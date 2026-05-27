Tân thủ lĩnh quân sự Hamas bị Israel hạ sát sau ít ngày được bổ nhiệm

Lực lượng Phòng vệ Israel tuyên bố tiêu diệt tân thủ lĩnh quân sự mới của Hamas trên website chính thức. Ảnh: IDF website

Theo hãng tin Reuters, quân đội Israel cho biết Mohammad Odeh đã bị hạ sát trong một chiến dịch tại Gaza ngày 26/5. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận Odeh từng đứng đầu bộ phận tình báo quân sự của Hamas vào thời điểm xảy ra vụ tấn công xuyên biên giới vào Israel ngày 7/10/2023, sự kiện châm ngòi cho cuộc chiến suốt 3 năm tại Gaza.

Ông Netanyahu cho biết Odeh được bổ nhiệm thay thế Izz al-Din al-Haddad, chỉ huy quân sự cấp cao của Hamas bị Israel hạ sát hôm 15/5. Dù Hamas chưa đưa ra tuyên bố chính thức, các nguồn tin thân cận với phong trào này cho biết Odeh được xem là một trong những ứng viên kế nhiệm hàng đầu nhờ vai trò đứng đầu cơ quan tình báo quân sự của nhóm.

Một người thân của Odeh xác nhận với Reuters rằng ông đã thiệt mạng cùng vợ và con trai. Gia đình cho biết lễ tang sẽ được tổ chức tại thành phố Gaza sau giờ cầu nguyện buổi trưa.

Các quan chức y tế tại Gaza cho biết cuộc không kích của Israel nhằm vào khu Rimal ở thành phố Gaza đã khiến ít nhất sáu người thiệt mạng, trong đó có ít nhất một phụ nữ và hơn 20 người khác bị thương. Cuộc tấn công cũng phá hủy tầng trên của một tòa nhà chung cư. Các đội cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh Israel gia tăng áp lực quân sự tại Gaza, đồng thời mở rộng các hoạt động quân sự ở Liban và Bờ Tây. Trước đó vài giờ, quân đội Israel thông báo mở rộng chiến dịch trên bộ tại Liban nhằm vào lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn, trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.

Trong khi đó, các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Israel và Hamas về giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn vẫn rơi vào bế tắc. Hai bên chưa đạt được đồng thuận về các vấn đề then chốt như giải giáp Hamas và việc quân đội Israel rút khỏi Gaza.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố Hamas sẽ không còn nắm quyền kiểm soát quân sự hay dân sự tại Gaza. Ông cũng nhắc lại kế hoạch mà Israel gọi là “di cư tự nguyện” đối với người dân Gaza, cho biết kế hoạch này sẽ được triển khai “vào đúng thời điểm và theo cách phù hợp”.

Theo số liệu của cơ quan y tế Gaza, khoảng 900 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực. Cơ quan này không phân biệt giữa dân thường và các tay súng vũ trang.

Về phía Israel, quân đội nước này cho biết bốn binh sĩ đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh với các tay súng Palestine trong cùng giai đoạn.

Kể từ khi chiến sự bùng phát vào tháng 10/2023, Israel đã tiến hành nhiều chiến dịch nhằm truy lùng và tiêu diệt các thủ lĩnh quân sự cũng như quan chức cấp cao của Hamas. Chính phủ Israel tuyên bố sẽ tiếp tục truy bắt hoặc tiêu diệt tất cả những người bị cho là liên quan tới cuộc tấn công ngày 7/10/2023.

Theo cơ quan y tế Gaza, hơn 72.000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi chiến tranh bùng phát, phần lớn là dân thường. Trong khi đó, Israel khẳng định quân đội nước này đã áp dụng các biện pháp nhằm hạn chế thương vong đối với dân thường trong các chiến dịch quân sự.