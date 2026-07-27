Hơn 350.000 người sơ tán vì cháy rừng tại châu Âu

Tại vùng Gironde của Pháp, nơi có thành phố Bordeaux nổi tiếng với ngành sản xuất rượu vang, chính quyền địa phương đã ban hành lệnh sơ tán với hơn 250.000 người để ứng phó cháy rừng. Đây là một trong những chiến dịch sơ tán lớn nhất của Pháp kể từ sau Thế chiến II.

Trong đêm 25/7, thêm 5 địa phương thuộc vùng Gironde được yêu cầu sơ tán do gió đổi hướng và thời tiết thêm khô hạn, khiến các đám cháy rừng diễn tiến phức tạp. Diện tích rừng bị thiêu rụi tại Gironde, chủ yếu là rừng thông và cây bụi khô héo sau nhiều đợt nắng nóng liên tiếp, đã tăng lên gần 42.000 hecta.

Máy bay xả nước chữa cháy tại San Martin de Valdeiglesias, Tây Ban Nha, ngày 26/7. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết tình hình cháy rừng vẫn "rất bất lợi". Lửa bùng phát dữ dội trở lại và diễn tiến khó lường, nhiệt độ cao khiến vụ cháy tự sinh ra những luồng gió riêng, thổi lửa lan theo hướng khó dự báo, dịch chuyển nhanh chóng về khu vực đô thị Bordeaux. Đến đêm 25/7, đám cháy mới có dấu hiệu giảm cường độ.

Pháp đang triển khai lực lượng cứu hỏa trên bộ và trên không nhằm ngăn ngọn lửa tiến về Bordeaux. Máy bay liên tục thả nước và chất chống cháy, trong khi quân đội được điều động hỗ trợ các đội chữa cháy làm việc suốt ngày đêm. Nhiều quốc gia châu Âu cũng cử máy bay, trực thăng và lính cứu hỏa tới hỗ trợ.

Tại Tây Ban Nha, hàng loạt ngôi làng ở khu vực phía tây Madrid tiếp tục được sơ tán trong đêm, đồng thời xuất hiện thêm một điểm cháy mới gần thành phố ven biển Valencia.

Chính quyền Valencia cho biết vụ cháy tại rặng núi có nhiều cây bụi ở khu vực Manises đã khiến một người thiệt mạng, đánh dấu trường hợp tử vong đầu tiên được ghi nhận trong đợt cháy rừng mới nhất tại Tây Ban Nha.

Lính cứu hỏa Paris được huy động đến Gironde ứng phó cháy rừng ngày 26/7. Ảnh: AFP

Thủ hiến Valencia Juanfran Perez Llorca nhận định ngọn lửa đã vượt quá khả năng khống chế của lực lượng địa phương. Ông Pilar Bernabe, đại diện chính phủ Tây Ban Nha, mô tả tình hình "rất căng thẳng" khi phải chống cháy giữ điều kiện thời tiết bất lợi.

Thủ tướng Pedro Sanchez cho biết Tây Ban Nha "vẫn đối mặt những giờ khó khăn phía trước", nhưng đánh giá nỗ lực kiểm soát đám cháy có diễn biến tích cực.

Các vụ cháy rừng chưa được kiểm soát tại Tây Ban Nha trong tuần này đã buộc khoảng 116.000 người rời bỏ nhà cửa.