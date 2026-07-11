Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Nếu như nhiều năm trước, tăng trưởng điện năng chủ yếu phụ thuộc vào mùa nắng nóng thì hiện nay, "đầu kéo" của phụ tải điện Hà Tĩnh đang ngày càng dịch chuyển sang khu vực công nghiệp, nơi các dự án quy mô lớn liên tục mở rộng sản xuất và đi vào vận hành.

6 tháng đầu năm, sản lượng điện của nhóm khách hàng công nghiệp - xây dựng tăng tới 26,49% so với cùng kỳ năm 2025, cao hơn mức tăng của điện sinh hoạt. Con số này cho thấy các nhà máy, dây chuyền sản xuất đang hoạt động với cường độ lớn hơn; nhiều dự án công nghiệp mới cũng bắt đầu hình thành nhu cầu sử dụng điện ngay từ giai đoạn xây dựng.

Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh đi vào vận hành tháng 4/2026 mở dư địa tăng trưởng phụ tải điện cho Điện lực Kỳ Anh.

Tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhu cầu sử dụng điện tăng rõ rệt khi chuỗi dự án công nghiệp công nghệ cao của Tập đoàn Vingroup đồng loạt mở rộng quy mô.

Ông Đặng Đôn Sơn - Trưởng Điện lực Kỳ Anh cho biết: “Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh đã đi vào hoạt động từ tháng 4/2026, trong khi Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh cùng các nhà máy sản xuất pin của Tập đoàn Vingroup tiếp tục nâng công suất. Ngoài ra, Nhà máy luyện kim màu của Công ty TNHH Vật liệu luyện kim Lirr Việt Nam cùng một số dự án công nghiệp tại KKT Vũng Áng tăng quy mô hoạt động đã tạo lực đẩy để phụ tải điện công nghiệp trên địa bàn tăng nhanh. 6 tháng đầu năm, sản lượng điện thương phẩm của Điện lực Kỳ Anh tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2025".

Để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ hoạt động sản xuất công nghiệp, trong tháng 6/2026, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã hoàn thành và đưa vào vận hành dự án xây dựng đường dây 22kV cấp điện cho Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh. Cùng với đó, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cũng đã nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp điện cho phường Hải Ninh nhằm đáp ứng nhu cầu mùa du lịch biển; đồng thời triển khai nhiều dự án cải tạo đường dây trung, hạ thế để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên toàn địa bàn.

Tháng 6/2026, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã hoàn thành và đưa vào vận hành dự án xây dựng đường dây 22kV cấp điện cho Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh.

Trong cơ cấu điện thương phẩm của Công ty Điện lực Hà Tĩnh, nhóm khách hàng sinh hoạt chiếm tỷ trọng lớn nhất (55,69%). Bên cạnh tác động của thời tiết, việc phát triển thêm 6.548 khách hàng mới trong 6 tháng đầu năm cũng góp phần mở rộng quy mô phụ tải, đưa sản lượng điện sinh hoạt tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Ông Đậu Xuân Long - Phó Trưởng Điện lực Thành Sen cho hay: “Nắng nóng kéo dài với nền nhiệt độ cao khiến nhu cầu sử dụng điện của các hộ gia đình tăng mạnh, đặc biệt vào khung giờ cao điểm buổi trưa và tối. Sản lượng điện thương phẩm 6 tháng đầu năm của đơn vị tăng 21,25% so với cùng kỳ năm trước. Để đảm bảo cung ứng điện ổn định, đơn vị đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật như: bổ sung các trạm biến áp, kéo thêm xuất tuyến đường dây, thay dây dẫn kém chất lượng; thực hiện cân pha, san tải, luân chuyển và thay thế máy biến áp có công suất phù hợp với nhu cầu phụ tải. Đồng thời, đơn vị huy động nhân lực cùng thiết bị hiện đại thường xuyên kiểm tra lưới điện ngày - đêm, xử lý kịp thời các điểm có nguy cơ quá tải nhằm hạn chế tối đa sự cố trong mùa nắng nóng”.

6 tháng đầu năm, sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực Hà Tĩnh đạt hơn 980,6 triệu kWh.

Cùng với các phụ tải sinh hoạt, công nghiệp, phụ tải điện các lĩnh vực khác như: nông - lâm - ngư nghiệp, thương nghiệp - dịch vụ… cũng ghi nhận mức tăng trưởng khá cao.

Ông Lê Long Khánh - Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: "Lũy kế 6 tháng đầu năm, sản lượng điện thương phẩm toàn công ty đạt 980,674 triệu kWh, tăng 20,57% so với cùng kỳ năm trước. Điều đáng chú ý là mức tăng không chỉ đến từ điện sinh hoạt mà hầu hết các nhóm khách hàng, các thành phần kinh tế đều ghi nhận xu hướng tăng trưởng. Đây là tín hiệu cho thấy nền kinh tế Hà Tĩnh đang phục hồi và mở rộng trên nhiều lĩnh vực, từ sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ...".

Tốc độ tăng trưởng phụ tải dự báo sẽ còn tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới khi Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn thu hút hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn. Theo dự báo, năm 2026 phụ tải điện toàn tỉnh sẽ tăng khoảng 17%, cao hơn mức bình quân của cả nước. Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách phải đầu tư đồng bộ cả nguồn điện và hệ thống truyền tải nếu muốn duy trì lợi thế thu hút đầu tư.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh triển khai các dự án đầu tư nâng cấp lưới và tập trung khắc phục các khiếm khuyết trên lưới.

Ông Lê Trung Phước - Giám đốc Sở Công Thương thông tin: Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực điện năng; chỉ đạo các cơ quan liên quan đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định gắn với chương trình tiết kiệm điện để phục vụ kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, tham mưu triển khai các dự án nguồn và lưới điện trong Quy hoạch/Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Quy hoạch/Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh; triển khai Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các công trình, dự án năng lượng trọng điểm trên địa bàn.