49.000 người di cư tràn vào Tây Ban Nha trong 24 giờ

"Dòng người đổ sang Ceuta diễn ra liên tục suốt đêm. Dù số lượng ít hơn so với ban ngày, người di cư tiếp tục vượt biên trong đêm và đến sáng nay vẫn chưa dừng lại", AFP hôm nay dẫn nguồn tin từ cảnh sát Tây Ban Nha cho hay.

Ceuta ngăn cách với Morocco bằng hàng rào biên giới cao 10 mét, nhưng người di cư từ Morocco có thể bơi trên biển, vòng qua hàng rào này để đặt chân lên bãi biển Tarajal thuộc Ceuta.

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết theo ước tính của họ, khoảng 49.000 người di cư đã vượt biên vào vùng lãnh thổ Ceuta ở Bắc Phi trong 24 giờ qua, cả bằng đường biển và đường bộ từ Morocco. Theo phát ngôn viên bộ này, ít nhất 18 người đã thiệt mạng khi tìm cách vượt biển tới Ceuta.

Ông Rachid Sbihi, người đứng đầu một hiệp hội đại diện cho các thành viên Lực lượng Phòng vệ Dân sự Tây Ban Nha tại địa phương, nói rằng phần lớn nạn nhân chết đuối khi vượt biển, song cũng có người tử vong do bị giẫm đạp khi đám đông chen lấn vượt qua đê chắn sóng tại bãi biển Tarajal.

Người di cư vượt biên từ Morocco vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha ngày 30/7. Ảnh: AP

Tây Ban Nha là một trong những cửa ngõ chính để người di cư vào châu Âu, với hy vọng tìm kiếm cơ hội kinh tế tốt hơn hoặc chạy trốn bạo lực tại quê nhà.

Ceuta cùng với Melilla, hai thành phố tự trị của Tây Ban Nha nằm ở phía bắc Morocco, tạo nên đường biên giới trên bộ duy nhất giữa Liên minh châu Âu và châu Phi. Hai địa điểm này thường xuyên ghi nhận làn sóng người di cư tìm cách vượt biên từ Morocco để tiến vào châu Âu.

Tình hình căng thẳng tại biên giới giữa Tây Ban Nha và Morocco leo thang sau khi số người tràn vào Ceuta tăng vọt từ ngày 29/7. Video tại hiện trường cho thấy hàng nghìn người, phần lớn là nam giới, đã bơi vòng qua các đê chắn sóng ở bãi biển Tarajal hoặc phá cổng trên hàng rào biên giới để vào thành phố. Một số người vừa tiến vào lãnh thổ Tây Ban Nha vừa hô vang "Tây Ban Nha muôn năm".

Morocco được cho là đã mở cửa khẩu Tarajal để dòng người tràn qua lãnh thổ Tây Ban Nha. Giới chức Morocco chưa bình luận về sự việc.

Tây Ban Nha đã triển khai quân đội đến hỗ trợ chính quyền Ceuta khôi phục trật tự và đảm bảo an ninh, yêu cầu Morocco đã phối hợp để kiểm soát tình hình, lập kế hoạch đưa những người vượt biên trở về trong thời gian sớm nhất.

Lãnh đạo chính quyền Ceuta Juan Jesus Vivas kêu gọi chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia, đồng thời tăng cường cảnh sát và triển khai quân đội tới vùng đất này để "đảm bảo sự bất khả xâm phạm của biên giới và an toàn cho người dân". Ông cho biết các trung tâm tiếp nhận người di cư đã quá tải.

"Người di cư vẫn tiếp tục tràn vào. Lực lượng tăng cường được điều đến hiện chỉ đủ để hỗ trợ người bị thương và thực hiện các hoạt động nhân đạo khác", ông Sbihi nói.

Theo Sbihi, do không có nơi trú ẩn, hàng nghìn người di cư, trong đó có nhiều trẻ em không có người đi cùng, phải ngủ qua đêm tại các công viên và trên vỉa hè, trong khi nhiều người khác lang thang trên đường phố. "Mọi thứ đều hỗn loạn", ông nhấn mạnh.

Vị trí Morocco, Tây Ban Nha và thành phố Ceuta. Đồ họa: Guardian

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến số lượng lớn người di cư đồng loạt tìm cách vượt biển vào Ceuta. Trước đó, chính quyền Ceuta cho rằng làn sóng người di cư gia tăng liên quan đến phán quyết của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha hồi đầu tháng, cấm giới chức lập tức trục xuất những người di cư đến bằng đường biển nếu chưa thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý.

Tuy nhiên, một số nhà hoạt động tại Morocco tỏ ra hoài nghi về nhận định này, cho rằng phần lớn người di cư khó có thể biết đến những quyết định pháp lý như vậy. Ngoài ra, phán quyết này không áp dụng với những người nhập cảnh bằng đường bộ, bao gồm cả việc trèo qua hàng rào biên giới.