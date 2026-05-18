17,3 triệu USD cho viên kim cương xanh hiếm nhất thế giới

Viên kim cương xanh lục The Ocean Dream được chốt giá 17,3 triệu USD sau cuộc cạnh tranh kéo dài 20 phút tại Christie's. Ảnh: Christie's.

Ngày 13/5, Christie's đấu giá thành công viên kim cương xanh hình tam giác nặng 5,5 carat mang tên The Ocean Dream, được xem là viên kim cương xanh lục lớn nhất từng được ghi nhận, với giá hơn 13,5 triệu franc Thụy Sĩ (17,3 triệu USD), tại trụ sở Geneva (Thụy Sĩ).

Nhà đấu giá cũng cho biết đây là mức giá cao nhất từng đạt được đối với một viên đá quý cùng loại tại một phiên đấu giá công khai.

Viên kim cương The Ocean Dream được phát hiện tại Trung Phi vào thập niên 1990 và nhanh chóng được giới chuyên gia nhận định với mức giá vượt xa ước tính ban đầu, khoảng 7-10 triệu franc Thụy Sĩ (khoảng 9-13 triệu USD).

Theo Rahul Kadakia, Chủ tịch trụ sở Christie's tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, người mua là một khách hàng tư nhân giấu tên. Phiên đấu giá chỉ kéo dài khoảng 20 phút nhưng đã thu hút sự cạnh tranh lớn, cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt của viên đá quý hiếm này.

Mức giá mới cũng cao gần gấp đôi so với mức giá The Ocean Dream được bán tại Christie's năm 2014, khoảng 8,5 triệu USD. Trước đó, viên kim cương từng được trưng bày cùng nhiều viên đá quý màu hiếm khác tại Triển lãm Kim cương Smithsonian năm 2003.

“Đây là kết quả xứng đáng cho viên kim cương xanh lục hiếm bậc nhất thế giới”, Tobias Kormind, Giám đốc điều hành hãng trang sức trực tuyến 77 Diamonds, nhận định.

Cùng trong ngày 13/5, Sotheby's định giá viên kim cương Địa Trung Hải với 12,3 triệu USD nhưng chưa có người mua. Ảnh: Reuters.

Cùng ngày 13/5, Sotheby's cũng đưa ra đấu giá viên kim cương xanh Địa Trung Hải (Mediterranean Blue Diamond) với mức chốt gần 9,6 triệu franc Thụy Sĩ (12,3 triệu USD) tại Geneva. Tuy nhiên, đến cuối ngày, viên kim cương này vẫn chưa tìm được chủ.

Viên Mediterranean Blue Diamond nặng 6,03 carat, sở hữu màu Fancy Vivid Blue (xanh lam rực rỡ), đạt độ tinh khiết “không tỳ vết bên trong” và thuộc nhóm kim cương Type IIb cực hiếm. Viên đá được khai thác từ mỏ Cullinan nổi tiếng ở Nam Phi và được xem là điểm nhấn của phiên đấu giá trang sức cao cấp ngày 12/5, nơi Sotheby's thu về tổng cộng 23,4 triệu franc Thụy Sĩ (29,9 triệu USD).

Theo Sotheby's, chỉ khoảng 0,3% kim cương trên thế giới có màu xanh lam là màu chủ đạo. Trong số đó, tỷ lệ được xếp hạng Fancy Vivid Blue còn hiếm hơn rất nhiều. Một nghiên cứu của Viện Đá quý Hoa Kỳ (GIA) chỉ ra rằng trên hơn 462 viên kim cương có màu xanh, chỉ khoảng 1% đạt cấp độ màu này. GIA cũng cho biết kim cương xanh được hình thành ở độ sâu lớn hơn hầu hết loại kim cương khác và có mối liên hệ đặc biệt với nước biển.

Ngoài các viên kim cương xanh hiếm, nhiều món trang sức khác tại phiên đấu giá cũng vượt xa mức định giá ban đầu. Một chiếc vòng tay kim cương của Van Cleef & Arpels được bán với giá 486.400 franc Thụy Sĩ (622.733 USD), cao hơn nhiều so với mức ước tính tối đa 95.000 franc Thụy Sĩ. Trong khi đó, đôi bông tai mặt dây chuyền kim cương đạt 217.600 franc Thụy Sĩ (278.586 USD), vượt xa mức định giá 30.000 franc Thụy Sĩ.

Phiên đấu giá còn quy tụ nhiều thiết kế nổi bật từ các thương hiệu trang sức danh tiếng như Bucherer, Cartier, Chopard và Bulgari.