành.
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"Dù không trực tiếp leo cột, kéo dây như các đồng nghiệp nam, song làm việc trong điều kiện nắng nóng cực đoan cũng là thử thách với chúng tôi. Chị em thường tranh thủ triển khai công việc từ sáng sớm để vừa bảo đảm sức khỏe, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao" - chị Hà tiết lộ.
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Gương mặt sạm nắng, những giọt mồ hôi lăn dài trên má nhưng nụ cười của nữ nhân viên ngành điện vẫn luôn hiện hữu mỗi khi công việc hoàn thành đúng kế hoạch.
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Làm việc nhiều giờ liên tục dưới thời tiết khắc nghiệt là thử thách đối với thợ điện. Để hỗ trợ người lao động, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã trang bị nhiều phương tiện bảo hộ chuyên dụng như: áo điều hòa, mũ vành rộng chống nắng cùng các vật dụng chăm sóc sức khỏe trong mùa hè.
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Trong những đợt nắng nóng cao điểm vừa qua, Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã trực tiếp đến các điểm công tác, trao quà động viên các tổ đội đang làm nhiệm vụ trên lưới điện. Những lời động viên kịp thời, những hộp sữa, chai nước mát giữa trưa hè hay sự quan tâm từ lãnh đạo, đồng nghiệp đã trở thành nguồn động lực giúp người lao động thêm vững vàng nơi hiện trường.
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Giữa cái nắng bỏng rát, những giọt mồ hôi không ngừng lăn trên khuôn mặt người thợ điện; công việc vất vả, áp lực nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Sự tận tụy và những đóng góp thầm lặng ấy đang góp phần bảo đảm nguồn điện ổn định cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, giữ nhịp sống và hoạt động kinh tế không bị gián đoạn trong những ngày cao điểm nắng nóng.
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Những tiếng cười và câu chuyện rôm rả cuối ca làm việc đã làm dịu đi phần nào sự mệt nhọc, trở thành niềm vui để họ bền bỉ, gắn bó với nghề.

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Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

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