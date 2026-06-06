Tăng tốc đầu tư công trình chống quá tải lưới điện

Dưới cái nắng gay gắt của vùng đất Kỳ Anh, không khí thi công tại dự án xây dựng đường dây 22kV cấp điện cho Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh (KKT Vũng Áng) vẫn diễn ra khẩn trương. Trên các vị trí cột điện, công nhân của Công ty CP Tây Nam Á thực hiện các phần việc kéo dây, lắp xà, căn chỉnh độ võng, hoàn thiện những hạng mục cuối cùng trước thời điểm đóng điện.

Công ty CP Tây Nam Á triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng đường dây 22kV cấp điện cho Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh.

Quy mô dự án gồm xây dựng mới hệ thống cáp ngầm, đường dây 22kV mạch kép; cải tạo, thay thế các tuyến đường dây 35kV và 22kV hiện hữu. Khi hoàn thành, công trình sẽ nâng cao khả năng cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất của Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh cũng như các dự án công nghiệp trong khu vực.

Bà Lê Thị Phước Lâm - Giám đốc Công ty CP Tây Nam Á cho biết: “Dự án được triển khai trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài và yêu cầu tiến độ rất gấp. Chúng tôi đã tăng cường nhân lực, thiết bị, bố trí thi công nhiều mũi để đẩy nhanh tiến độ. Dù giá vật tư xây dựng tăng cao và nguồn cung một số vật liệu gặp khó khăn nhưng đơn vị chủ động huy động mọi nguồn lực, đặt hàng từ sớm để đảm bảo thi công liên tục. Hiện, các hạng mục chính đã đạt khoảng 98% khối lượng, dự kiến đóng điện toàn tuyến trong vài ngày tới”.

Dự án đường dây 22kV cấp điện cho Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh hoàn thành sẽ đảm bảo phụ tải khi nhà máy đưa dây chuyền sản xuất xe VF5 vào vận hành cuối năm nay.



Nắng nóng kéo dài khiến phụ tải điện sinh hoạt tăng mạnh. Trong khi đó, nhiều tuyến đường dây đã vận hành nhiều năm, nguy cơ quá tải cục bộ và tổn thất điện năng gia tăng. Trước thực tế đó, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang đồng loạt triển khai các dự án đầu tư, nâng cấp lưới điện trung và hạ áp nhằm nâng cao chất lượng cung cấp điện.

Tại công trình xây dựng, cải tạo lưới điện trung, hạ áp khu vực các xã, phường phía nam tỉnh Hà Tĩnh, nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực và thiết bị thi công. Ở khu vực trạm biến áp Cẩm Vịnh 11 (xã Cẩm Bình), công tác dựng cột đã hoàn thành, các tổ đội tập trung kéo dây, lắp đặt phụ kiện và hoàn thiện hệ thống trước khi đóng điện.

Trên công trường thi công dự án xây dựng, cải tạo lưới điện trung, hạ áp khu vực các xã, phường phía nam tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Dương Hữu Tình - Đội trưởng đội thi công Công ty CP Xây dựng thương mại và công nghệ Hồng Hà cho hay: “Dự án xây dựng mới 9 trạm biến áp, hơn 16 km đường dây các loại và cải tạo hệ thống đường dây hạ áp. Khối lượng trải rộng trên địa bàn nhiều xã, phường thuộc khu vực Thạch Hà, Cẩm Xuyên và Kỳ Anh nên công tác giải phóng mặt bằng gặp không ít khó khăn. Tuy vậy, nhờ sự phối hợp tích cực của chủ đầu tư và chính quyền địa phương, đến nay dự án đã đạt 70% khối lượng. Chúng tôi đang tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành trước ngày 30/6”.

Song song với đó, dự án nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung, hạ áp, giảm tổn thất điện năng và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực Cẩm Xuyên cũng đang được tăng tốc thi công. Dự án xây dựng mới 9 trạm biến áp, hơn 8 km đường dây các loại và cải tạo hơn 46 km đường dây 0,4kV đi qua nhiều địa bàn dân cư.

Dự án nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung, hạ áp, giảm tổn thất điện năng và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực Cẩm Xuyên đã hoàn thành hơn 60% khối lượng.

Ông Nguyễn Đăng Toàn - Đội trưởng đội thi công Công ty CP Xây dựng Đất Việt thông tin: "Phần lớn vị trí dựng cột nằm trên đất sản xuất nông nghiệp nên tiến độ phụ thuộc nhiều vào thời gian thu hoạch lúa của người dân. Ngay sau khi bà con thu hoạch, đơn vị huy động nhân lực thi công liên tục để hoàn thành việc dựng cột trong thời gian ngắn nhất, kịp thời bàn giao mặt bằng cho người dân sản xuất vụ hè thu. Đến nay, dự án đã hoàn thành hơn 60% khối lượng và đang được tăng tốc để về đích trước ngày 30/6".

Mùa nắng nóng năm nay ghi nhận mức tăng trưởng phụ tải điện cao tại nhiều địa phương. Theo đó, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang triển khai 20 dự án đầu tư chống quá tải lưới điện với tổng vốn 220 tỷ đồng. Đây đều là những công trình cấp bách, có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực vận hành, giảm tổn thất và tăng độ tin cậy cung cấp điện.

Ông Nguyễn Thanh Hoa - Trưởng Ban Quản lý dự án, Công ty Điện lực Hà Tĩnh thông tin: “Công ty đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm trước ngày 30/6. Hiện nay, chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương và các đơn vị liên quan để hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao 100% mặt bằng sạch cho các nhà thầu. Cùng đó, đơn vị tích cực hỗ trợ các nhà thầu tìm kiếm nguồn vật tư, thiết bị đảm bảo chất lượng trong bối cảnh giá cả biến động và nguồn cung khan hiếm. Cán bộ của ban thường xuyên có mặt tại hiện trường để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ kỹ thuật và đẩy nhanh tiến độ thi công”.

Cán bộ Ban Quản lý dự án Công ty Điện lực Hà Tĩnh bám hiện trường, hỗ trợ nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

Nhìn chung, những công trình điện đang được triển khai không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt của mùa nắng nóng mà còn tạo nền tảng hạ tầng cho chiến lược phát triển của Hà Tĩnh. Trong bối cảnh địa phương đang thu hút ngày càng nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn, nhu cầu điện năng được dự báo tiếp tục tăng mạnh những năm tới.

Với phương châm “điện đi trước một bước”, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chủ động dự báo tốc độ tăng trưởng phụ tải, đề xuất các phương án đầu tư và tranh thủ nguồn lực từ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc để từng bước hoàn thiện hệ thống lưới điện. Khi các dự án hoàn thành và đưa vào vận hành, không chỉ hàng chục nghìn hộ dân được hưởng lợi mà còn tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh giai đoạn tới.