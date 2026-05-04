Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thế giới

Giá dầu giảm khi Mỹ cam kết hỗ trợ tàu ở eo biển Hormuz

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Trong phiên giao dịch 4/5, giá dầu thế giới giảm mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ nỗ lực triển khai hỗ trợ các tàu thuyền đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz.

xang-250426-1-8189.jpg
Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,83 USD (1,69%) xuống 106,34 USD/thùng; trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,72 USD (1,69%) xuống 100,22 USD/thùng.

Thông báo được ông Trump đưa ra trên nền tảng Truth Social vào ngày 3/5, trong đó ông khẳng định Mỹ sẽ bắt đầu hành động từ sáng 4/5 để hỗ trợ các quốc gia trung lập - những nước không tham gia vào cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran. Ông cho biết, Mỹ đã thông báo với các nước liên quan rằng Mỹ sẽ dẫn dắt tàu của họ di chuyển an toàn qua khu vực hàng hải đang bị phong tỏa giúp họ tiếp tục hoạt động thương mại bình thường.

Tuy nhiên, ông Trump không cung cấp chi tiết về quy mô chiến dịch, cũng như việc liệu Hải quân Mỹ có tham gia hay không. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chưa đưa ra phản hồi chính thức trước yêu cầu từ giới truyền thông.

Diễn biến này ngay lập tức tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu, khiến giá dầu giảm hơn 1 USD/thùng.

baotintuc.vn
Link bài gốc Copy link
https://baotintuc.vn/thi-truong-tien-te/gia-dau-giam-khi-my-cam-ket-ho-tro-tau-o-eo-bien-hormuz-20260504071632824.htm

Tin liên quan

Tags:

#giá dầu #Mỹ #Hormuz #thị trường năng lượng #giá dầu Brent #giá WTI #xung đột Trung Đông

Chủ đề Thế giới ngày qua

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Vụ kiện chất độc da cam/dioxin tại Pháp bước vào giai đoạn quyết định

Vụ kiện chất độc da cam/dioxin tại Pháp bước vào giai đoạn quyết định

Trong một thông cáo, tổ chức Collectif Vietnam-Dioxine cho biết phiên xét xử giám đốc thẩm trong vụ kiện của bà Trần Tố Nga chống lại các tập đoàn hóa chất Mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 16/6 tới tại Paris, đánh dấu giai đoạn mang tính quyết định của một trong những vụ kiện kéo dài nhiều năm qua liên quan đến hậu quả chiến tranh.
Nổ súng gần bữa tiệc ông Trump tham dự

Nổ súng gần bữa tiệc ông Trump tham dự

Tổng thống Trump được mật vụ Mỹ sơ tán khỏi tiệc chiêu đãi phóng viên chuyên trách Nhà Trắng tại khách sạn Washington Hilton, sau khi các tiếng súng vang lên.
Pakistan kêu gọi Mỹ và Iran gia hạn ngừng bắn

Pakistan kêu gọi Mỹ và Iran gia hạn ngừng bắn

Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar ngày 21/4 kêu gọi Mỹ và Iran tăng cường tiếp xúc, cân nhắc gia hạn lệnh ngừng bắn và tạo thêm thời gian cho đối thoại, ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng.