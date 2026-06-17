Triệt phá ngân hàng ngầm phục vụ các tổ chức tội phạm tại châu Âu

Cảnh sát cho biết mạng lưới này cho phép chuyển tiền giữa Italy và một số nước thông qua hệ thống trung gian hưởng hoa hồng, với tổng giá trị giao dịch ước đạt từ 80-100 triệu euro mỗi năm.
Cảnh sát Italy cho biết vừa triệt phá một ngân hàng ngầm quy mô lớn chuyên phục vụ các tổ chức tội phạm có tổ chức, với lượng tiền được cho là đã luân chuyển lên tới hàng trăm triệu euro trong ít nhất 3 năm qua.
Theo cơ quan chức năng, mạng lưới này hoạt động từ năm 2021 với căn cứ hậu cần đặt tại thành phố Prato, gần thành phố Florence.
Hệ thống đóng vai trò trung gian tài chính, cung cấp các kênh thanh toán bảo đảm tính ẩn danh cho các giao dịch liên quan đến các lô hàng ma túy quy mô lớn mà không cần vận chuyển tiền mặt.
Cảnh sát cho biết mạng lưới này cho phép chuyển tiền giữa Italy, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Bỉ và Hà Lan thông qua một hệ thống trung gian hưởng hoa hồng, với tổng giá trị giao dịch ước đạt từ 80-100 triệu euro (87-109 triệu USD) mỗi năm trong ít nhất 3 năm qua. Các băng nhóm buôn bán ma túy và các tổ chức tội phạm có tổ chức sử dụng mạng lưới này để thực hiện các giao dịch tài chính xuyên biên giới.
Lực lượng chức năng đã bắt giữ 41 đối tượng tại Italy và Tây Ban Nha liên quan đến mạng lưới này. Các nghi phạm bị cáo buộc nhiều tội danh, trong đó có tham gia tổ chức tội phạm, buôn bán ma túy, rửa tiền và hỗ trợ nhập cư trái phép.
Kết quả điều tra cũng cho thấy một nhánh của tổ chức này điều hành đường dây đưa người nhập cư trái phép vào Liên minh châu Âu (EU). Những người di cư bị thu tới 9.500 euro (hơn 10.000 USD) cho hành trình đến một số địa phương tại Italy.
Theo giới chức Italy, thành phố Prato, trung tâm ngành dệt may của nước này, trong những năm gần đây đã trở thành địa bàn hoạt động của nhiều nhóm tội phạm có tổ chức./.
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