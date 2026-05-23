Vụ nổ mỏ than ở Trung Quốc, đã có 82 người thiệt mạng

Vị trí mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Đồ họa: CNN.

Theo Tân Hoa Xã, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 22/5 tại mỏ than Liushenyu, thuộc thành phố Trường Trị, tỉnh Sơn Tây. Thời điểm xảy ra sự cố, có 247 công nhân đang làm việc dưới lòng đất.

Ban đầu, giới chức địa phương thông báo phần lớn công nhân đã được đưa lên mặt đất an toàn và số người thiệt mạng ở mức thấp. Tuy nhiên, sau quá trình rà soát và cứu hộ kéo dài, con số thương vong được điều chỉnh lên ít nhất 82 người tử vong, trong khi vẫn còn nhiều người mất tích.

Giới chức cho biết nồng độ khí carbon monoxide (CO) bên trong mỏ đã vượt ngưỡng an toàn trước thời điểm xảy ra vụ nổ. Đây là loại khí không màu, không mùi, thường phát sinh trong quá trình đốt cháy than hoặc nhiên liệu trong điều kiện thiếu oxy và được xem là một trong những mối nguy lớn đối với hoạt động khai thác hầm lò.

Theo thông tin ban đầu, hệ thống cảnh báo khí độc của mỏ đã phát tín hiệu trước khi tai nạn xảy ra. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ nổ vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Mỏ than Liushenyu do tập đoàn Sanxi Tongzhou vận hành. Truyền thông Trung Quốc cho biết một số lãnh đạo doanh nghiệp liên quan đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Ngay sau vụ việc, Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ đạo các lực lượng cứu hộ “dốc toàn lực” tìm kiếm người mất tích, điều trị cho người bị thương và khắc phục hậu quả. Ông đồng thời yêu cầu tiến hành điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân sự cố và xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, tổ chức liên quan.

Người đứng đầu Trung Quốc cũng nhấn mạnh các địa phương và cơ quan quản lý cần rút kinh nghiệm sâu sắc từ vụ việc, tăng cường giám sát an toàn lao động, rà soát các nguy cơ tiềm ẩn và ngăn chặn các tai nạn nghiêm trọng tái diễn.

Đội cứu hộ đến hiện trường vụ tai nạn hầm mỏ ở Sơn Tây. Ảnh: Xinhua

Thủ tướng Lý Cường sau đó cũng yêu cầu công khai thông tin kịp thời, bảo đảm minh bạch trong quá trình cứu hộ và điều tra.

Sơn Tây là một trong những trung tâm khai thác than lớn nhất Trung Quốc, đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm nguồn cung năng lượng cho nền kinh tế. Trong hơn hai thập kỷ qua, Trung Quốc đã siết chặt quy định an toàn và từng bước kéo giảm đáng kể số vụ tai nạn hầm mỏ. Tuy nhiên, các vụ nổ khí và sự cố trong khai thác than vẫn tiếp tục là thách thức đối với ngành công nghiệp này.