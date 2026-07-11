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Thế giới

Iran cảnh báo đáp trả, Israel tuyên bố sẵn sàng nối lại chiến dịch quân sự

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Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Iran tuyên bố Tehran sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng nước này, đồng thời cảnh báo Israel sẽ phải chịu hậu quả nếu tiếp tục các hành động quân sự.

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Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Iran Mohammad Bagher Zolghadr. (Ảnh: AA/TTXVN)

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Iran và Israel liên tiếp đưa ra các tuyên bố cứng rắn, trong khi Pakistan khẳng định sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò trung gian hòa giải nhằm thúc đẩy đối thoại.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 10/7, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Iran Mohammad Bagher Zolghadr tuyên bố Tehran sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của nước này, đồng thời cảnh báo Israel sẽ phải chịu hậu quả nếu tiếp tục các hành động quân sự.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố nước này sẵn sàng nối lại chiến dịch quân sự chống Iran nếu cần thiết và sẽ hành động "với lực lượng còn mạnh hơn".

Theo Đài phát thanh công Kan của Israel và báo New York Post, Israel cũng sẵn sàng tham gia các đợt không kích mới của Mỹ nhằm vào Iran nếu được Washington đề nghị và Tổng thống Mỹ Donald Trump bật đèn xanh.

Giao tranh giữa Mỹ và Iran cũng tiếp tục leo thang trong tuần qua. Mỹ đã tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào hàng chục mục tiêu quân sự tại Iran, với lý do đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.

Tehran cáo buộc Washington còn nhắm vào các cơ sở hạ tầng dân sự và cho biết các cuộc tấn công khiến 17 người thiệt mạng. Đáp trả, Iran đã phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait, Bahrain, Qatar và Jordan.

Ngày 11/7, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran vẫn tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ, đồng thời cáo buộc Washington vi phạm bản ghi nhớ khi tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn không còn hiệu lực, song cho biết vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục đàm phán với Iran.

Giữa lúc căng thẳng gia tăng, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết ông đã điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian về tình hình Trung Đông và tái khẳng định Islamabad sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò trung gian hòa giải.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của kiềm chế, đối thoại và giải pháp ngoại giao nhằm duy trì những thành quả hòa bình đạt được trong thời gian qua.

Trong diễn biến khác, kênh truyền hình CNN của Mỹ ngày 10/7 dẫn hình ảnh vệ tinh cho rằng Iran có dấu hiệu khôi phục một số hạng mục tại các cơ sở hạt nhân và quân sự sau các đợt không kích của Mỹ và Israel, trong đó có khu phức hợp quân sự Parchin.

Bên cạnh đó, các ảnh vệ tinh chụp ngày 21/6 cũng ghi nhận phương tiện ra vào hệ thống đường hầm tại khu vực núi Pickaxe, trong thời điểm bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran vẫn còn hiệu lực.

Trước đó, hồi tháng 5, tờ The New York Times dẫn đánh giá của tình báo Mỹ cho biết Iran đã khôi phục quyền tiếp cận 30 trong tổng số 33 cơ sở tên lửa dọc eo biển Hormuz, bao gồm các bệ phóng và công trình ngầm./.

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