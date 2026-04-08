Hà Tĩnh giới thiệu 30 sản phẩm tiêu biểu tại Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Các doanh nghiệp, hợp tác xã ở Hà Tĩnh tham gia quảng bá sản phẩm và xúc tiến đầu tư tại Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam 2026 nhằm tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường.
Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 35 (Vietnam Expo 2026) diễn ra từ ngày 8 – 11/4/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), TP Hà Nội.
Hội chợ năm nay quy tụ hơn 420 doanh nghiệp với khoảng 500 gian hàng đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hội chợ tập trung giới thiệu 5 nhóm ngành hàng chính gồm: thực phẩm và tiêu dùng thông minh; khu gian hàng quốc tế; điện tử và máy móc công nghiệp; công nghệ số và thương mại điện tử; ngũ kim và dụng cụ cầm tay.
Tham gia sự kiện, Hà Tĩnh tổ chức 2 gian hàng nhằm quảng bá các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu của địa phương, đồng thời giới thiệu các ấn phẩm xúc tiến đầu tư, kêu gọi các dự án vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Tại các gian hàng, Hà Tĩnh trưng bày hơn 30 sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu của nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn. Cụ thể là các nhóm sản phẩm nhung hươu, trầm hương, mật ong; bao bì; cơ khí chính xác...
Bên cạnh hoạt động quảng bá sản phẩm, các doanh nghiệp, hợp tác xã cũng giới thiệu tiềm năng, lợi thế và các chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn của Hà Tĩnh tới các nhà đầu tư trong và ngoài nước; kêu gọi đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trọng điểm trên địa bàn.
Các gian hàng của Hà Tĩnh đã thu hút đông đảo đại biểu, nhà đầu tư trong nước, quốc tế và du khách đến tham quan, tìm hiểu, mở ra nhiều cơ hội hợp tác và kết nối giao thương trong thời gian tới.
Vietnam Expo là sự kiện xúc tiến thương mại thường niên, được tổ chức từ năm 1991, dưới sự chủ trì của Bộ Công Thương.
Qua 35 năm tổ chức, hội chợ đã khẳng định uy tín và sức lan tỏa, trở thành điểm đến quen thuộc của các doanh nghiệp trong nước và tổ chức xúc tiến thương mại quốc tế nhằm giới thiệu sản phẩm, mở rộng hoạt động kinh doanh và tìm kiếm cơ hội đầu tư.
Năm 2026, hội chợ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kết nối giao thương trực tiếp và trực tuyến, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá năng lực sản xuất, sản phẩm và dịch vụ tới đối tác trong và ngoài nước, đồng thời tìm kiếm nhà nhập khẩu, nhà phân phối và cơ hội hợp tác đầu tư.
Thông qua các hoạt động đó, doanh nghiệp, hợp tác xã có cơ hội khảo sát nhu cầu thị trường, nắm bắt xu hướng tiêu dùng quốc tế, mở rộng mạng lưới đối tác trong chuỗi cung ứng toàn cầu và nâng cao nhận diện thương hiệu.
