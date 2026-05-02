Xung đột tại Trung Đông: Tổng thống Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Ngày 1/5 (giờ địa phương), một quan chức Mỹ thông báo tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã rời Trung Đông sau khi tham gia các hoạt động chống lại Iran, để lại hai tàu chiến lớn khác của Washington tại khu vực này. Trong diễn biến liên quan, cùng ngày 1/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư thông báo với các nhà lập pháp nước này rằng cuộc chiến chống lại Iran đã "chấm dứt", khi thời gian pháp lý 60 ngày tiến hành chiến dịch quân sự đã hết.
Theo quan chức trên, tàu Ford đang nằm trong khu vực chịu trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Mỹ tại châu Âu. Số lượng tàu hải quân Mỹ còn lại ở Trung Đông là 20 chiếc, bao gồm các tàu sân bay USS Abraham Lincoln và USS George H.W. Bush.
Trong hơn 10 tháng, tàu Ford đã tham gia vào các hoạt động của Mỹ ở Caribe, nơi các lực lượng của Washington tấn công tàu bị nghi ngờ buôn lậu ma túy, chặn tàu chở dầu bị trừng phạt và bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro.
Theo quân đội Mỹ, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại phòng giặt là trên tàu sân bay vào ngày 12/3, khiến hai thủy thủ bị thương và gây hư hỏng nặng cho khoảng 100 chiếc giường. Con tàu cũng được cho là đã gặp phải những vấn đề nghiêm trọng với hệ thống vệ sinh khi đang ở trên biển, khiến mọi người trên tàu phải xếp hàng dài chờ đợi để sử dụng.
Tuy nhiên, ông Trump cũng chỉ rõ rằng cuộc chiến ở Trung Đông có thể còn lâu mới kết thúc, nhấn mạnh bất chấp việc chiến dịch chống lại Iran đã thành công và những nỗ lực nhằm đảm bảo một nền hòa bình lâu dài, song mối đe dọa mà Tehran gây ra cho Mỹ và lực lượng vũ trang của nước này vẫn còn "rất đáng kể".
Theo Nghị quyết về Quyền hạn Chiến tranh được thông qua năm 1973, Tổng thống Mỹ - sau khi thông báo cho Quốc hội về việc sử dụng lực lượng quân sự - phải chấm dứt chiến dịch trong vòng 60 ngày, trừ khi Quốc hội cho phép tiếp tục hành động quân sự. Chính quyền Trump đã chính thức thông báo cho Quốc hội về hành động quân sự vào ngày 2/3, đồng nghĩa thời gian pháp lý 60 ngày kết thúc vào ngày 1/5.
Sau nhiều tuần đàm phán căng thẳng và chịu sức ép từ cả Mỹ lẫn Iran, Iraq đã tiến thêm một bước trong tiến trình thành lập chính phủ mới khi một gương mặt hoàn toàn mới trên chính trường được lựa chọn để điều hành chính phủ.
Cảnh sát châu Âu đang khẩn trương truy tìm một lọ thức ăn trẻ em nghi bị trộn thuốc diệt chuột tại Áo, trong một vụ việc được cho là liên quan đến âm mưu tống tiền nhằm vào hãng thực phẩm nổi tiếng HiPP.
Sau trận động đất xảy ra ngoài khơi khu vực Đông Bắc Nhật Bản chiều 20/4, nước này đã kích hoạt hệ thống cảnh báo đặc biệt kéo dài 7 ngày tại 182 đô thị thuộc 7 tỉnh, từ Hokkaido đến Chiba, do nguy cơ xuất hiện một trận động đất mạnh khác.