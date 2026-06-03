"Đội nắng" giữ dòng điện thông suốt

(Baohatinh.vn) - Khi nền nhiệt ngoài trời liên tục vượt ngưỡng 40 độ C, nhân viên Công ty Điện lực Hà Tĩnh vẫn miệt mài bám lưới. Đằng sau ánh sáng của mỗi ngôi nhà, sự ổn định của mỗi dây chuyền sản xuất là nỗ lực không ngừng của những người đang ngày đêm giữ dòng điện thông suốt.
Giữa nền nhiệt bỏng rát, từng công đoạn tháo dỡ, cẩu hạ thiết bị, vận chuyển và đấu nối được tổ công tác thực hiện khẩn trương, chính xác.
Sau khi được tháo dỡ, máy biến áp tại trạm biến áp Thạch Thanh 11 nhanh chóng được cẩu lên xe chuyên dụng để vận chuyển đến vị trí mới.
Làm việc nhiều giờ liên tục dưới thời tiết khắc nghiệt là thử thách đối với thợ điện. Để hỗ trợ người lao động, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã trang bị nhiều phương tiện bảo hộ chuyên dụng như: áo điều hòa, mũ vành rộng chống nắng cùng các vật dụng chăm sóc sức khỏe trong mùa hè.
Nắng nóng gay gắt khiến sản lượng điện tiêu thụ tại Hà Tĩnh tăng đột biến trong ngày 25/5. Ngành chuyên môn khuyến cáo khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, góp phần giảm áp lực cho lưới trong khung giờ cao điểm.
Trong bối cảnh phụ tải tăng cao, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh) được huy động vận hành công suất tối đa để đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sinh hoạt, SX-KD của người dân, doanh nghiệp trên cả nước.
Trước áp lực phụ tải tăng cao và thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật, vận hành và số hóa quản lý nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cấp điện.
Trong bối cảnh mực nước hồ chứa giảm sâu, các nhà máy thủy điện trên địa bàn Hà Tĩnh phải chắt chiu nguồn nước, ưu tiên phát điện vào các khung giờ cao điểm để giảm tải áp lực cho hệ thống điện quốc gia.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định giao Sở Công thương phối hợp với Công ty Điện lực Hà Tĩnh hoàn thiện dự thảo bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giai đoạn 2026–2030 để tham mưu xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy và tổ chức ký kết trước ngày 22/5.
Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh dự kiến được phân chia thành các dự án thành phần độc lập để tổ chức triển khai theo quy định.
Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Trong bối cảnh chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, Nhật Bản được xác định là đối tác chiến lược trên hành trình nâng cao chất lượng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của địa phương.
Trong 4 tháng đầu năm 2026, Hà Tĩnh xếp thứ 9/34 địa phương trên cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Với kết quả đạt được, Hà Tĩnh tiếp tục tháo gỡ khó khăn, phát huy những "điểm sáng" để tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công.
VinMetal - doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Tập đoàn Vingroup và Primetals Technologies - Tập đoàn công nghệ luyện kim hàng đầu thế giới đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện về việc triển khai tổ hợp sản xuất thép tích hợp quy mô lớn tại Hà Tĩnh, bao gồm cả thép dài và thép dẹt, với công nghệ tiên tiến, xanh và số hóa đúng chuẩn mực quốc tế.
Trong 4 tháng đầu năm, công nghiệp Hà Tĩnh ghi nhận tín hiệu tích cực khi sản lượng 16/20 nhóm sản phẩm chủ lực tăng so với cùng kỳ năm trước, cho thấy động lực bứt phá của ngành kinh tế trụ cột trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.
Quý II/2026, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn, kim ngạch xuất khẩu của Hà Tĩnh vẫn tăng trưởng tích cực, cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt, chủ động tái cấu trúc thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
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