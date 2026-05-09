CIA: Iran có thể chống chọi lệnh phong tỏa hàng hải thêm ít nhất 3-4 tháng

Tàu hàng gần Hormuz (Ảnh minh họa: AFP).

Washington Post dẫn bản phân tích của CIA ngày 7/5 cho rằng Iran vẫn có thể chống chọi với lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của nước này thêm ít nhất 3-4 tháng nữa.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho hay, Iran đang thích nghi với lệnh phong tỏa bằng nhiều phương thức khác nhau. Một số chiến lược của nước này bao gồm việc lưu trữ dầu trên các tàu chở dầu (vốn sẽ bị để trống trong điều kiện bình thường) và cắt giảm sản lượng tại các mỏ dầu. Quan chức này nhấn mạnh, nền kinh tế của Iran "không hề thê thảm như một số người đã tuyên bố".

Một chiến lược khác mà Iran có thể đang áp dụng là vận chuyển một phần dầu bằng đường bộ, tạo ra một vùng đệm kinh tế cho nước này. "Họ có thể bắt đầu vận chuyển một lượng dầu thông qua đường sắt băng qua Trung Á”, quan chức này giải thích.

Đánh giá của CIA làm dấy lên hoài nghi về những tuyên bố công khai của Washington về tác động của lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran.

Anna Kelly, phát ngôn viên Nhà Trắng, nói với báo The Post rằng Iran đang mất nửa tỷ USD mỗi ngày do lệnh phong tỏa của Mỹ.

Bà khẳng định: "Iran biết rất rõ rằng thực tại hiện tại của họ là không thể duy trì, và Tổng thống Trump đang nắm giữ tất cả các quân bài trong tay khi các nhà đàm phán nỗ lực để đạt được một thỏa thuận”.

Mỹ bắt đầu phong tỏa các cảng của Iran kể từ ngày 13/4 sau khi các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột đổ vỡ.

Bằng cách chặn mọi hoạt động xuất khẩu của Iran, đặc biệt là dầu khí qua đường biển, chính quyền Tổng thống Donald Trump đặt mục tiêu bóp nghẹt doanh thu dầu mỏ của Iran, buộc Tehran phải chấp nhận các điều khoản của Washington.

Tuy nhiên, đánh giá trên cho thấy ông Trump có thể đã đánh giá thấp khả năng phục hồi của Iran.

Trên thực tế, bản đánh giá nhận thấy cách tiếp cận của ông Trump dường như đã làm cứng rắn thêm lập trường của Iran.