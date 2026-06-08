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Thế giới

Nhà cửa đổ nát sau động đất rung chuyển Philippines

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Nhà cửa đổ nát và người dân được khuyến cáo sơ tán ngay lập tức khi động đất xảy ra ở Philippines.

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Lực lượng an ninh kiểm tra khu vực bị thiệt hại trong trận động đất tại Philippines ngày 8/6 (Ảnh: NST).

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), một trận động đất mạnh 7,8 độ đã xảy ra tại khu vực Mindanao ở miền nam Philippines vào ngày 8/6, gây ra cảnh báo sóng thần ở nước này và các nước láng giềng Indonesia cũng như Nhật Bản.

Trận động đất xảy ra vào khoảng 7h37 giờ địa phương ở độ sâu khoảng 35km, theo USGS. Hiện chưa có báo cáo chính xác về thương vong.

Cảnh tan hoang sau trận động đất tại Philippines (Nguồn: RT)

Cơ quan địa chấn quốc gia, Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines (Phivolcs), cho biết trận động đất xảy ra ngoài khơi thành phố General Santos thuộc tỉnh Sarangani, điểm cực nam của đảo Mindanao.

Cơ quan Khí tượng Philippines cũng đã đưa ra cảnh báo sóng thần, kêu gọi người dân sống ở các khu vực ven biển sơ tán. Theo Hệ thống Cảnh báo Sóng thần của Mỹ, sóng thần có thể đạt độ cao từ 1 đến 3m so với mực nước thủy triều ở một số khu vực của Philippines.

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Trận động đất tàn phá nhiều ngôi nhà và công trình tại Philippines (Ảnh: Facebook/Philippine Information Agency).

Những hình ảnh từ văn phòng thông tin địa phương ở thành phố General Santos cho thấy các cửa hàng tiện lợi và các tòa nhà đổ nát sau trận động đất.

Các video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy tầng trên của một nhà hàng bị sập, cũng như các bức tường bên ngoài tổ hợp thương mại bị sụp đổ ở thành phố General Santos, gần tâm chấn của trận động đất.

Tình trạng mất điện đã được ghi nhận và người dân được khuyến cáo di chuyển đến khu vực cao hơn.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết ông đã “chỉ đạo tất cả các cơ quan chính phủ hành động ngay lập tức” để sơ tán người dân và bắt đầu công tác cứu hộ.

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Cửa hàng bị thiệt hại trong trận động đất (Ảnh: Facebook/Philippine Information Agency).

Tỉnh Sarangani, nơi xuất hiện nhiều hình ảnh về thiệt hại nhất, là nơi sinh sống của khoảng 580.000 người.

Benjie Ancheta, cảnh sát trưởng thị trấn Alabel thuộc tỉnh Sarangani, Philippines, nói với Reuters rằng trụ sở cảnh sát đã xuất hiện một số vết nứt ngay sau trận động đất, xảy ra trong lúc cử hành lễ thượng cờ.

Ông Ancheta cho biết chưa có báo cáo ngay lập tức về thương vong, nhưng một số người đã ngất xỉu sau trận động đất mạnh.

“Đây là trận động đất mạnh nhất mà chúng tôi từng trải qua”, ông Ancheta nói với Reuters qua điện thoại.

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Cảnh sát Philippines tại hiện trường trận động đất (Ảnh: AFP).

Indonesia phát cảnh báo sóng thần tại khu vực bờ biển phía đông bắc, trong khi Nhật Bản cũng đưa ra cảnh báo tương tự đối với khu vực bờ biển phía nam, từ tỉnh Ibaraki đến tỉnh Okinawa.

Philippines, Indonesia và Nhật Bản nằm trong Vành đai lửa, một vòng cung các đường đứt gãy bao quanh lưu vực Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra động đất và phun trào núi lửa.

dantri.com.vn
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