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Thế giới

Iran tấn công các căn cứ của Mỹ khắp Trung Đông

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Iran đáp trả cuộc không kích mới nhất của Mỹ bằng việc tấn công hàng loạt căn cứ của Mỹ ở khu vực Trung Đông, trong đó có có căn cứ đồn trú của tiêm kích F-35.

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Iran đáp trả các cuộc không kích của Mỹ. (Ảnh minh họa; Army).

AFP dẫn thông tin từ quân đội Jordan sáng nay 10/6 cho biết, Jordan đã đánh chặn 5 quả tên lửa từ Iran.

“Chúng tôi đã đánh chặn và bắn hạ 5 quả tên lửa được phóng từ Iran hướng về phía Azraq. Việc đánh chặn đã dẫn đến các mảnh vỡ rơi xuống, chưa có báo cáo nào về thương vong nhân mạng hay thiệt hại vật chất”, Bộ Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Jordan cho biết.

Cuộc tấn công vào Jordan dường như là lần đầu tiên quốc gia Ả rập này bị nhắm mục tiêu trực tiếp kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực vào tháng 4.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào một căn cứ tại Al Azraq ở miền Bắc Jordan bằng các tên lửa nhiên liệu rắn tầm xa và phá hủy các nhà vòm chứa máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ tại đây. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng hình ảnh nào để chứng minh cho tuyên bố này.

Vào tháng 2, Mỹ đã triển khai ít nhất 18 máy bay chiến đấu tàng kích F-35 Lightning II tới căn cứ không quân Muwaffaq Salti, gần Al Azraq.

Cuộc tấn công của Iran nhằm vào Jordan chỉ là một phần trong chuỗi hoạt động không kích để trả đũa vụ Mỹ tấn công các tổ hợp phòng không, radar của Iran quanh eo biển Hormuz rạng sáng nay.

IRGC cho biết, họ cũng đã nhắm mục tiêu vào Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain. “Các lực lượng Hải quân thuộc IRGC đã phát động một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào lúc 2h30 sáng nhằm vào Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain”, tuyên bố cho hay.

Còi báo động không kích đã vang lên ở Bahrain trong nhiều giờ. Một đoạn video trích từ camera an ninh cho thấy khoảnh khắc một tia sáng xuất hiện từ hướng cơ sở hải quân Hạm đội 5 của Mỹ ở Manama, Bahrain.

Cũng trong sáng nay, còi báo động đã vang lên ở Kuwait, người dân được khuyến cáo di chuyển đến nơi an toàn.

“Các hệ thống phòng không của Kuwait đang đánh chặn các mục tiêu trên không của đối phương theo các quy trình vận hành đã được phê duyệt”, quân đội Kuwait cho biết.

Những diễn biến mới cho thấy sự bấp bênh của lệnh ngừng bắn giữa Mỹ, Israel và Iran, cũng như những nỗ lực đầy trắc trở của Tổng thống Donald Trump nhằm đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 3 tháng qua.

Trong khi ông Trump nhiều lần tuyên bố sắp đạt được thỏa thuận, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance hôm qua thừa nhận, các cuộc đàm phán về một thỏa thuận tiềm năng có thể mất nhiều tháng.

"Tôi cảm thấy rằng chúng ta đang ở một vị thế có thể đạt được một thỏa thuận tốt cho Mỹ về mặt kinh tế, và thực sự giải quyết được chương trình hạt nhân của Iran, không chỉ vào lúc này, không chỉ trong thời gian ông Donald Trump làm tổng thống, mà còn về lâu dài, đến mức con cái tôi khi trưởng thành có thể nói rằng Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân. Đó là mục tiêu và tôi nghĩ chúng ta đang ở rất gần việc đạt được mục tiêu đó, nhưng chúng ta vẫn còn một số việc khó khăn phải làm, chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện nó", ông nói.

"Tôi nghĩ chúng ta sẽ biết thêm được rất nhiều điều trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Hãy nhìn xem, tôi nghĩ thỏa thuận có thể diễn ra trong tuần tới, nhưng thỏa thuận cũng có thể phải mất nhiều tháng nữa mới đạt được", ông Vance nói thêm.

dantri.com.vn
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Tags:

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