Nhà lãnh đạo Triều Tiên giám sát các vụ phóng thử tên lửa

Ngày 14/4, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo nước này - Kim Jong Un đã giám sát các vụ thử tên lửa hành trình chiến lược và tên lửa chống hạm phóng từ một tàu khu trục Hải quân Choe Hyon.
Các vụ phóng thử này, diễn ra hôm 12/4, nhằm kiểm tra khả năng vận hành của hệ thống chỉ huy vũ khí tích hợp trên tàu, đồng thời đánh giá độ chính xác và hiệu quả của hệ thống dẫn đường chống gây nhiễu được cải tiến.
Theo KCNA, 2 tên lửa hành trình chiến lược và ba tên lửa chống hạm đã được phóng từ tàu Choe Hyon, bay theo quỹ đạo định sẵn và bắn trúng mục tiêu với “độ chính xác cực cao."
Cùng ngày, nhà lãnh đạo Kim Jong Un cũng nghe báo cáo về kế hoạch bố trí hệ thống vũ khí cho các tàu khu trục đang được đóng mới. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhấn mạnh những tiến triển gần đây trong lĩnh vực khoa học quốc phòng đã góp phần nâng cao năng lực của quân đội Triều Tiên, đồng thời khẳng định định hướng tiếp tục củng cố năng lực quốc phòng./.
Sau khi tuyên bố đạt mục tiêu trong chiến dịch quân sự “Epic Fury” và thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, Mỹ và Iran đang chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp, song nhiều bất đồng giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết.
Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 7/4, Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba thông báo 2 tàu phát điện nổi hiện đang ở Cuba là Belgin Sultan và Erol Bay, với tổng công suất lắp đặt 124 MW, sẽ tiếp tục phát điện trong nửa cuối tháng này, sử dụng nhiên liệu từ dầu viện trợ của Nga.
Khi thời hạn do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra liên quan việc mở lại eo biển Hormuz đang đến gần, Iran đã kêu gọi thanh niên tham gia các hoạt động mang tính biểu tượng nhằm bảo vệ các nhà máy điện trọng điểm.
Trong một động thái mới trên mặt trận năng lượng tại châu Âu, Italy đang cùng với Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Áo thúc đẩy việc áp thuế đối với lợi nhuận vượt mức của các công ty năng lượng để kiềm chế chi phí năng lượng do giá dầu và khí đốt cao, vốn trầm trọng hơn do cuộc xung đột tại Trung Đông và hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp, mà không làm tăng nợ công.
Thượng nghị sĩ Valentina Matviyenko, người đứng đầu Hội đồng Liên bang Nga (tức Thượng viện Nga) đã giải thích lý do Nga sẽ không bắt cóc hoặc ám sát Tổng thống Zelensky, như hành động của Mỹ ở Venezuela và Iran.