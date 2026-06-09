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Thế giới

Động đất tại Philippines: Thiệt hại về người và tài sản tiếp tục tăng

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(Baohatinh.vn) - Ít nhất 37 người đã thiệt mạng và khoảng 500 người bị thương sau trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra ở Philippines sáng 8/6. Đây là trận động đất mạnh nhất ở Philippines kể từ năm 1976. 

Tòa nhà bị phá hủy sau trận động đất tại General Santos, Philippines, ngày 8/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tòa nhà bị phá hủy sau trận động đất tại General Santos, Philippines, ngày 8/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ít nhất 37 người đã thiệt mạng và khoảng 500 người bị thương sau trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra ở miền Nam Philippines sáng 8/6.

Theo Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines, nguyên nhân các trường hợp tử vong là do sạt lở đất, đuối nước và thương tích do mảnh vỡ rơi. Tại tỉnh Sarangani, 14 người đã thiệt mạng khi một vụ sạt lở đất chôn vùi nhà cửa dưới chân núi.

Giới chức nước này cảnh báo các tòa nhà bị nứt có thể sụp đổ do các dư chấn kéo theo. Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức cũng ghi nhận vào lúc 23h38 ngày 8/6, một trận động đất có độ lớn 5,1 đã làm rung chuyển Mindanao, Philippines với độ sâu chấn tiêu là 10 km.

Bộ Giáo dục Philippines cho biết trận động đất vào sáng 8/6 đã ảnh hưởng đến hơn 8.600 trường học, làm gián đoạn hoạt động học tập của hơn 4 triệu học sinh và hơn 150.000 nhân viên trường học.

Đáng chú ý, trận động đất xảy ra vào đúng ngày đầu tiên của năm học tại Philippines sau kỳ nghỉ hè kéo dài 2 tháng, khiến học sinh đang tập trung dự lễ chào cờ buổi sáng bị thương.

Trong khi đó, Bộ Năng lượng nước này cho biết khoảng 864.000 hộ gia đình bị mất điện. Bộ Công trình Công cộng và Đường cao tốc cho biết thiệt hại về tài sản do trận động đất gây ra đã lên tới 1 tỷ peso (khoảng 16,2 triệu USD) tại thành phố cảng General Santos, nơi có dân số hơn 700.000 người.

Theo các cơ quan hàng không dân dụng, hoạt động hạ cánh và cất cánh tại sân bay quốc tế General Santos hiện chỉ giới hạn cho các chuyến bay của chính phủ, quân đội và nhân đạo cho đến 18h ngày 11/6.

Đây là trận động đất mạnh nhất ở Philippines kể từ năm 1976. Theo Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines, trận động đất này xảy ra do sự dịch chuyển ở rãnh Cotabato./.

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