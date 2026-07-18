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Thế giới

Iran chặn loạt tàu dân sự muốn vượt Hormuz, cảnh báo 'trả đũa toàn diện' vào Mỹ

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Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố các đơn vị hải quân của họ vừa “chặn 4 tàu định đi qua eo biển Hormuz” mà không có sự đồng ý của Iran.

Trong thông cáo trên mạng xã hội Telegram ngày 18/7, kênh truyền thông Sepah của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cáo buộc trong vài giờ qua, đã có 4 con tàu “với sự hỗ trợ của quân đội Mỹ đã cố vượt qua eo biển Hormuz”.

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Các tàu hàng mắc kẹt ở eo biển Hormuz hồi tháng 5/2026. Ảnh: Fars News

“Nhờ có sự tác chiến chung giữa tên lửa và máy bay không người lái (UAV), cả 4 con tàu trên đã bị chặn lại. Hải quân IRGC nhấn mạnh việc chủ sở hữu các tàu trên, cùng giới lãnh đạo của nhiều quốc gia nằm ở phía nam Vịnh Ba Tư không nên bị lừa dối bởi sự ủng hộ vô căn cứ của quân Mỹ, cũng như cần chú ý hơn đến những lời cảnh báo và tuyên bố của Hải quân IRGC”, IRGC cho hay.

Tuyên bố trên được IRGC đưa ra chỉ vài giờ sau khi lực lượng này khẳng định đã có 2 tàu chở dầu “bị Mỹ lừa” đi vào tuyến đường có gài thủy lôi ở phía nam eo biển Hormuz, đã va phải thủy lôi và bốc cháy.

Trong một diễn biến khác, ông Mohsen Rezaei, quan chức cấp cao IRGC kiêm cố vấn quân sự của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei mới đây đã đưa ra cảnh báo về khả năng Tehran sẽ có cuộc tấn công trả đũa toàn diện nếu Mỹ còn tiếp tục thực hiện các hoạt động quân sự chống lại nước này.

Hãng thông tấn CNN trích lời ông Rezaei nói: “Nếu Mỹ tiếp tục tấn công thêm 2 – 3 ngày nữa, chúng tôi sẽ tiến vào giai đoạn của các chiến dịch phản công toàn diện. Không có ‘biên giới chính trị’ nào có thể an toàn trước những lực lượng tấn công của Iran. Mỹ cũng cần bồi thường tài chính cho những cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng dân sự Iran”.

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#Iran chặn loạt tàu dân sự #eo biển Hormuz

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