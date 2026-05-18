17,3 triệu USD cho viên kim cương xanh hiếm nhất thế giới

Viên kim cương xanh The Ocean Dream nặng 5,5 carat lập kỷ lục đấu giá hơn 17 triệu USD tại Geneva sau 20 phút cạnh tranh quyết liệt giữa các nhà sưu tầm.

Viên kim cương xanh lục The Ocean Dream được chốt giá 17,3 triệu USD sau cuộc cạnh tranh kéo dài 20 phút tại Christie's. Ảnh: Christie's.

Ngày 13/5, Christie's đấu giá thành công viên kim cương xanh hình tam giác nặng 5,5 carat mang tên The Ocean Dream, được xem là viên kim cương xanh lục lớn nhất từng được ghi nhận, với giá hơn 13,5 triệu franc Thụy Sĩ (17,3 triệu USD), tại trụ sở Geneva (Thụy Sĩ).

Nhà đấu giá cũng cho biết đây là mức giá cao nhất từng đạt được đối với một viên đá quý cùng loại tại một phiên đấu giá công khai.

Viên kim cương The Ocean Dream được phát hiện tại Trung Phi vào thập niên 1990 và nhanh chóng được giới chuyên gia nhận định với mức giá vượt xa ước tính ban đầu, khoảng 7-10 triệu franc Thụy Sĩ (khoảng 9-13 triệu USD).

Theo Rahul Kadakia, Chủ tịch trụ sở Christie's tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, người mua là một khách hàng tư nhân giấu tên. Phiên đấu giá chỉ kéo dài khoảng 20 phút nhưng đã thu hút sự cạnh tranh lớn, cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt của viên đá quý hiếm này.

Mức giá mới cũng cao gần gấp đôi so với mức giá The Ocean Dream được bán tại Christie's năm 2014, khoảng 8,5 triệu USD. Trước đó, viên kim cương từng được trưng bày cùng nhiều viên đá quý màu hiếm khác tại Triển lãm Kim cương Smithsonian năm 2003.

“Đây là kết quả xứng đáng cho viên kim cương xanh lục hiếm bậc nhất thế giới”, Tobias Kormind, Giám đốc điều hành hãng trang sức trực tuyến 77 Diamonds, nhận định.

Cùng trong ngày 13/5, Sotheby's định giá viên kim cương Địa Trung Hải với 12,3 triệu USD nhưng chưa có người mua. Ảnh: Reuters.

Cùng ngày 13/5, Sotheby's cũng đưa ra đấu giá viên kim cương xanh Địa Trung Hải (Mediterranean Blue Diamond) với mức chốt gần 9,6 triệu franc Thụy Sĩ (12,3 triệu USD) tại Geneva. Tuy nhiên, đến cuối ngày, viên kim cương này vẫn chưa tìm được chủ.

Viên Mediterranean Blue Diamond nặng 6,03 carat, sở hữu màu Fancy Vivid Blue (xanh lam rực rỡ), đạt độ tinh khiết “không tỳ vết bên trong” và thuộc nhóm kim cương Type IIb cực hiếm. Viên đá được khai thác từ mỏ Cullinan nổi tiếng ở Nam Phi và được xem là điểm nhấn của phiên đấu giá trang sức cao cấp ngày 12/5, nơi Sotheby's thu về tổng cộng 23,4 triệu franc Thụy Sĩ (29,9 triệu USD).

Theo Sotheby's, chỉ khoảng 0,3% kim cương trên thế giới có màu xanh lam là màu chủ đạo. Trong số đó, tỷ lệ được xếp hạng Fancy Vivid Blue còn hiếm hơn rất nhiều. Một nghiên cứu của Viện Đá quý Hoa Kỳ (GIA) chỉ ra rằng trên hơn 462 viên kim cương có màu xanh, chỉ khoảng 1% đạt cấp độ màu này. GIA cũng cho biết kim cương xanh được hình thành ở độ sâu lớn hơn hầu hết loại kim cương khác và có mối liên hệ đặc biệt với nước biển.

Ngoài các viên kim cương xanh hiếm, nhiều món trang sức khác tại phiên đấu giá cũng vượt xa mức định giá ban đầu. Một chiếc vòng tay kim cương của Van Cleef & Arpels được bán với giá 486.400 franc Thụy Sĩ (622.733 USD), cao hơn nhiều so với mức ước tính tối đa 95.000 franc Thụy Sĩ. Trong khi đó, đôi bông tai mặt dây chuyền kim cương đạt 217.600 franc Thụy Sĩ (278.586 USD), vượt xa mức định giá 30.000 franc Thụy Sĩ.

Phiên đấu giá còn quy tụ nhiều thiết kế nổi bật từ các thương hiệu trang sức danh tiếng như Bucherer, Cartier, Chopard và Bulgari.

Liban, Israel nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott ngày 15/5 thông báo Liban và Israel đã gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày, bất chấp bạo lực vẫn tiếp diễn ở miền Nam Liban giữa quân đội Israel và phong trào Hồi giáo Hezbollah.
Mỹ bác bỏ đề xuất hòa bình 14 điểm của Iran

Iran đã đề xuất tiến trình đàm phán giai đoạn đầu nhằm chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận và nếu các điều kiện của Iran được đáp ứng, giai đoạn đàm phán thứ 2 liên quan vấn đề hạt nhân sẽ bắt đầu.
Ông Putin sắp thăm Trung Quốc

Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Putin sẽ thăm Trung Quốc "trong tương lai rất gần", khi có thông tin cho rằng chuyến công du sẽ diễn ra ngày 20/5.
Ông Trump đáp xuống một Trung Quốc hoàn toàn khác

Khi Tổng thống Trump đặt chân đến Bắc Kinh vào thứ Tư - chuyến thăm đầu tiên sau 9 năm - giới phân tích nhận định vị thế của hai cường quốc đã thay đổi đáng kể so với thập kỷ trước
Ông Trump lên đường công du Trung Quốc

Ông Trump đã lên đường tới Trung Quốc để thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài ba ngày, đánh dấu chuyến đi Bắc Kinh đầu tiên kể từ năm 2017.
Liban nêu các điều kiện đạt thỏa thuận hòa bình với Israel

Ngày 10/5, Thủ tướng Liban Nawaf Salam cho biết nước này sẵn sàng ký một thỏa thuận hòa bình với Israel nếu các yêu cầu của Beirut được đáp ứng, đồng thời nhấn mạnh Liban đang tập trung vào việc chấm dứt các hành động thù địch và kết thúc xung đột.
Xung đột Trung Đông: Eo biển Hormuz nóng trở lại

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho rằng có “dấu hiệu của hành động thù địch” từ phía Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và cảnh báo Abu Dhabi “sẽ phải trả giá” nếu các thông tin này được xác nhận.
