Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Mất điện tại thủ đô Havana, Cuba, ngày 16/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Thông báo được đưa ra sau khi có tin tàu chở dầu Anatoly Kolodkin của Nga đã rời cảng Matanzas (Cuba) hôm 3/4 sau khi hoàn tất việc bốc dỡ 730.000 thùng dầu thô Ural viện trợ nhân đạo cho Cuba. Từ số dầu thô trên, Chính phủ Cuba sẽ đưa vào các nhà máy lọc dầu và dự kiến dành khoảng 292.000 thùng dầu nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện và phát điện phân tán, hơn 255.000 thùng dầu diesel, khoảng 109.000 thùng xăng và khoảng 10% khí hóa lỏng.

Bộ trên khẳng định ngoài 2 nhà máy điện nổi nói trên thì hiện Cuba không có thêm nhà máy điện nổi nào khác, bác bỏ tin đồn về việc nước này thuê thêm 1 nhà máy điện nổi từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Để khắc phục khủng hoảng điện năng hiện nay, đặc biệt là sau lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, Chính phủ Cuba lựa chọn năng lượng tái tạo như một giải pháp để chuyển đổi cơ cấu năng lượng. Rosell Guerra Campaña - Giám đốc phụ trách về năng lượng tái tạo của Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba - cho biết sản lượng điện từ các nguồn năng lượng tái tạo ở nước này tính đến cuối năm ngoái đạt 10% tổng lượng điện tiêu thụ trong nước, tăng 7 điểm phần trăm so với năm 2024, nhờ việc lắp đặt thêm hơn 1.000 MW công suất điện Mặt trời, bổ sung vào nền tảng 300 MW hiện có từ năm trước. Sang năm nay, chính quyền Cuba có kế hoạch bổ sung thêm 500 MW điện Mặt trời để đạt 15% sản lượng điện từ nguồn năng lượng tái tạo, hướng tới mục tiêu nâng con số này lên 24% vào năm 2030.

Hiện Cuba đang triển khai lắp đặt khoảng 10.000 hệ thống quang điện tại các hộ gia đình, gồm 4.000 hệ thống cho nhân viên y tế công cộng, 3.000 hệ thống cho trường học và 3.000 hệ thống cho các cơ sở giáo dục đại học. Giới chức Cuba cho biết dù đã đạt được một số bước tiến nhưng trở ngại chính vẫn là vấn đề tài chính trong chuyển đổi cơ cấu năng lượng quốc gia.