Mỹ và Iran phát tín hiệu duy trì đối thoại giữa lúc căng thẳng

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết chưa quyết định liệu có mở rộng các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hay không, đồng thời xác nhận chính quyền Mỹ vẫn đang duy trì đối thoại với Tehran. Theo ông, phía Iran đang cho thấy thái độ nghiêm túc hơn trong các cuộc trao đổi, dù điều đó chưa đồng nghĩa hai bên sẽ đạt được thỏa thuận.

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau khi ông họp với các cố vấn an ninh cấp cao để thảo luận các lựa chọn ứng phó với tình hình Iran. Tính đến ngày 24/7, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu quân sự của Iran trong 13 đêm liên tiếp.

Về các biện pháp gây sức ép, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo áp đặt lệnh trừng phạt đối với doanh nhân Iran Babak Zanjani cùng một mạng lưới tài chính bị Washington cáo buộc giúp Tehran tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế và né tránh các lệnh cấm vận. Theo phía Mỹ, động thái này nằm trong chiến lược tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cùng ngày đã điện đàm với người đồng cấp Ai Cập Badr Abdelatty để trao đổi diễn biến khu vực và các biện pháp hướng tới hòa bình, ổn định và an ninh tại Trung Đông. Theo phía Iran, Ngoại trưởng Araghchi tái khẳng định lập trường rằng Tehran sẽ chưa chấp nhận ngừng bắn cho đến khi các yêu cầu liên quan đến eo biển Hormuz được đáp ứng. Ông cũng cho rằng vấn đề hiện nay không nằm ở việc thiếu bên trung gian mà phụ thuộc vào cách tiếp cận của phía Mỹ.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ai Cập phản đối các cuộc tấn công của Iran nhằm vào Bahrain, Kuwait và Jordan, cho rằng các hành động này xâm phạm chủ quyền các quốc gia, làm gia tăng căng thẳng khu vực và vi phạm luật pháp quốc tế cũng như Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ).

Trong bối cảnh an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz tiếp tục là tâm điểm quan ngại, hãng thông tấn IRNA đưa tin một phái đoàn Oman đã tới Tehran để thảo luận về cơ chế quản lý hoạt động hàng hải tại tuyến đường biển chiến lược này. Trước đó, Ngoại trưởng Iran và người đồng cấp Oman cũng đã điện đàm về an ninh hàng hải và các biện pháp ngăn chặn nguy cơ leo thang căng thẳng.

Trong diễn biến khác, Đại sứ quán Mỹ tại Israel khuyến cáo công dân nước này hạn chế các hoạt động không cần thiết, theo dõi sát các cảnh báo an ninh và chuẩn bị cho khả năng gián đoạn giao thông hàng không do tình hình khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.

Cũng trong ngày 24/7, Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ tới Washington từ ngày 27/7 và dự kiến gặp Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 28/7 để trao đổi về các vấn đề song phương và tình hình khu vực.