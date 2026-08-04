Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực của Hà Tĩnh tăng sản lượng

(Baohatinh.vn) - 17 nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng sản lượng so với cùng kỳ năm trước, cùng với sự xuất hiện của 2 sản phẩm mới là ô tô điện và xe máy điện, đã góp phần đưa chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh trong 7 tháng năm 2026 tăng 37,5%.
Trong 7 tháng năm 2026, ngành công nghiệp Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng chủ yếu của nền kinh tế khi chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 37,5% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này chủ yếu nhờ sự tăng trưởng tích cực của ngành công nghiệp chế biến - chế tạo và ngành sản xuất, phân phối điện.
Theo số liệu thống kê, trong 4 ngành công nghiệp cấp 1, công nghiệp chế biến - chế tạo tăng 34,75%; sản xuất và phân phối điện tăng 56,94%; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Riêng khai khoáng giảm 10,88% so với cùng kỳ năm trước do một số lĩnh vực còn gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ và nguồn nguyên liệu.
Bức tranh sản xuất công nghiệp ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi trong 23 nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực, có 17 nhóm tăng sản lượng so với cùng kỳ năm trước và xuất hiện thêm 2 nhóm sản phẩm mới là: ô tô điện, xe máy điện.
Theo đó, nhiều sản phẩm có sản lượng đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2025 như: pack pin tăng 95%; điện sản xuất tăng 59%; bê tông trộn sẵn tăng 59%; mực đông lạnh tăng 189%; thức ăn gia súc tăng 33%; cell pin tăng 26%; gạch xây dựng bằng đất sét nung tăng 25%; thép không gỉ dạng bán thành phẩm tăng 16%; quặng ilmenit và tinh quặng ilmenit tăng 14%; bia tăng 8,5%…
Đáng chú ý, hai sản phẩm công nghiệp mới là ô tô điện và xe máy điện tạo dấu ấn trong cơ cấu sản xuất công nghiệp của tỉnh. Trong 7 tháng, sản lượng ô tô điện đạt gần 45.000 chiếc, xe máy điện đạt gần 113.000 chiếc, góp phần mở rộng quy mô ngành công nghiệp chế biến - chế tạo và nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp.
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