Siết chặt kiểm soát, giữ ổn định mặt bằng lãi suất

Các ngân hàng thương mại trên địa bàn tuân thủ nghiêm túc các quy định về lãi suất của Chính phủ, NHNN Việt Nam.

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) liên tục ban hành các văn bản chỉ đạo về thực hiện chủ trương giảm mặt bằng lãi suất. Mới nhất, ngày 21/5, NHNN ban hành Công văn số 4190/NHNN-CSTT yêu cầu các NHNN khu vực tổ chức họp với các chi nhánh ngân hàng thương mại nhằm quán triệt việc thực hiện nghiêm chủ trương giảm mặt bằng lãi suất. Đồng thời, cơ quan này cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra việc giảm lãi suất của các ngân hàng thương mại và xử lý nghiêm các sai phạm nếu có. Những chỉ đạo này thể hiện sự quyết liệt của NHNN trong việc giữ ổn định chi phí vốn, ngăn nguy cơ tái diễn cuộc đua lãi suất huy động, khiến doanh nghiệp và người dân chịu thêm áp lực vay vốn.

Hà Tĩnh là một trong ba địa phương thuộc phạm vi quản lý của NHNN Khu vực 8 (gồm Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị). Toàn tỉnh có 40 chi nhánh ngân hàng thương mại, 94 phòng giao dịch và 32 quỹ tín dụng nhân dân. Trong bối cảnh nền kinh tế cần thêm động lực tăng trưởng, việc giữ ổn định mặt bằng lãi suất không chỉ là yêu cầu từ cơ quan quản lý mà còn là yếu tố quan trọng để bảo đảm dòng vốn được lưu thông thông suốt, hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí tài chính và tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Theo ghi nhận, mặt bằng lãi suất cơ bản ổn định, nhờ đó các tổ chức tín dụng duy trì tốt thanh khoản, đáp ứng kịp thời nhu cầu tín dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Văn Trung - Phó Giám đốc NHNN Khu vực 8 cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và NHNN Việt Nam, NHNN Khu vực 8 đã chủ động chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn nghiêm túc tuân thủ các quy định về lãi suất của Trung ương, tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tiết giảm chi phí hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị để tạo dư địa giảm lãi suất cho vay. Cùng với chỉ đạo bằng văn bản, chúng tôi đã tổ chức làm việc với các tổ chức tín dụng, tăng cường thanh tra, giám sát việc chấp hành các quy định về lãi suất trên địa bàn. Quan điểm xuyên suốt là không để xảy ra tình trạng cạnh tranh lãi suất huy động không lành mạnh, làm gia tăng chi phí vốn và khiến mặt bằng lãi suất đi ngược định hướng điều hành của Trung ương. Đến nay, các tổ chức tín dụng trên địa bàn cơ bản chấp hành nghiêm quy định, không phát hiện hiện tượng vượt trần hay cạnh tranh lãi suất bất thường”.

Đầu tháng 6, lãi suất huy động tại các kỳ hạn phổ biến dao động từ 3,5% - 8,5%/năm, trong đó, mặt bằng lãi suất của nhóm ngân hàng cổ phần cao hơn khối ngân hàng thương mại nhà nước từ 0,5 - 1 điểm phần trăm. Lãi suất cho vay ngắn hạn đối với sản xuất kinh doanh dao động từ 7,5% - 10,5%/năm, trung và dài hạn từ 8,5% - 12,5%/năm. Theo ghi nhận, mặt bằng lãi suất cơ bản ổn định, nhờ đó các tổ chức tín dụng duy trì tốt thanh khoản, đáp ứng kịp thời nhu cầu tín dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

BIDV Hà Tĩnh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp giảm lãi suất nhằm đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

Là một trong những ngân hàng thương mại chủ lực trên địa bàn, BIDV Hà Tĩnh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Chị Nguyễn Thị Anh Thơ - Phó Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh cho biết: “BIDV Hà Tĩnh luôn bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và Hội sở chính BIDV trong điều hành lãi suất. Chi nhánh tập trung gia tăng nguồn tiền gửi không kỳ hạn - nguồn vốn có chi phí đầu vào thấp, qua đó tạo dư địa để tiết giảm chi phí vốn, duy trì mặt bằng lãi suất cho vay ở mức cạnh tranh. Bên cạnh đó, chúng tôi tích cực đẩy mạnh số hóa trong các quy trình hoạt động nhằm giảm chi phí đầu vào, từ đó tạo thêm dư địa giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp, người dân. Với vai trò ngân hàng chủ lực, chúng tôi xác định trách nhiệm đồng hành cùng khách hàng, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương”.

BIDV Hà Tĩnh đang chiếm thị phần tín dụng lớn trên địa bàn, đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt thị trường và thực thi hiệu quả các chủ trương điều hành của Chính phủ, NHNN. Nguồn vốn tín dụng được tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các ngành kinh tế trọng điểm, góp phần tạo động lực cho tăng trưởng. Đến nay, tổng nguồn vốn huy động tại chi nhánh đạt 17.000 tỷ đồng; dư nợ đạt hơn 15.000 tỷ đồng.

Bắc Á Bank đã giảm lãi suất huy động đầu vào 0,3%/năm so với đầu năm 2026; đồng thời đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ ngân hàng nhằm thu hút nguồn vốn huy động bền vững.

Cùng với các ngân hàng lớn, khối ngân hàng thương mại cổ phần cũng nỗ lực cân đối nguồn vốn, duy trì thanh khoản ổn định, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh về lãi suất.

Chị Phan Thị Minh Thái - Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng và Kho quỹ (Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Hà Tĩnh) cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của NHNN về giảm lãi suất, Bắc Á Bank đã giảm lãi suất huy động đầu vào 0,3%/năm so với trước và luôn tuân thủ nghiêm các quy định về mặt bằng lãi suất, không chạy đua tăng lãi suất huy động để cạnh tranh. Chúng tôi đang tập trung triển khai nhiều sản phẩm phù hợp với từng đối tượng khách hàng để thu hút nguồn vốn trung và dài hạn, qua đó bảo đảm thanh khoản ổn định, hướng tới mục tiêu phát triển an toàn, bền vững”.

Sản xuất, kinh doanh đang vào kỳ tăng trưởng cao kéo theo nhu cầu nguồn vốn của doanh nghiệp tăng mạnh.

Mặt bằng lãi suất ổn định đang tạo điều kiện để dòng vốn lưu thông thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh. Chị Trần Thị Lý - chủ cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng ở xã Việt Xuyên cho biết: “Hiện nay, giá đầu vào các loại vật liệu xây dựng vẫn còn nhiều biến động, chúng tôi kỳ vọng ngân hàng tiếp tục có các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện để các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ tiếp cận nguồn vốn thuận lợi với chi phí thấp hơn”.

Theo NHNN Khu vực 8, đơn vị tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thống đốc NHNN và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn, trọng tâm là giám sát chặt việc thực hiện ổn định mặt bằng lãi suất tại các tổ chức tín dụng, không để xảy ra tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, đẩy lãi suất tăng đi ngược định hướng điều hành của Trung ương. NHNN Khu vực 8 cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung nguồn vốn cho sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn với chi phí hợp lý, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.