Nổ súng gần bữa tiệc ông Trump tham dự

Hãng thông tấn AFP dẫn lời thành viên nội các Mỹ cho biết đã có nổ súng khi diễn ra tiệc chiêu đãi phóng viên chuyên trách Nhà Trắng tại khách sạn Washington Hilton tối 25/4 (sáng 26/4 giờ Hà Nội). Video đăng trên mạng xã hội cho thấy ông Trump được mật vụ sơ tán khỏi sự kiện sau khi xuất hiện những âm thanh lớn.

Ông Trump, bà Melania, Phó tổng thống JD Vance và các thành viên nội các khác đều an toàn. Cảnh sát đã phong tỏa khách sạn này và trực thăng di chuyển ở phía trên.

Kẻ mang súng đã tìm cách vượt qua vòng kiểm tra an ninh, song bị mật vụ Mỹ chặn lại trước khi vào được hội trường tiệc. Một mật vụ bị bắn, viên đạn trúng vào đồ bảo hộ và đặc vụ này đã được đưa đến bệnh viện. Không rõ tình trạng hiện tại của người này.

Fox News đưa tin nghi phạm là Cole Thomas Allen, 31 tuổi, tới từ bang California.

Ông Trump tham dự sự kiện chiêu đãi phóng viên tại khách sạn Washington Hilton ngày 25/4. Ảnh: AFP

"Quả là một buổi tối ở Washington. Mật vụ và lực lượng hành pháp đã làm việc xuất sắc, khi hành động nhanh chóng và dũng cảm. Kẻ nổ súng đã bị bắt và tôi đã đề nghị để chương trình tiếp tục, song sẽ hoàn toàn làm theo hướng dẫn của lực lượng hành pháp", ông Trump viết trên mạng xã hội.

Sau đó, Tổng thống Trump thông báo ông trở lại Nhà Trắng theo đề nghị của lực lượng hành pháp và sẽ tổ chức họp báo. Ông cũng nói rằng tiệc tối sẽ được tổ chức lại trong vòng 30 ngày.

Nghi phạm bị khống chế. Ảnh: Truth Social//@realDonaldTrump

Tiệc tối dành cho phóng viên chuyên trách Nhà Trắng là sự kiện thường niên do Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng (WHCA) tổ chức, diễn ra lần đầu vào năm 1921. Sự kiện năm nay có khoảng 2.600 người tham gia.

Đây là lần đầu tiên ông Trump dự tiệc sau hơn một thập kỷ, cũng là lần đầu tiên với tư cách tổng thống. Mỗi năm WHCA đều mời tổng thống đương nhiệm dự tiệc nhưng ông Trump đã từ chối vào những năm trước đó.

Washington Hilton là địa điểm từng xảy ra sự cố an ninh nghiêm trọng cách đây hơn 40 năm. Ngày 30/3/1981, tổng thống Ronald Reagan bị John Hinckley Jr. bắn khi đang rời khỏi khách sạn này. Vụ ám sát hụt khiến ông bị thương nặng do viên đạn xuyên qua phổi, gây chảy máu trong nghiêm trọng.

Đặc vụ Mỹ rút súng sau khi có những tiếng động lớn tại sự kiện có ông Trump tham dự ở khách sạn Washington Hilton ngày 25/4. Ảnh: AFP