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Thế giới

Mỹ cảnh báo tăng cường tấn công nếu Iran tiếp tục có hành động đe dọa

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Nếu xung đột tiếp diễn, Mỹ có thể mở rộng các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu hạ tầng chiến lược của Iran, trong đó có các cơ sở năng lượng, cầu và các công trình phục vụ quân sự.

Khói bốc lên sau các vụ oanh tạc của lực lượng Mỹ - Israel nhằm vào Tehran (Iran) ngày 28/2. (Ảnh: ANI/TTXVN)
Khói bốc lên sau các vụ oanh tạc của lực lượng Mỹ - Israel nhằm vào Tehran (Iran) ngày 28/2. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/7 tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng sức ép quân sự đối với Iran nếu Tehran không chấm dứt các hành động mà Washington cho là đe dọa lực lượng Mỹ và an ninh hàng hải tại Trung Đông, đồng thời cảnh báo sẽ không cho phép Iran khôi phục chương trình hạt nhân.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu tại Nhà Trắng trong cuộc hội đàm với Tổng thống Liban Joseph Aoun, Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ đáp trả sau khi ít nhất 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong các vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ cuối tuần qua. Ông Trump lưu ý đến nay Washington vẫn "rất kiềm chế" trong các hoạt động quân sự.

Tổng thống Trump nhấn mạnh nếu xung đột tiếp diễn, Mỹ có thể mở rộng các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu hạ tầng chiến lược của Iran, trong đó có các cơ sở năng lượng, cầu và các công trình phục vụ quân sự.

Theo Tổng thống Mỹ, các chiến dịch quân sự thời gian qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho năng lực quân sự và chương trình hạt nhân của Iran, khiến nước này sẽ mất nhiều năm để khôi phục.

Đề cập các thông tin tình báo cho rằng Iran có thể đã chuyển một số thiết bị hạt nhân tới cơ sở Núi Pickaxe, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ tấn công địa điểm này nếu phát hiện Tehran tìm cách nối lại chương trình hạt nhân.

Tuy nhiên, ông cho biết chưa thể xác nhận các báo cáo về việc Iran đã di chuyển máy ly tâm đến đó. Tổng thống Mỹ nói thêm điều Washington đặc biệt quan tâm là việc kiểm soát vật liệu hạt nhân. Bản thân các máy ly tâm không phải là yếu tố quyết định nếu Iran không còn vật liệu có thể sử dụng để phát triển chương trình hạt nhân.

Cùng ngày, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho hay Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Iran, song khẳng định Washington sẽ đáp trả mạnh nếu Tehran tiếp tục các hành động nhằm vào tàu thương mại hoặc lực lượng Mỹ tại khu vực.

Theo ông Hegseth, Iran đã có nhiều cơ hội tham gia các cuộc đàm phán nhằm bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz nhưng chưa đạt kết quả. Các lực lượng Mỹ vẫn đang tiến hành các chiến dịch quân sự hằng đêm nhằm làm suy giảm năng lực quân sự của Iran và Tổng thống Trump có đầy đủ các phương án để xử lý tình hình.

Trong phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cũng cho hay một số quan chức Iran đang tìm cách thiết lập các kênh tiếp xúc với Mỹ nhằm chấm dứt xung đột, song khẳng định điều này sẽ không ảnh hưởng đến các quyết định của Washington.

Ông Trump đồng thời bảo vệ quyết định rút Mỹ khỏi Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) năm 2018, cho rằng nếu thỏa thuận này tiếp tục được duy trì thì Iran có thể đã phát triển được vũ khí hạt nhân từ nhiều năm trước.

Ông nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục các chiến dịch quân sự cho đến khi loại bỏ được khả năng Iran đe dọa an ninh khu vực.

Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông sau khi thỏa thuận ngừng bắn với Iran đổ vỡ và giao tranh giữa hai bên tái diễn.

Giới chức Mỹ cho biết Washington vẫn duy trì hai mục tiêu song song là gây sức ép quân sự đối với Tehran, đồng thời để ngỏ khả năng nối lại đàm phán nếu Iran chấp nhận các điều kiện của Mỹ./.

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