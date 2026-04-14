Nhà lãnh đạo Triều Tiên giám sát các vụ phóng thử tên lửa

Vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược và tên lửa chống hạm từ tàu khu trục Choe Hyon của Triều Tiên ngày 12/4/2026. (Ảnh: KCNA/TTXVN)

Ngày 14/4, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo nước này - Kim Jong Un đã giám sát các vụ thử tên lửa hành trình chiến lược và tên lửa chống hạm phóng từ một tàu khu trục Hải quân Choe Hyon.

Các vụ phóng thử này, diễn ra hôm 12/4, nhằm kiểm tra khả năng vận hành của hệ thống chỉ huy vũ khí tích hợp trên tàu, đồng thời đánh giá độ chính xác và hiệu quả của hệ thống dẫn đường chống gây nhiễu được cải tiến.

Theo KCNA, 2 tên lửa hành trình chiến lược và ba tên lửa chống hạm đã được phóng từ tàu Choe Hyon, bay theo quỹ đạo định sẵn và bắn trúng mục tiêu với “độ chính xác cực cao."

Cùng ngày, nhà lãnh đạo Kim Jong Un cũng nghe báo cáo về kế hoạch bố trí hệ thống vũ khí cho các tàu khu trục đang được đóng mới. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhấn mạnh những tiến triển gần đây trong lĩnh vực khoa học quốc phòng đã góp phần nâng cao năng lực của quân đội Triều Tiên, đồng thời khẳng định định hướng tiếp tục củng cố năng lực quốc phòng./.