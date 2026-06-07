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Thế giới

Trước chuyến thăm của ông Tập, Triều Tiên nhấn mạnh hạt nhân là "chuyện phải làm vô điều kiện"

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Tuyên bố của Triều Tiên dường như ngầm ý rằng đây sẽ không phải là chủ đề thảo luận khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Bình Nhưỡng ngày mai.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thăm nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới trong tuần này - Ảnh: AP.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thăm nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới trong tuần này - Ảnh: AP.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 7-6 dẫn lời em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nhấn mạnh vị thế hạt nhân của Bình Nhưỡng và thề sẽ không dung thứ cho bất kỳ mối đe dọa nào.

"Vị thế của chúng tôi với tư cách là quốc gia có vũ khí hạt nhân là một lằn ranh đỏ hoàn toàn không thể thay đổi, và là một thực tế không thể phủ nhận cho dù có ai công nhận hay không", Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời bà Kim Yo Jong.

Tuyên bố được đưa ra một ngày trước chuyến thăm Bình Nhưỡng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dường như nhằm nhấn mạnh rằng chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng không phải là chủ đề thảo luận giữa ông Tập và ông Kim Jong Un.

Cuối tuần này, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Tập đã tái khẳng định mục tiêu chung của họ là phi hạt nhân hóa Triều Tiên trong hội nghị thượng đỉnh ở Bắc Kinh vào tháng trước.

Đáp lại, bà Kim Yo Jong chỉ trích Washington "truyền bá những lời dối trá". "Chúng tôi có thông tin chính xác nhất về việc liệu điều đó có xảy ra hay không", bà khẳng định.

Theo Hãng tin Yonhap, tuyên bố này ngầm ý Bình Nhưỡng đã nhận được lời giải thích trực tiếp từ Bắc Kinh về các cuộc thảo luận giữa Trump và Tập.

Tuyên bố cũng nhắc rằng việc Triều Tiên tiếp tục tăng cường khả năng quân sự là để mối đe dọa quân sự từ các nước thù địch, bao gồm cả việc Washington gần đây chấp thuận bán bom chính xác JDAM và các thiết bị liên quan cho Hàn Quốc.

"Chính sách liên tục tăng cường khả năng răn đe tự vệ trước chiến tranh hạt nhân, như nguyên thủ quốc gia tuyên bố, là kết luận cuối cùng và không thể đảo ngược, phải được thực hiện vô điều kiện", bà Kim nhấn mạnh.

Đầu tuần này, Triều Tiên công bố một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới và ông Kim Jong Un đã kêu gọi mở rộng kho vũ khí nguyên tử của đất nước theo cấp số nhân.

Các nhà phân tích cho biết việc công bố địa điểm làm giàu uranium mới dường như nhằm mục đích củng cố vị thế của Triều Tiên trước hội nghị thượng đỉnh giữa ông Tập và ông Kim.

Ngày 7-6, tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên đưa tin ông Kim Jong Un cũng đã đến thăm một nhà máy sản xuất vũ khí lớn và ra lệnh tăng công suất sản xuất tên lửa của nước này lên 2,5 lần trong 5 năm tới.

tuoitre.vn
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