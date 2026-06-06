Nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát cuộc thử nghiệm của tàu khu trục Kang Kon

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trực tiếp lên tàu khu trục Kang Kon để đánh giá khả năng tác chiến, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục tăng cường sức mạnh hải quân và năng lực quốc phòng của Triều Tiên.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin ngày 5/6, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thị sát cuộc thử nghiệm của tàu khu trục Kang Kon trên biển nhằm đánh giá khả năng thử nghiệm các hoạt động tác chiến.
Theo KCNA, ông Kim Jong Un đã lên tàu Kang Kon để đánh giá tình trạng thực tế của tàu, đồng thời nêu các nhiệm vụ quan trọng để tiếp tục hoàn thiện hệ thống tàu nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ tác chiến.
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cũng đề cao tầm quan trọng của việc sở hữu sức mạnh quân sự hung mạnh, trong đó có phát triển và tăng cường lực lượng hải quân.
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un bày tỏ tin tưởng đội ngũ công nhân và nhà khoa học chế tạo vũ khí của Triều Tiên sẽ tiến hành thành công cuộc thử nghiệm đánh giá khả năng vận hành của tàu khu trực, đưa 2 tàu khu trục Choe Hyon và Kang Kon vào biên chế “sớm nhất có thể”./.
Các nhà chức trách Panama ngày 3/6 cho biết ít nhất 3 tù nhân đã thiệt mạng và gần 200 người trốn thoát khỏi nhà tù La Joyita nằm ở khu vực ngoại ô thủ đô Panama City của Panama, sau một vụ bạo loạn nghiêm trọng xảy ra ngày 2/6 (theo giờ địa phương).
Ngày 3/6, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapol Naowarat xác nhận cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã được miễn chấp hành toàn bộ phần còn lại của bản án theo sắc lệnh ân xá của Nhà Vua và quyết định có hiệu lực ngay lập tức.
Theo Euronews, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo hiện tượng El Nino nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong mùa hè năm nay, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và mưa cực đoan trên phạm vi toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục làm nhiệt độ Trái Đất tăng lên.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị hủy chương trình biểu diễn âm nhạc trong khuôn khổ lễ hội Great American State Fair dự kiến diễn ra tại khu National Mall ở thủ đô Washington D.C. vào cuối mùa Hè năm nay, sau khi hàng loạt nghệ sĩ tuyên bố rút lui khỏi sự kiện vì lo ngại yếu tố chính trị.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói rằng các cuộc đàm phán cũng như trao đổi thông điệp với Mỹ vẫn đang tiếp diễn và không nên đưa ra kết luận cuối cùng cho đến khi các cuộc thảo luận mang lại “kết quả rõ ràng và cụ thể”.
Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố các thỏa thuận giữa công dân và tổ chức của nước này với Iran để đảm bảo an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz, bất kể có trả phí hay không, đều bị cấm trong thời gian xung đột tiếp diễn.
Ngày 28/5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết các nhóm chuyên gia của tổ chức này đã đề xuất tiến hành thử nghiệm lâm sàng đối với một số vaccine và thuốc điều trị tiềm năng nhằm chống lại chủng Bundibugyo - một biến thể hiếm gặp của virus Ebola hiện chưa có vaccine phòng ngừa hoặc phác đồ điều trị đặc hiệu, làm gia tăng lo ngại trong cộng đồng quốc tế.
Ngày 27/5, Israel tuyên bố đã tiêu diệt Mohammad Odeh, thủ lĩnh mới được bổ nhiệm của cánh vũ trang Hamas tại Dải Gaza, chỉ 10 ngày sau khi người tiền nhiệm của ông này thiệt mạng trong một cuộc tấn công khác của Israel.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo tình hình quân sự - chính trị thế giới đang trở nên căng thẳng hơn, với sự xuất hiện của các điểm bất ổn mới, trong đó có khu vực gần biên giới các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!