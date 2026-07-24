"Soi" tiến độ hoàn thiện các hạng mục để đóng cửa mỏ đá Mồng Gà

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh 18/07/2026 15:19 Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.

Hà Tĩnh từng bước hiện thực hóa Quy hoạch điện VIII điều chỉnh 18/07/2026 05:16 Hiện thực hóa Quy hoạch điện VIII điều chỉnh không chỉ là bài toán phát triển hạ tầng điện mà còn là bước đi chiến lược để Hà Tĩnh tạo lợi thế thu hút đầu tư, mở rộng không gian công nghiệp.

Doanh nghiệp kiến nghị nhiều giải pháp phát triển kinh tế tư nhân tại Hoành Sơn 17/07/2026 17:59 Các kiến nghị của doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân đã được cấp ủy, chính quyền phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) tiếp thu, giải đáp thấu đáo.

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng 17/07/2026 14:33 Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.

Nâng cấp hạ tầng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bằng dự án gần 155 tỷ đồng 17/07/2026 05:15 Dự án nâng cấp, cải tạo hạ tầng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được kỳ vọng tạo diện mạo hiện đại cho cửa khẩu quốc tế đường bộ duy nhất của Hà Tĩnh.

Thu phí cao tốc ở Hà Tĩnh: Nhiều ôtô chưa dán thẻ, tài khoản không đủ tiền khi qua trạm 16/07/2026 12:34 Quá trình triển khai thu phí không dừng trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh, bước đầu ghi nhận nhiều xe ôtô không thể thực hiện thu phí tự động, nhiều trường hợp tài khoản không đủ tiền.

Nghị quyết số 10-NQ/TW, cơ hội để doanh nghiệp Hà Tĩnh tham gia sâu vào chuỗi giá trị FDI 15/07/2026 14:16 Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ hướng tới thu hút thêm dòng vốn FDI mà còn chuyển mạnh sang kiến tạo, liên kết với doanh nghiệp trong nước. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Hà Tĩnh tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI.

Sắp có nhà máy chế biến lâm sản hơn 188 tỷ đồng tại khu kinh tế Cầu Treo 15/07/2026 09:51 Với tổng mức đầu tư hơn 188 tỷ đồng, dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao giá trị chế biến lâm sản, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp sinh khối trên địa bàn Hà Tĩnh.

Quyết liệt giải phóng mặt bằng tại “vùng lõi” Khu kinh tế Vũng Áng 15/07/2026 09:08 Nằm ở vị trí hạt nhân tại KKT Vũng Áng với nhiều dự án trọng điểm được triển khai nên công tác giải phóng mặt bằng đang là nhiệm vụ chính trị trọng tâm được phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) rốt ráo thực hiện.

Doanh nghiệp chế biến - chế tạo kỳ vọng khởi sắc, dẫn dắt tăng trưởng 14/07/2026 14:50 Những tín hiệu tích cực từ sản xuất, tiêu thụ và đơn hàng đang cho thấy công nghiệp chế biến - chế tạo tiếp tục là điểm sáng của kinh tế Hà Tĩnh.

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp 11/07/2026 14:05 Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.

Hà Tĩnh: Giữ nhịp tăng trưởng từ vị thế dẫn đầu 11/07/2026 10:04 Dẫn đầu cả nước với mức tăng GRDP 12,79% trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Tĩnh đang có nền tảng tăng trưởng tích cực, nhưng áp lực giữ nhịp và lan tỏa động lực vẫn rất lớn.

Hà Tĩnh: Kim ngạch xuất khẩu tăng nhưng áp lực "về đích" vẫn lớn 10/07/2026 15:01 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 830 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này mới đạt gần 38% kế hoạch năm, tạo áp lực lớn trong thực hiện mục tiêu 2,2 tỷ USD.

Tăng tốc hoàn thành các dự án khắc phục hậu quả thiên tai ở Hà Tĩnh 10/07/2026 10:17 Các chủ đầu tư, đơn vị thi công tại Hà Tĩnh đang tranh thủ thời tiết để tăng tốc triển khai các công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng do thiên tai năm 2025.

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững 10/07/2026 09:00 GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh 10/07/2026 05:15 Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.

Đề xuất điều chỉnh phạm vi 7 tuyến cao tốc 09/07/2026 14:40 Đối với tuyến Vũng Áng (Hà Tĩnh) - Cha Lo (Quảng Trị), Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất điều chỉnh điểm đầu từ quốc lộ 1 sang tuyến tránh Kỳ Anh.

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới 09/07/2026 08:00 Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.

"Hạt nhân" nào đưa chỉ số sản xuất công nghiệp Hà Tĩnh tăng hơn 32%? 08/07/2026 14:50 Chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm tăng 32,83% so với cùng kỳ năm 2025, thuộc nhóm cao nhất cả nước. Đằng sau con số ấn tượng ấy là sự cộng hưởng giữa các ngành công nghiệp truyền thống và những dự án công nghệ cao quy mô lớn.

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp 08/07/2026 08:00 Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.

Phường Vũng Áng tháo dỡ công trình của 101 hộ dân, phục vụ dự án trọng điểm 07/07/2026 14:47 Phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) đã huy động gần 250 cán bộ, chiến sĩ để tháo dỡ, di dời công trình của 101 hộ dân, phục vụ dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn.

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển 07/07/2026 08:00 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.

6 tháng, Hà Tĩnh đạt hơn 30.932 tỷ đồng tổng vốn đầu tư toàn xã hội 06/07/2026 08:30 6 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh đạt hơn 30.932 tỷ đồng, tăng 13,22% so với cùng kỳ năm trước, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào 05/07/2026 05:02 Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.

Môi trường đầu tư thuận lợi, Hà Tĩnh gia tăng doanh nghiệp thành lập mới 04/07/2026 13:43 6 tháng năm 2026, trên địa bàn tỉnh có 1.146 doanh nghiệp thành lập mới. Con số này phản ánh niềm tin ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường đầu tư Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh đề xuất bổ sung các dự án về nguồn, lưới điện vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh 03/07/2026 18:14 Thứ trưởng Trương Thanh Hoài nhấn mạnh, đối với các kiến nghị, đề xuất của Hà Tĩnh về bổ sung, điều chỉnh các dự án nguồn và lưới điện trên địa bàn, Bộ Công Thương cơ bản đồng ý và sẽ xem xét, bổ sung vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh trong thời gian tới.

Hà Tĩnh từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây 3.700 căn nhà ở xã hội 03/07/2026 13:00 Đến thời điểm này, mục tiêu hoàn thành 3.700 căn nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh đang từng bước được hiện thực hóa khi các dự án đã đồng loạt khởi công và bám sát tiến độ đề ra.

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025 03/07/2026 10:59 Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.

Chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê 03/07/2026 06:25 Đây là bước đi cần thiết nhằm tạo điều kiện để tiếp tục nghiên cứu, đánh giá toàn diện phương án khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên mỏ sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh).