Nga lên tiếng trấn an về hoạt động quân sự tại Bắc Cực

Binh sĩ và vũ khí Nga ở vùng Bắc Cực (Ảnh: Scanpix).

Trong một tuyên bố, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết các hoạt động quân sự của Nga ở khu vực Bắc Cực hoàn toàn mang tính phòng thủ và không gây ra mối đe dọa cho bất kỳ quốc gia nào.

Ông nói rằng, Nga sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp có thể, bao gồm cả lực lượng quân sự nếu cần thiết, để bảo vệ lợi ích của mình trong khu vực, trong bối cảnh địa chính trị hiện nay.

Phát biểu của ông Grushko được đưa ra sau tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin hôm 23/4 rằng, Bắc Cực có tầm quan trọng chiến lược đối với sự phát triển kinh tế và an ninh quốc gia của Nga. Tổng thống Nga đồng thời khẳng định Moscow sẽ bảo vệ các lợi ích của mình ở khu vực chiến lược này.

"Chúng tôi sẵn sàng hợp tác, không chỉ cạnh tranh và đối đầu, mà là hợp tác với tất cả các quốc gia quan tâm", Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Nga nói về vai trò ngày càng tăng của khu vực Bắc Cực trong bối cảnh toàn cầu, đặc biệt là đối với môi trường hành tinh, đối với các tổ hợp nhiên liệu - năng lượng và hàng hóa toàn cầu, đối với việc tăng cường sự ổn định của thương mại quốc tế và các mối quan hệ hậu cần.

"Tầm quan trọng của tuyến đường xuyên Bắc Cực phía Bắc như là con đường an toàn nhất, đáng tin cậy nhất và hiệu quả nhất đang ngày càng trở nên rõ ràng, trong bối cảnh các chuỗi vận tải toàn cầu bị gián đoạn do nhiều cuộc xung đột, bao gồm cả ở Trung Đông", Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Bắc Cực hiện là khu vực tập trung nhiều tuyến hàng hải chiến lược và các cơ sở hạ tầng quan trọng. Trong những năm gần đây, Nga nhiều lần cảnh báo về hoạt động và việc tăng cường lực lượng ở mức chưa từng có của NATO gần biên giới phía tây của nước này.

Moscow khẳng định không gây ra mối đe dọa đối với bất kỳ quốc gia nào nhưng sẽ không làm ngơ trước những động thái bị coi là tiềm ẩn rủi ro đối với lợi ích của mình ở khu vực.

Theo Tân Hoa Xã