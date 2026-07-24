Israel chuẩn bị cho khả năng xung đột trở lại với Iran

Người dân trú ẩn tại một ga tàu điện ngầm ở Ramat Gan hồi cuối tháng 2/2026. Ảnh: Jerusalem Post

Thị trưởng Carmel Shama-Hacohen thông báo trên trang Facebook ngày 23/7: “Chúng tôi quyết định mở tất cả các hầm trú bom trong thành phố. Đánh giá tình hình cho thấy nguy cơ Iran phóng tên lửa trong dịp cuối tuần đã tăng lên và không còn là nguy cơ không đáng kể. Mặc dù việc mở các hầm trú bom gây ra chi phí, nhưng trong tình hình hiện nay, thận trọng hơn là điều đúng đắn. Hy vọng rằng quyết định mở cửa này sẽ không cần thiết phải sử dụng”.

Ông Shama-Hacohen kêu gọi các ban quản lý tại các tòa nhà dân cư bảo đảm rằng các hầm trú bom chung của khu dân cư đã được chuẩn bị đầy đủ và có thể tiếp cận khi cần thiết.

Thị trưởng Ramat Gan nhấn mạnh rằng quyết định này chỉ là biện pháp phòng ngừa của chính quyền thành phố và không xuất phát từ cảnh báo mới nào của cấp quốc gia.

Ông Shama-Hacohen cũng tìm cách trấn an người dân, khẳng định Israel đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó nếu Iran tiến hành đợt tấn công tên lửa mới.

Ramat Gan là một trong những khu vực từng nhiều lần trở thành mục tiêu trong các đợt tấn công tên lửa trả đũa trước đây của Iran nhằm vào Israel. Trong các vòng giao tranh gần đây, khu vực đô thị Tel Aviv, trong đó có thành phố Ramat Gan, đã nhiều lần hứng chịu các vụ phóng tên lửa từ Iran, khiến người dân phải xuống hầm trú bom và các hệ thống phòng không Israel phải được kích hoạt để đánh chặn. Vì vậy, quyết định mở toàn bộ hầm trú bom lần này được xem là biện pháp phòng ngừa nhằm nâng cao mức độ sẵn sàng của thành phố trước nguy cơ các cuộc tấn công mới.