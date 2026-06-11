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Thế giới

Thị trường toàn cầu chao đảo do căng thẳng Mỹ-Iran

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Washington sẽ phản ứng quân sự mạnh mẽ nếu Tehran không đạt được một thỏa thuận hòa bình, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng tại Trung Đông.

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Một cơ sở lọc dầu của Iran trên đảo Khark. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu thế giới tăng vọt, chứng khoán Mỹ lao dốc và vàng bất ngờ mất giá mạnh trong phiên giao dịch ngày 10/6 khi nhà đầu tư đồng thời đối mặt với hai nỗi lo lớn: nguy cơ xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran leo thang và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Tâm điểm của thị trường là những phát biểu cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố Washington sẽ phản ứng quân sự mạnh mẽ nếu Tehran không đạt được một thỏa thuận hòa bình, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng tại Trung Đông.

Ngay lập tức, giá dầu thế giới bật tăng mạnh. Dầu Brent có thời điểm tăng gần 3 USD/thùng trước khi khép phiên ở mức 93,10 USD/thùng, trong khi dầu WTI vượt ngưỡng 90 USD/thùng.

Thị trường đặc biệt lo ngại những diễn biến quanh eo biển Hormuz-tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu.

Giao dịch viên trên sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Giao dịch viên trên sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong khi đó, chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm. Chỉ số Dow Jones mất gần 2%, còn Nasdaq giảm mạnh nhất với mức 2%. Nhà đầu tư không chỉ lo ngại rủi ro địa chính trị mà còn phản ứng trước số liệu lạm phát mới công bố cho thấy áp lực giá cả tại Mỹ vẫn chưa hạ nhiệt.

Lạm phát tiêu dùng tháng 5 tăng lên mức cao nhất trong 3 năm, làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt hoặc thậm chí tăng lãi suất vào cuối năm.

Đáng chú ý, vàng-tài sản trú ẩn truyền thống trong thời kỳ bất ổn-lại giảm hơn 3%.

Giới phân tích cho rằng áp lực đến từ kỳ vọng lãi suất cao kéo dài, khiến nhà đầu tư chuyển hướng sang các tài sản sinh lời thay vì nắm giữ vàng./.

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#giá dầu #Mỹ-Iran #vàng #Xung đột Trung Đông

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