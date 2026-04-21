Động đất tại Nhật Bản: Kích hoạt hệ thống cảnh báo đặc biệt trong 7 ngày

Sau trận động đất xảy ra ngoài khơi khu vực Đông Bắc Nhật Bản chiều 20/4, nước này đã kích hoạt hệ thống cảnh báo đặc biệt kéo dài 7 ngày tại 182 đô thị thuộc 7 tỉnh, từ Hokkaido đến Chiba, do nguy cơ xuất hiện một trận động đất mạnh khác.

Đây là lần thứ hai hệ thống cảnh báo này được áp dụng kể từ khi đưa vào vận hành cuối năm 2022.

Cảnh báo sóng thần được ban bố trên truyền hình ở Tokyo, sau trận động đất có độ lớn 7,4 tại Đông Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đánh giá, xác suất xảy ra một trận động đất độ lớn từ 8,0 trở lên trong vòng 1 tuần tăng lên khoảng 1/100 - cao gấp 10 lần so với mức bình thường. Hệ thống cảnh báo này được xây dựng dựa trên bài học từ thảm họa động đất và sóng thần Tohoku 2011, khi một trận động đất độ lớn 9,0 kéo theo dư chấn mạnh đã gây thiệt hại nghiêm trọng.

Theo hãng tin Kyodo, ban đầu, trận động đất có độ lớn 7,5, song sau đó đã được điều chỉnh lên 7,7. Nhà chức trách Nhật Bản cho biết dù rung chấn của trận động đất rất mạnh, lan tới cả Tokyo, nhưng không ra sự cố nghiêm trọng nào đối với hệ thống hạ tầng trọng yếu của nước này. Các nhà máy điện hạt nhân tại các tỉnh Aomori, Miyagi và Fukushima vẫn hoạt động an toàn, không phát hiện bất thường.

Giao thông bị gián đoạn do động đất đã dần được khôi phục. Tuyến tàu cao tốc Tohoku Shinkansen nối Tokyo - Shin-Aomori, vốn tạm dừng khoảng 4 giờ và ảnh hưởng tới 32.000 hành khách, đã hoạt động trở lại trong tối 20/4 và dự kiến vận hành bình thường vào sáng 22/4.

Trận động đất xảy ra vào 16h52 ngày 20/4 (giờ địa phương), ở độ sâu khoảng 19 km ngoài khơi Sanriku (tỉnh Iwate). Trận động đất có cường độ mạnh tương đương cấp 5 trên thang cảnh báo gồm 7 cấp độ của Nhật Bản.

Khoảng 40 phút sau đó, sóng thần cao 80 cm được ghi nhận tại cảng Kuji (thuộc tỉnh Iwate) và buộc hơn 180.000 người tại 5 tỉnh phải sơ tán. Cảnh báo sóng thần ban đầu được ban hành cho các tỉnh Hokkaido, Aomori và Iwate, sau đó hạ xuống mức khuyến cáo và được dỡ bỏ hoàn toàn trong đêm, cùng với các khu vực Miyagi và Fukushima.

Theo Cơ quan Quản lý hỏa hoạn và thiên tai, tính đến 20h15 ngày 20/4 (giờ địa phương), đã có 182.181 người tại 5 tỉnh Hokkaido, Aomori, Iwate, Miyagi và Fukushima được yêu cầu sơ tán lên khu vực cao hơn để đảm bảo an toàn. Một số trường hợp bị thương đã được ghi nhận, chủ yếu do bị ngã trong quá trình sơ tán.

Thủ tướng Sanae Takaichi kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác, tuân thủ hướng dẫn sơ tán và chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp. Chính phủ cũng nhấn mạnh không lan truyền tin đồn và tránh tích trữ hàng hóa quá mức.

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Iran mở eo biển Hormuz

Iran mở eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thông báo "mở hoàn toàn" eo biển Hormuz trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn với Mỹ, do giao tranh giữa Israel và Hezbollah đã dừng.
Lễ rước Nàng Chúa Xuân tại Pakse, tỉnh Champasak. (Ảnh: Lao Security News)

Người dân Lào vui đón Tết cổ truyền Bunpimay 2026

Tết cổ truyền Bunpimay 2026 (Phật lịch 2569) diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi trên khắp nước Lào với nhiều nghi lễ truyền thống, hoạt động văn hóa - du lịch đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.
Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Theo lệnh của Tổng thống Trump, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz từ sáng 13/4. Giới chuyên gia đánh giá đây là một nước đi mạo hiểm, "dĩ độc trị độc" nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi Iran có nhiều "át chủ bài" chưa dùng đến.
Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel khẳng định đã chấp thuận thỏa thuận hòa bình với Liban về nguyên tắc nhưng đặt ra hai điều kiện: giải giáp vũ khí của Hezbollah và đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.