Giá dầu giảm khi Mỹ cam kết hỗ trợ tàu ở eo biển Hormuz

Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,83 USD (1,69%) xuống 106,34 USD/thùng; trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,72 USD (1,69%) xuống 100,22 USD/thùng.

Thông báo được ông Trump đưa ra trên nền tảng Truth Social vào ngày 3/5, trong đó ông khẳng định Mỹ sẽ bắt đầu hành động từ sáng 4/5 để hỗ trợ các quốc gia trung lập - những nước không tham gia vào cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran. Ông cho biết, Mỹ đã thông báo với các nước liên quan rằng Mỹ sẽ dẫn dắt tàu của họ di chuyển an toàn qua khu vực hàng hải đang bị phong tỏa giúp họ tiếp tục hoạt động thương mại bình thường.

Tuy nhiên, ông Trump không cung cấp chi tiết về quy mô chiến dịch, cũng như việc liệu Hải quân Mỹ có tham gia hay không. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chưa đưa ra phản hồi chính thức trước yêu cầu từ giới truyền thông.

Diễn biến này ngay lập tức tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu, khiến giá dầu giảm hơn 1 USD/thùng.