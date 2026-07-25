Gần 40 người thương vong trong vụ đánh bom liều chết tại Pakistan

Vụ tấn công xảy ra tại trạm kiểm soát an ninh ở huyện Tank khi một đối tượng điều khiển xe chứa thuốc nổ lao vào mục tiêu gây ra vụ nổ lớn.
Các nguồn tin an ninh tại Pakistan ngày 24/7 cho biết ít nhất 14 người đã thiệt mạng và 24 người bị thương trong vụ đánh bom liều chết tại một trạm kiểm soát an ninh ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc nước này, vào tối hôm trước.
Vụ tấn công xảy ra tại trạm kiểm soát an ninh ở huyện Tank khi một đối tượng điều khiển xe chứa thuốc nổ lao vào mục tiêu gây ra vụ nổ lớn.
Trong số những người thiệt mạng có 9 binh sỹ, 4 cảnh sát và một quan chức thuộc sở lâm nghiệp tỉnh.
Hiện tất cả những người bị thương, gồm 20 binh sĩ và 4 cảnh sát, đã được đưa đến bệnh viện điều trị.
Vụ nổ lớn cũng khiến trạm kiểm soát an ninh bị phá hủy hoàn toàn và cơ sở hạ tầng xung quanh hư hại nghiêm trọng. Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 3 binh sĩ được cho là bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Sau vụ việc, lực lượng an ninh đã tiêu diệt 3 phần tử tại khu vực lân cận. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận tiến hành vụ tấn công. Giới chức Pakistan đang điều tra vụ việc./.
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