Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Giới chức Niger ngày 4/6 cho biết ít nhất 49 người đã chết vì khát sau khi bị mắc kẹt nhiều ngày giữa sa mạc Sahara ở miền Bắc nước này do xe tải chở họ bị hỏng.
Chính quyền vùng Agadez thông báo các nạn nhân đều là người Niger và đang trên đường trở về nhà sau khi tham dự lễ hội tôn giáo ở Mali. Chiếc xe gặp sự cố tại địa điểm cách thị trấn Assamaka hơn 80 km về phía Tây, gần biên giới với Mali và Algeria. Chỉ có 2 người đàn ông may mắn sống sót sau khi đi bộ hơn 50km đến khu vực có nguồn nước và sau đó tiếp tục đến Assamaka để trình báo sự việc với chính quyền địa phương.
Thống đốc vùng Agadez, Tướng Ibra Boulama Issa, đã cử một nhóm công tác đến hiện trường để ứng phó. Theo thông tin sơ bộ, chiếc xe tải đã di chuyển trong nhiều ngày từ thị trấn Talhandek của Mali, cách biên giới Niger khoảng 300km. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến xe bị hỏng.
Chính quyền Agadez cho biết việc bị thiếu nước và không thể sửa chữa xe giữa môi trường sa mạc khắc nghiệt, nơi thiếu các điểm tiếp tế, khiến khả năng sống sót là rất thấp.
Theo Euronews, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo hiện tượng El Nino nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong mùa hè năm nay, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và mưa cực đoan trên phạm vi toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục làm nhiệt độ Trái Đất tăng lên.
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