Iran bán được 18 tỷ USD dầu mỏ giữa thời chiến

"Chúng tôi đã bán được 11,5 tỷ USD dầu mỏ trong giai đoạn chiến sự và 6,5 tỷ USD trong thời gian ngừng bắn. Các khoản này chiếm hơn 60% doanh thu từ dầu mỏ được dự toán trong ngân sách năm nay, bất chấp bối cảnh khủng hoảng", Bộ Dầu mỏ Iran thông báo hôm 25/7.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad nói thêm rằng rủi ro giảm xuống đối với hoạt động vận chuyển của tàu chở dầu đã giúp thúc đẩy xuất khẩu, cho phép Tehran bán một phần trong khoảng 100 triệu thùng dầu thô và khí ngưng tụ đang lưu trữ.

Tàu chở dầu của Iran. Ảnh: Shipspotting

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, trưởng đoàn đàm phán Iran, cuối tháng trước khẳng định Tehran không thể xuất khẩu bất kỳ lượng dầu nào trong thời gian Washington áp đặt phong tỏa các cảng biển.

Mỹ và Israel ngày 28/2 phát động cuộc chiến nhằm vào Iran, khiến Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào đồng minh của Washington trong khu vực.

Lệnh ngừng bắn đạt được hồi tháng 4 giúp xung đột lắng dịu. Tuy nhiên, giao tranh bùng phát trở lại từ cuối tháng 6 khi hai bên tiếp tục đối đầu để giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu.

Chiến sự khiến eo biển Hormuz gần như bị tê liệt, đẩy giá nhiên liệu tăng vọt và gây ra những biến động kinh tế trên diện rộng.