Căng thẳng gia tăng tại nhiều điểm nóng Trung Đông - Bắc Phi

Đống đổ nát tại Zrariyeh, miền Nam Liban sau các cuộc không kích của Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, tình hình an ninh tại nhiều khu vực trong khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, với việc quân đội Israel gia tăng các hoạt động quân sự nhằm vào mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở Liban và giao tranh bùng phát gần thủ đô Tripoli của Libya.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sáng 9/5 thông báo đã tiến hành loạt không kích và tấn công trên bộ nhằm vào hơn 85 cơ sở hạ tầng mà Israel cho là thuộc lực lượng Hezbollah tại Liban, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng dọc biên giới phía Bắc Israel sau các vụ phóng rocket nhằm vào lực lượng Israel đang hoạt động tại miền Nam Liban.

IDF cho biết các mục tiêu bị tấn công gồm kho vũ khí, bệ phóng rocket và các công trình bị cáo buộc phục vụ hoạt động quân sự của Hezbollah. Quân đội Israel cũng thông báo đã tấn công một cơ sở ngầm tại thung lũng Beqaa, nơi bị cho là được sử dụng để sản xuất vũ khí.

Động thái quân sự này diễn ra sau khi một số quả rocket được phóng về phía lực lượng Israel tại khu vực biên giới phía Nam Liban trong ngày 8/5. IDF cho biết không ghi nhận thương vong trong các vụ tấn công rocket này.

Trước đó, quân đội Israel cũng thông báo về các vụ việc liên quan đến thiết bị bay không người lái mang chất nổ được cho là do Hezbollah triển khai, khiến một số binh sỹ Israel bị thương.

Sáng 9/5, IDF phát cảnh báo sơ tán đối với cư dân tại một số khu vực ở miền Nam Liban trong bối cảnh Israel chuẩn bị các đợt không kích mới nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah.

Diễn biến mới nhất cho thấy tình hình tại biên giới Israel – Liban tiếp tục căng thẳng, với các hoạt động quân sự qua lại gia tăng trong bối cảnh nguy cơ leo thang xung đột vẫn hiện hữu.

Trong khi đó, tại Libya, giao tranh giữa các nhóm vũ trang gần khu vực phía Tây thủ đô Tripoli đã khiến nhà máy lọc dầu Zawiya – cơ sở lọc dầu lớn nhất đang hoạt động tại nước này – phải tạm thời ngừng vận hành.

Theo thông báo của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC), việc tạm dừng hoạt động được thực hiện như một “biện pháp phòng ngừa” nhằm bảo đảm an toàn cho người lao động và cơ sở hạ tầng. Toàn bộ nhân viên tại khu phức hợp dầu khí và cảng đã được sơ tán an toàn.

Nguồn tin địa phương cho biết, giao tranh xảy ra vào rạng sáng cùng ngày với sự tham gia của các nhóm vũ trang sử dụng vũ khí hạng nặng. Nhiều quả đạn pháo đã rơi vào khu vực nhà máy, trong khi còi báo động được kích hoạt liên tục.

Một số phương tiện và hạng mục trong khuôn viên được cho là đã bị hư hại, tuy nhiên chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng về người.

Nhà máy Zawiya có công suất khoảng 120.000 thùng dầu/ngày, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống năng lượng quốc gia Libya, đồng thời được kết nối với mỏ dầu Sharara – một trong những mỏ dầu lớn nhất nước này.

Tập đoàn NOC khẳng định việc tạm dừng hoạt động không ảnh hưởng đến nguồn cung nhiên liệu trong nước.

Libya liên tục rơi vào tình trạng bất ổn chính trị và an ninh kể từ sau cuộc chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi hồi năm 2011.

Quốc gia Bắc Phi này hiện vẫn bị chia rẽ bởi sự cạnh tranh quyền lực giữa Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (GNU) tại Tripoli được Liên hợp quốc công nhận và chính quyền ở miền Đông do lực lượng của Tướng Khalifa Haftar hậu thuẫn.

Các cuộc xung đột vũ trang rải rác thường xuyên gây gián đoạn hoạt động dầu khí – ngành kinh tế chủ lực của quốc gia Bắc Phi này./.