Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Công nghiệp

"Soi" tiến độ hoàn thiện các hạng mục để đóng cửa mỏ đá Mồng Gà

Sĩ Hoàng - Giang Nam
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Sau khi đóng cửa mỏ đá Mồng Gà (phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), hiện trạng khu vực mỏ phải đưa về trạng thái an toàn, bảo vệ khoáng sản còn lại chưa khai thác và bàn giao cho địa phương để quản lý.

bqbht_br_1-5175.jpg
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 22/7/2026 về việc đóng cửa mỏ khoáng sản tại khu vực núi Mồng Gà, thuộc địa bàn phường Nam Hồng Lĩnh. Trước đó, mỏ đá được UBND tỉnh cấp phép cho Công ty CP Phát triển công nghiệp xây lắp và thương mại Hà Tĩnh khai thác từ năm 1997.
bqbht_br_13.jpg
Tổng diện tích khu vực đóng cửa mỏ là 9,68ha, bao gồm 8ha khu vực mỏ và 1,68ha khu vực bãi chế biến. Ranh giới đóng cửa mỏ được xác định cụ thể theo các điểm khép góc và bản đồ khu vực đóng cửa mỏ.
bqbht_br_4-5602.jpg
Khảo sát tại thực địa, một số cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động khai thác đá đã được đơn vị tháo dỡ và lắp đặt biển cảnh báo lớn ngay từ lối vào mỏ.
bqbht_br_6-6694.jpg
bqbht_br_7-2150.jpg
bqbht_br_10-4372.jpg
Tại các tầng khai thác, những khối đá treo tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đã được xử lý; khoảng 2.700 m³ đá treo được cạy gỡ, cùng với khoảng 4.000 m³ đá thải được xúc bốc, vận chuyển ra khỏi khu vực chân moong. So với thời điểm mỏ còn hoạt động, hiện trạng khu vực đã thông thoáng hơn, giảm đáng kể nguy cơ sạt lở đá.
bqbht_br_2-3672.jpg
Song song với xử lý hiện trạng khai thác, doanh nghiệp cũng tập trung hoàn thiện các hạng mục bảo đảm an toàn lâu dài. Hệ thống mương thoát nước bằng đá hộc với tổng chiều dài hơn 1,5 km đã được xây dựng bao quanh khu vực moong và bãi chế biến nhằm hạn chế xói lở khi mùa mưa đến.
bqbht_br_3-5777.jpg
Dọc khu vực mỏ, hàng rào thép gai được lắp đặt liên tục, xen kẽ là các biển cảnh báo nguy hiểm để ngăn người dân tự ý vào khu vực khai thác cũ.
bqbht_br_9.jpg
bqbht_br_11-157.jpg
Song song với việc bảo đảm an toàn, công tác cải tạo, phục hồi môi trường cũng được triển khai đồng bộ. Đáy moong khai thác và khu vực bãi chế biến được san gạt, cải tạo mặt bằng, phủ đất và trồng cây keo theo đúng phương án đã được phê duyệt. Những mảng xanh đang dần thay thế bề mặt đá trơ trọi trước đây, góp phần cải thiện cảnh quan, hạn chế xói mòn và từng bước phục hồi môi trường sau khai thác.
bqbht_br_12.jpg
Đại diện Công ty Cổ phần Phát triển công nghiệp xây lắp và thương mại Hà Tĩnh cho biết, quá trình thực hiện đề án đóng cửa mỏ được đơn vị triển khai theo từng giai đoạn, bám sát các yêu cầu kỹ thuật và phương án đã được phê duyệt. Bên cạnh việc xử lý các nguy cơ mất an toàn sau khai thác, đơn vị cũng tập trung cải tạo địa hình, xây dựng hệ thống thoát nước, lắp đặt các công trình bảo vệ và phủ xanh khu vực mỏ.
bqbht_br_5-6969.jpg
Theo hồ sơ nghiệm thu, toàn bộ 9 hạng mục của đề án đóng cửa mỏ đều đã được xác nhận hoàn thành 100% khối lượng, từ xử lý đá treo, thu dọn đá thải, tháo dỡ công trình, xây dựng hệ thống thoát nước đến lắp đặt hàng rào, biển cảnh báo và phục hồi môi trường. Đây là cơ sở để UBND tỉnh ban hành quyết định đóng cửa mỏ và thực hiện các bước tiếp theo trong việc bàn giao khu vực cho địa phương quản lý.
bqbht_br_14.jpg
Sau khi hoàn tất các thủ tục, khu vực mỏ đá Mồng Gà sẽ được giao cho chính quyền địa phương quản lý, đồng thời tiếp tục được theo dõi, duy tu các hạng mục phục hồi môi trường theo quy định. Việc đóng cửa mỏ không chỉ đánh dấu chặng cuối của một dự án khai thác kéo dài gần ba thập kỷ mà còn là bước chuyển từ khai thác tài nguyên sang phục hồi môi trường, bảo đảm an toàn và sử dụng hiệu quả quỹ đất sau khai thác.

Tin liên quan

Tags:

#phục hồi môi trường mỏ đá #mỏ đá ở Hà Tĩnh #sạt lở mỏ đá #đóng cửa mỏ đá

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!