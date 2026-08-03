Công nhân trong một nhà máy của Thụy Điển tại Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Thụy Điển)

Cụ thể, tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới so cùng kỳ năm 2025, giảm 13,9% về số doanh nghiệp, tăng 41,6% về số vốn đăng ký và tăng 3,8% về số lao động. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 7 đạt 11,7 tỷ đồng, giảm 31,3% so tháng trước và tăng 64,4% so cùng kỳ năm 2025.

Bên cạnh đó, cả nước còn có hơn 10.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 25,5% so tháng trước và giảm 30,7% so cùng kỳ năm 2025.

Cũng trong tháng 7, có 8.723 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 20,4% so với tháng trước và tăng 18,8% so cùng kỳ năm 2025; có 10.382 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 3,9% và tăng 136,8%; có 7.209 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 45,4% và tăng 269,9%.

Tính chung bảy tháng năm 2026, cả nước có hơn 125,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 1.518,9 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký gần 597,3 nghìn lao động, tăng 16,9% về số doanh nghiệp, tăng 63,6% về vốn đăng ký và giảm 10,9% về số lao động so cùng kỳ năm 2025. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng năm 2026 đạt 12,1 tỷ đồng, tăng 39,9% so cùng kỳ năm 2025. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào trong 7 tháng năm 2026 đạt gần 3,6 triệu tỷ đồng, tăng 7,3% so cùng kỳ năm 2025.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp bảy tháng năm 2026 so cùng kỳ năm 2025. (Nguồn: Cục Thống kê)

Bên cạnh đó, cả nước có gần 61.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (giảm 7,7% so cùng kỳ năm 2025), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong bảy tháng năm 2026 lên gần 187.200 doanh nghiệp, tăng 7,5% so cùng kỳ năm 2025. Bình quân 1 tháng có 26.700 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, bảy tháng năm 2026 có 1.325 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 39,6% so cùng kỳ năm trước; gần 31.000 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 31,4%; 93.600 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 12,5%.

Tính chung 7 tháng năm 2026, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là hơn 87.500 doanh nghiệp, giảm 1,2% so cùng kỳ năm trước; hơn 36.600 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 11,7%; gần 31.200 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 118,7%. Bình quân 1 tháng có 22.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.