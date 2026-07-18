Iran chặn loạt tàu dân sự muốn vượt Hormuz, cảnh báo 'trả đũa toàn diện' vào Mỹ

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố các đơn vị hải quân của họ vừa “chặn 4 tàu định đi qua eo biển Hormuz” mà không có sự đồng ý của Iran.
Trong thông cáo trên mạng xã hội Telegram ngày 18/7, kênh truyền thông Sepah của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cáo buộc trong vài giờ qua, đã có 4 con tàu “với sự hỗ trợ của quân đội Mỹ đã cố vượt qua eo biển Hormuz”.
“Nhờ có sự tác chiến chung giữa tên lửa và máy bay không người lái (UAV), cả 4 con tàu trên đã bị chặn lại. Hải quân IRGC nhấn mạnh việc chủ sở hữu các tàu trên, cùng giới lãnh đạo của nhiều quốc gia nằm ở phía nam Vịnh Ba Tư không nên bị lừa dối bởi sự ủng hộ vô căn cứ của quân Mỹ, cũng như cần chú ý hơn đến những lời cảnh báo và tuyên bố của Hải quân IRGC”, IRGC cho hay.
Tuyên bố trên được IRGC đưa ra chỉ vài giờ sau khi lực lượng này khẳng định đã có 2 tàu chở dầu “bị Mỹ lừa” đi vào tuyến đường có gài thủy lôi ở phía nam eo biển Hormuz, đã va phải thủy lôi và bốc cháy.
Trong một diễn biến khác, ông Mohsen Rezaei, quan chức cấp cao IRGC kiêm cố vấn quân sự của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei mới đây đã đưa ra cảnh báo về khả năng Tehran sẽ có cuộc tấn công trả đũa toàn diện nếu Mỹ còn tiếp tục thực hiện các hoạt động quân sự chống lại nước này.
Hãng thông tấn CNN trích lời ông Rezaei nói: “Nếu Mỹ tiếp tục tấn công thêm 2 – 3 ngày nữa, chúng tôi sẽ tiến vào giai đoạn của các chiến dịch phản công toàn diện. Không có ‘biên giới chính trị’ nào có thể an toàn trước những lực lượng tấn công của Iran. Mỹ cũng cần bồi thường tài chính cho những cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng dân sự Iran”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố tái áp đặt phong tỏa hải quân với Iran, đồng thời Mỹ sẽ đóng vai trò "người bảo vệ" eo biển Hormuz và thu phí 20% đối với tàu của những quốc gia khác khi đi qua tuyến đường này.
Tính đến ngày 12/7, số người thiệt mạng trong hai trận động đất liên tiếp tại Venezuela đã tăng lên gần 4.500 người, trong khi hơn 19.500 người đang phải sống tạm trong lều trại sau thiên tai kinh hoàng.
Giới chức Thái Lan ngày 13/7 cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán rượu (pub) Rong Beer Na Lat Phrao ở quận Chatuchak, thủ đô Bangkok đã khiến ít nhất 90 người thương vong, gồm 27 người thiệt mạng và 63 người bị thương. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy vụ cháy có thể bắt nguồn từ sự cố chập điện tại máy điều hòa lắp trên trần, song nguyên nhân chính thức vẫn đang được tiếp tục làm rõ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấm dứt nhiệm kỳ của các thành viên còn lại trong Ủy ban Hỗ trợ Bầu cử (EAC), cơ quan liên bang độc lập có nhiệm vụ hỗ trợ công tác quản lý bầu cử trên toàn quốc, chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Giá gạo bán lẻ tại các siêu thị Nhật Bản đã giảm xuống dưới mức 3.500 yen (khoảng 22 USD) cho mỗi bao 5 kg lần đầu tiên kể từ cuối năm 2024, khi lượng tồn kho tư nhân tăng mạnh và buộc các đơn vị phân phối phải đẩy mạnh xả hàng để chuẩn bị cho vụ thu hoạch mới.
Trung Quốc đang triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống thiên tai khi siêu bão Bavi tiến gần bờ biển phía Đông. Nhiều bộ, ngành và địa phương đã đồng loạt kích hoạt các cơ chế ứng phó khẩn cấp, tăng cường dự báo, cảnh báo, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, bố trí sẵn lực lượng cứu hộ và vật tư nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cho rằng việc Tổng thống Donald Trump khơi lại đề xuất Mỹ kiểm soát Greenland không phản ánh một định hướng chính sách đối ngoại rõ ràng, mà chủ yếu nhằm thu hút sự chú ý và kích thích phản ứng từ dư luận.
Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) vừa tổ chức phiên họp toàn thể để thảo luận về lệnh bao vây cấm vận của Mỹ đối với Cuba, đồng thời bày tỏ quan ngại trước khó khăn mà người dân đảo quốc Caribe này đang phải gánh chịu.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!