Khoảng 500 ca mắc virus Ebola được xác nhận ở Trung Phi

Nhân viên y tế mặc trang phục bảo hộ trước khi điều trị cho bệnh nhân mắc Ebola tại tỉnh Ituri, CHDC Congo ngày 24/5/2026. Ảnh: THX/TTXVN.

Theo cập nhật hàng ngày của WHO, Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo ghi nhận 452 ca được xác nhận, trong đó 82 người đã tử vong. Trong khi đó, ở quốc gia láng giềng Uganda có 19 ca xác nhận và 2 người tử vong. Dựa trên báo cáo của chính phủ CHDC Congo và Uganda, tổng cộng đã có 471 ca mắc virus Ebola và 84 ca tử vong, tăng 100 ca nhiễm và 20 ca tử vong so với ngày trước đó.

WHO đã tuyên bố đợt bùng phát dịch Ebola tại CHDC Congo và Uganda là "tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế", do nguy cơ lan rộng dịch bệnh xuyên biên giới. Tổ chức này cảnh báo rằng nếu không có các biện pháp can thiệp mạnh mẽ, dịch bệnh có thể trở thành đợt bùng phát Ebola lớn nhất từ trước tới nay.

Ông Jason Asher, Giám đốc Trung tâm Dự báo và Phân tích Dịch bệnh của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, cảnh báo nếu không có các biện pháp can thiệp y tế công cộng mạnh mẽ, với tốc độ hiện tại, quy mô lần này có thể so sánh với đợt bùng phát Tây Phi năm 2014, khi có hơn 28.000 ca bệnh và hơn 11.000 ca tử vong.

Virus Ebola, lây truyền qua tiếp xúc gần và dịch cơ thể, đã cướp đi hơn 15.000 sinh mạng ở châu Phi trong 50 năm qua. Đợt bùng phát hiện tại được công bố ngày 15/5 tại Đông Bắc CHDC Congo, nhưng virus được cho là đã lây lan âm thầm từ trước đó. Đáng chú ý, chưa có vaccine hay phương pháp điều trị nào được phê duyệt cho chủng Bundibugyo gây dịch lần này.

WHO và CDC châu Phi ngày 5/6 đã công bố kế hoạch dành 518 triệu USD trong 6 tháng tới để tập trung tăng cường giám sát, xét nghiệm và các biện pháp phòng chống lây nhiễm. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh cần phải kiểm soát dịch ngay tại nơi bùng phát, đồng thời hỗ trợ các quốc gia đang ứng phó và giúp các nước láng giềng sẵn sàng phát hiện và phản ứng kịp thời nếu có ca nhiễm mới. Mặc dù đây là một đợt bùng phát nghiêm trọng, ông cho rằng nếu hành động nhanh chóng và phối hợp, dịch hoàn toàn có thể được kiểm soát.