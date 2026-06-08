Ông Kim Jong-un ra sân bay đón ông Tập Cận Bình

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay tới Bình Nhưỡng, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày theo lời mời của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Tập trong năm nay, cũng là lần đầu Chủ tịch Trung Quốc thăm Triều Tiên sau 7 năm.

Lãnh đạo Kim Jong-un và phu nhân là bà Ri Sol-ju đã ra sân bay đón tiếp vợ chồng Chủ tịch Trung Quốc trên thảm đỏ. Hai em nhỏ tặng hoa cho ông Tập và bà Bành Lệ Viện khi họ xuống máy bay.

Lễ đón Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 8/6. Video: CCTV, Xinhua

Trong lễ đón tại Quảng trường Kim Nhật Thành, đội kỵ binh xếp hàng để tiếp đón khách, trong khi đám đông vẫy hoa và quốc kỳ hai nước.

Dàn quân nhạc cử quốc thiều hai nước trong lúc 21 loạt đại bác vang lên. Hai lãnh đạo duyệt đội danh dự quân đội Triều Tiên, trước khi các quân nhân hô vang "Chúc đồng chí Tập Cận Bình luôn mạnh khỏe" bằng tiếng Triều Tiên.

Video được công bố cho thấy quốc kỳ Triều Tiên và Trung Quốc treo dọc các đại lộ chính ở thủ đô Bình Nhưỡng. Tháp tùng ông Tập trong chuyến thăm có nhiều quan chức cấp cao, trong đó có Chánh văn phòng Trung ương Thái Kỳ và Ngoại trưởng Vương Nghị.

Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến hội đàm với lãnh đạo Kim Jong-un sau lễ đón.

Lễ đón ông Tập Cận Bình tại quảng trường Kim Nhật Thành ngày 8/6. Ảnh: KCNA

Trong bài viết đăng trên báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, ông Tập khẳng định quan hệ giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đang đứng trước "điểm khởi đầu lịch sử mới". Ông nhấn mạnh rằng chính sách nhất quán của Trung Quốc là phát triển quan hệ với Triều Tiên, cho biết hai nước sẽ tăng cường trao đổi và hợp tác trên mọi lĩnh vực.

"Chúng ta phải phản đối chủ nghĩa bá quyền, chủ nghĩa độc đoán và mọi âm mưu khôi phục chủ nghĩa quân phiệt gây nguy hại đến an ninh và ổn định khu vực", Chủ tịch Trung Quốc cho hay.

Trung Quốc là nước hỗ trợ ngoại giao và chính trị quan trọng đối với Triều Tiên. Hai bên có quan hệ mật thiết, nhưng lãnh đạo Trung Quốc thường hiếm khi thăm Triều Tiên.

Ông Tập Cận Bình từng thăm cấp nhà nước đến Triều Tiên hồi năm 2019, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của ông đến nước này trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc. Đó cũng là chuyến thăm đầu tiên của nguyên thủ Trung Quốc tới Triều Tiên sau 14 năm, kể từ hoạt động của ông Hồ Cẩm Đào năm 2005.

Đám đông cầm quốc kỳ Triều Tiên và Trung Quốc chào đón ông Tập ngày 8/6. Ảnh: KCNA

Tháng 9/2025, Trung Quốc trải thảm đỏ đón tiếp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại thủ đô Bắc Kinh. Ông Kim và Tổng thống Nga Vladimir Putin khi đó là khách mời tại lễ duyệt binh của Trung Quốc nhằm kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II.

Kể từ đó, Triều Tiên đã nối lại hoạt động qua lại biên giới với Trung Quốc và tăng cường hoạt động giao lưu từng bị đình trệ trong đại dịch Covid-19. Hãng hàng không Air China cũng khôi phục các chuyến bay giữa hai thủ đô từ tháng 3.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hồi tháng 4 thăm Triều Tiên và gặp lãnh đạo Kim Jong-un. Ông Vương nhấn mạnh quan hệ giữa hai nước, đồng thời cho rằng Bắc Kinh và Bình Nhưỡng nên tăng cường phối hợp trong các vấn đề quan trọng ở khu vực, cũng như trên phạm vi toàn cầu.