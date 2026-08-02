Hà Tĩnh tổ chức hội nghị kết nối giao thương Bắc Trung Bộ vào cuối tháng 9

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh sẽ tổ chức hội nghị kết nối giao thương hướng tới quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và các tỉnh Bắc Trung Bộ.
Sở Công Thương vừa ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị kết nối giao thương tại Hà Tĩnh giữa các nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại khu vực Bắc Trung Bộ năm 2026. Hội nghị dự kiến diễn ra cuối tháng 9/2026.
Hội nghị do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Tĩnh tổ chức, dự kiến thu hút khoảng 40–60 doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) và tổ chức xúc tiến thương mại trong khu vực. Trong đó có tối thiểu 21 nhà cung cấp và 7 doanh nghiệp xuất khẩu tham gia kết nối trực tiếp.
Sự kiện hướng tới quảng bá tiềm năng, thế mạnh của Hà Tĩnh và các tỉnh Bắc Trung Bộ; giới thiệu các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, hàng hóa đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và các mặt hàng có tiềm năng xuất khẩu đến doanh nghiệp thu mua, hệ thống phân phối và đối tác trong, ngoài khu vực.
Hội nghị là dịp để doanh nghiệp sản xuất, HTX, cơ sở chế biến gặp gỡ các doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp logistics, đơn vị thu mua, sàn thương mại điện tử và các tổ chức xúc tiến thương mại nhằm trao đổi nhu cầu thị trường, tìm kiếm đối tác, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ và mở rộng thị trường xuất khẩu.
Trong khuôn khổ chương trình, các địa phương sẽ giới thiệu môi trường đầu tư, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và xuất khẩu; tổ chức không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm tiêu biểu; kết nối giao thương trực tiếp giữa nhà cung cấp với doanh nghiệp phân phối, bán lẻ và xuất khẩu.
Dự kiến hội nghị sẽ diễn ra hoạt động ký kết biên bản ghi nhớ, hợp đồng nguyên tắc và các thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp, HTX với các đối tác.
Bên cạnh đó, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Tĩnh sẽ phối hợp với Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam tổ chức các phiên livestream giới thiệu, quảng bá sản phẩm Hà Tĩnh, góp phần đưa đặc sản và sản phẩm OCOP tiếp cận rộng hơn với người tiêu dùng trên nền tảng số.
Thông qua hội nghị, Hà Tĩnh kỳ vọng tăng cường liên kết vùng trong phát triển thương mại, mở rộng mạng lưới tiêu thụ hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm có lợi thế. Đồng thời, thúc đẩy xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và HTX, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và thúc đẩy tăng trưởng thương mại trên địa bàn.
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