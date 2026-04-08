Hà Tĩnh giới thiệu 30 sản phẩm tiêu biểu tại Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam

Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 35 (Vietnam Expo 2026) diễn ra từ ngày 8 – 11/4/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), TP Hà Nội.

Các đại biểu, khách hàng tham quan tại gian hàng trưng bày của tỉnh Hà Tĩnh.

Hội chợ năm nay quy tụ hơn 420 doanh nghiệp với khoảng 500 gian hàng đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hội chợ tập trung giới thiệu 5 nhóm ngành hàng chính gồm: thực phẩm và tiêu dùng thông minh; khu gian hàng quốc tế; điện tử và máy móc công nghiệp; công nghệ số và thương mại điện tử; ngũ kim và dụng cụ cầm tay.

Tham gia sự kiện, Hà Tĩnh tổ chức 2 gian hàng nhằm quảng bá các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu của địa phương, đồng thời giới thiệu các ấn phẩm xúc tiến đầu tư, kêu gọi các dự án vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại các gian hàng, Hà Tĩnh trưng bày hơn 30 sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu của nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn. Cụ thể là các nhóm sản phẩm nhung hươu, trầm hương, mật ong; bao bì; cơ khí chính xác...

Hội chợ là cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã Hà Tĩnh xúc tiến đầu tư, tìm kiếm cơ hội phát triển.

Bên cạnh hoạt động quảng bá sản phẩm, các doanh nghiệp, hợp tác xã cũng giới thiệu tiềm năng, lợi thế và các chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn của Hà Tĩnh tới các nhà đầu tư trong và ngoài nước; kêu gọi đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trọng điểm trên địa bàn.

Các gian hàng của Hà Tĩnh đã thu hút đông đảo đại biểu, nhà đầu tư trong nước, quốc tế và du khách đến tham quan, tìm hiểu, mở ra nhiều cơ hội hợp tác và kết nối giao thương trong thời gian tới.