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Thế giới

Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết kêu gọi ông Trump chấm dứt chiến sự với Iran

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Với tỷ lệ 214 phiếu thuận và 208 phiếu chống, Hạ viện Mỹ thông qua một nghị quyết kêu gọi Tổng thống Trump chấm dứt việc sử dụng lực lượng vũ trang Mỹ trong các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.

Toàn cảnh một phiên họp của Hạ viện Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)
Toàn cảnh một phiên họp của Hạ viện Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 23/7 (theo giờ địa phương), Hạ viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết kêu gọi Tổng thống Donald Trump chấm dứt việc sử dụng lực lượng vũ trang Mỹ trong các hoạt động quân sự nhằm vào Iran nếu không được Quốc hội cho phép trước, trong động thái phản ánh những bất đồng ngày càng gia tăng tại Quốc hội về chính sách của chính quyền đối với Tehran.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nghị quyết được thông qua với tỷ lệ 214 phiếu thuận và 208 phiếu chống, trong đó 4 nghị sỹ Cộng hòa gồm Tom Barrett (bang Michigan), Brian Fitzpatrick (bang Pennsylvania), Warren Davidson (bang Ohio) và Thomas Massie (bang Kentucky) đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết cùng các nghị sỹ Dân chủ.

Nghị quyết do Hạ nghị sỹ Dân chủ Pramila Jayapal (bang Washington) bảo trợ, yêu cầu Tổng thống chấm dứt việc sử dụng lực lượng vũ trang Mỹ trong các hoạt động thù địch chống Iran, bao gồm việc triển khai lực lượng tham chiến hoặc thực hiện nhiệm vụ chiếm đóng, nếu không có sự phê chuẩn cụ thể của Quốc hội.

Đây là nghị quyết đồng thuận (concurrent resolution), không có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý và không cần trình Tổng thống ký ban hành. Vì vậy, ngay cả khi được Thượng viện thông qua, nghị quyết mang tính biểu tượng này cũng không buộc chính quyền phải thay đổi chính sách quân sự đối với Iran.

Dự kiến, Thượng viện Mỹ sẽ xem xét một dự thảo nghị quyết riêng vào chiều cùng ngày với mục tiêu tương tự nhằm hạn chế quyền của Tổng thống trong việc phát động các hoạt động quân sự chống Iran mà không có sự chấp thuận của Quốc hội.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, với số thương vong của quân đội Mỹ gia tăng và chi phí quân sự ngày càng lớn.

Mặc dù một số nghị sỹ Cộng hòa bày tỏ quan ngại về tác động chính trị của cuộc xung đột đối với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đa số đảng này vẫn tiếp tục ủng hộ chính sách của Tổng thống Trump.

Trước đó một ngày, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật ngân sách quốc phòng trị giá khoảng 1.150 tỷ USD cho năm tài khóa mới, bao gồm kinh phí cho các hoạt động quân sự.

Trong khi đó, các nghị sỹ Dân chủ tuyên bố sẽ tiếp tục sử dụng các biện pháp lập pháp và quyền kiểm soát ngân sách nhằm hạn chế việc mở rộng các chiến dịch quân sự nếu không có sự phê chuẩn của Quốc hội.

Theo Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh năm 1973, Tổng thống Mỹ có trách nhiệm thông báo cho Quốc hội trong vòng 48 giờ sau khi triển khai lực lượng nhằm vào các hoạt động thù địch và chỉ được tiếp tục chiến dịch quân sự trong thời hạn nhất định nếu không có sự cho phép của Quốc hội.

Giới quan sát nhận định cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện phản ánh những tranh luận kéo dài về phạm vi quyền hạn của Tổng thống trong việc sử dụng lực lượng quân sự ở nước ngoài, đồng thời cho thấy vấn đề Iran tiếp tục là chủ đề gây chia rẽ trong Quốc hội Mỹ, bất chấp sự ủng hộ của đa số nghị sỹ Cộng hòa đối với chính sách đối ngoại của Nhà Trắng./.

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