Syria nghi IS đứng sau vụ đánh bom gần khách sạn Tổng thống Pháp lưu trú

Khói đen bốc lên sau vụ nổ tại Damascus ngày 7/7. Ảnh chụp màn hình: Mehr News

Phát biểu trên Đài truyền hình nhà nước Syria Ekhbariya, người đứng đầu lực lượng an ninh nội bộ khu vực nông thôn Damascus, ông Ahmad al-Dalati, cho biết lực lượng chức năng đã lần theo dấu vết một thành viên của nhóm thực hiện vụ tấn công, từ đó xác định được các thành viên còn lại.

Theo ông al-Dalati, kết quả điều tra ban đầu cho thấy nhóm này có liên hệ với IS. Ông không nêu thêm chi tiết và cho biết quá trình điều tra vẫn đang được tiếp tục.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Syria Anas Khattab cho biết chính quyền sẽ công bố danh tính các nghi phạm, vai trò của từng đối tượng và các mối liên hệ của nhóm sau khi hoàn tất điều tra.

Ngày 7/7, hai vụ nổ đã xảy ra gần khách sạn Four Seasons ở thủ đô Damascus, nơi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lưu trú trong chuyến thăm Syria. Theo truyền thông Syria, hai thiết bị nổ được cài trong một thùng rác và một phương tiện gần khách sạn đã phát nổ, khiến ít nhất 18 người bị thương, trong đó có bốn cảnh sát.

Các nhân chứng cho biết khói bốc lên gần khu vực khách sạn ngay sau các vụ nổ. Sự việc xảy ra khi Tổng thống Macron đang hội đàm với Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa tại Dinh Tổng thống.

Điện Elysee sau đó xác nhận Tổng thống Macron an toàn và vẫn tiếp tục chương trình làm việc theo kế hoạch. Theo Văn phòng Tổng thống Pháp, ông Macron đã rời khách sạn trước thời điểm các vụ nổ xảy ra.

Ông Macron là nhà lãnh đạo Tây Âu đầu tiên thăm Syria kể từ sau khi chính quyền của cựu Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ vào năm 2024.